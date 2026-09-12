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Korhut Mihály szerint nem kell félteni a Fradi labdarúgóit a Celtic elleni Európa-liga mérkőzés előtt. A hazai csapat korábbi válogatott védője elmondta, egykori csapattársai nem fogják ütni-vágni Borbély Balázs játékosait a DEAC-FTC Magyar Kupa-meccsen. Debrecenben egyébként nagy a felhajtás, még a nézőteret is kibővítették a találkozóra.

Félteni biztosan nem kell a szombati DEAC-FTC Magyar Kupa-mérkőzésen a vendég csapat játékosait. A debreceni együttes nem fogja ütni-vágni a fradistákat, erről a klub korábbi magyar válogatott játékosa, Korhut Mihály beszélt. Az egykori védő reméli, hogy Borbély Balázs a legjobb játékosaiból is pályára küld majd néhányat, mert a hazaiak közül sokan nem játszottak még ilyen kaliberű játékosok ellen. Debrecenben egyébként nagy felhajtás övezi a találkozót, még a nézőteret is kibővítették.

Borbély Balázs a DEAC-FTC Magyar Kupa-mérkőzésen
Borbély Balázs csapatát nem kell félteni a DEAC-FTC Magyar Kupa-mérkőzésen
Fotó: MW

DEAC-FTC

  • szombat, 13.00, tv: Duna World
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Korhut Mihály tagja volt annak a magyar válogatottnak, amelyik 2016-ban – 44 év után újra – kijutott az Európa-bajnokságra. A DVSC egykori balhátvédje ezután állt légiósnak, előbb az izraeli Hapoel Beer Sheva, majd a görög Arisz játékosa volt, végül az NB III-as DEAC-nál fejezte be pályafutását tavaly.

Csak jó emlékeket őrzök a DEAC-ról, hiszen tényleg ez egy nagy család. Örülök, hogy innen vonulhattam vissza. Mindig jó szerepeltünk, ott voltunk a tabella elején, de sajnos bajnokságot nem sikerült nyerni

– emlékezett vissza az Origo Sportnak Korhut Mihály, akinek volt csapattársai most a Fradi ellen készülnek.

Nem fogják ütni-vágni a Fradi-játékosokat

Tavaly a DEAC sokáig eljutott a Magyar Kupában, mondanám, hogy reméljük, most is így lesz, de máris a Fradi lesz az ellenfél. Rengeteg volt csapattársam van még ott, és örülök, hogy a Ferencvárost kapták, mert ugyan a Loki ellen már játszottak, de mégis más a magyar rekordbajnok ellen pályára lépni. Remélem, hogy erős csapattal jön az FTC, mert a DEAC labdarúgói még nem játszottak ilyen kaliberű játékosok ellen

– fogalmazott a 37 éves korábbi labdarúgó, aki szerint a Ferencváros tartalékolni fog a Celtic elleni meccsre.

Abban biztos vagyok, és elmondhatom, hogy a DEAC nem egy olyan brigád, hogy ütni-vágni fogja a Fradi-játékosokat, hanem kultúráltan fognak játszani, szóval ettől nem kell tartani

– árulta el a hazai csapatról Korhut Mihály.

Debrecenben nagyon nagy a felhajtás a meccs körül. Még a nézőteret is kibővítették, így kétezer ember tud majd helyet foglalni a lelátókon. A DEAC labdarúgói közül pedig még nem sokan játszottak ennyi néző előtt, a klub korábbi magyar válogatott védője ezért is egy jó hangulatú mérkőzésre számít.

(170904) -- BUDAPEST, Sept. 4, 2017 (Xinhua) -- Mihaly Korhut (L) of Hungary and Cristiano Ronaldo of Portugal fight for the ball during the 2018 FIFA World Cup qualification match between Portugal and Hungary in Budapest, Hungary on Sept. 3, 2017. Portugal defeat Hungary 1-0. (Xinhua/Attila Volgyi) Xinhua News Agency / eyevine Contact eyevine for more information about using this image: T: +44 (0) 20 8709 8709 E: info@eyevine.com http://www.eyevine.com September 4, 2017
Korhut Mihály tagja volt annak a magyar válogatottnak, amelyik 2016-ban kijutott az Európa-bajnokságra
Fotó: Attila Volgyi Xinhua / eyevine / NORTHFOTO

Egy-két emberrel beszéltem a csapatból, és ott van Kondás Elemér vezetőedző is, aki sokszor találkozott már a Fradival. Ő tudja, hogy mire számíthatnak. Olyan sok tanácsot ilyenkor nem lehet adni, hiszen egy ilyen meccset egy NB III-as csapatnak csak élvezni kell, és ennyi

– fogalmazott az egykori válogatott labdarúgó.

Vezetőedzőnek készül Korhut Mihály

Korhut Mihály személyesen nem tud ott lenni a DEAC-FTC mérkőzésen, mert jelenleg a DVSC Labdarúgó Akadémián dolgozik az U14-es csapat másodedzőjeként, és nekik is mérkőzésük lesz szombat délután.

Most csinálom az UEFA B+A licenc megszerzését, aminek hétfőn lesz a vizsgája. Utána következik a gyakorlat, és ha az is megvan, akkor a következő majd a Pro licensz lesz

– mesélt a céljairól a korábbi balhátvéd.

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