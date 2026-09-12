A MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az NB I-es és NB II-es klubok is bekapcsolódnak a küzdelmekbe, így a sorozat 25-szörös győztese és egyben címvédője, a Ferencváros is megkezdi kupaszereplését. A DEAC–FTC összecsapás iránt hatalmas volt az érdeklődés: a találkozóra már a mérkőzés hetében minden jegy elkelt, így a debreceni együttes telt ház előtt fogadhatta a rekordbajnok zöld-fehéreket. A párharc tétje a legjobb 32 közé jutás volt, amely egyetlen mérkőzésen dőlt el.

Már az első félidőben eldőlt a DEAC–FTC kupameccs Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

Már az első félidőben eldőlt a DEAC–FTC kupameccs

Természetesen a debreceni együttes is tisztában volt az erőviszonyokkal, arra azonban aligha számított, hogy a Ferencvárosnak mindössze 30 másodpercre lesz szüksége a vezetés megszerzéséhez. Levi jobb oldali beadására középen az első ferencvárosi mérkőzésén pályára lépő Bero érkezett, aki hét méterről a kapuba lőtt, ezzel szinte azonnal előnyhöz juttatva a vendégeket (0–1). Nem kellett sokat várni az újabb ferencvárosi gólokra sem. A sérüléséből visszatérő Kovacevic lövését Lisztes Bence még hárította, a kipattanóra azonban ismét Bero érkezett, aki közelről megszerezte saját maga és csapata második találatát (0–2). A 12. percben Levi beadását a 20 éves, saját nevelésű Lakatos Csongor fejelte kapura, a labda pedig Lisztesről a hálóba pattant (0–3). A Fradi lendülete ezután sem tört meg: a 39. percben Kovacevic előbb még a kapu mellé lőtt, majd Keita próbálkozása után a lecsorgó labdát közelről a hálóba továbbította, így négygólos vendég előnnyel vonultak a csapatok a félidőre (0–4).

A fordulás után sem lassítottak a zöld-fehérek: Bero a tizenhatos vonaláról lőtt, a labda pedig Lisztes Bencéről a kapuba pattant (0–5). A hazai együttes szinte az egész mérkőzésen védekezésre kényszerült, Lisztes kapuját pedig folyamatosan veszélyeztették a Ferencváros játékosai. Ennek a 77. percben lett meg az eredménye, amikor büntetőhöz jutott a Ferencváros. A tizenegyest Zachariassen magabiztosan értékesítette, ezzel már 6–0-ra növelve a vendégek előnyét. A mérkőzés hajrájában ismét büntetőhöz jutott az FTC, miután Levit buktatták a tizenhatoson belül. A sértett állt a labda mögé, és magabiztosan értékesítette a tizenegyest (0–7). Az utolsó percekben még a hazai együttesnek is lehetősége nyílt a szépítésre, Lénárt fejese azonban a kapufán csattant, így a zöld-fehérek 7–0-ra megnyerték a mérkőzést.