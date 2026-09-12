Korhut Mihály tagja volt annak a magyar válogatottnak, amelyik 2016-ban – 44 év után újra – kijutott az Európa-bajnokságra. A DVSC egykori balhátvédje ezután állt légiósnak, előbb az izraeli Hapoel Beer Sheva, majd a görög Arisz játékosa volt, végül az NB III-as DEAC-nál fejezte be pályafutását tavaly.

Csak jó emlékeket őrzök a DEAC-ról, hiszen tényleg ez egy nagy család. Örülök, hogy innen vonulhattam vissza. Mindig jó szerepeltünk, ott voltunk a tabella elején, de sajnos bajnokságot nem sikerült nyerni

– emlékezett vissza az Origo Sportnak Korhut Mihály, akinek volt csapattársai most a Fradi ellen készülnek.

Nem fogják ütni-vágni a Fradi-játékosokat

Tavaly a DEAC sokáig eljutott a Magyar Kupában, mondanám, hogy reméljük, most is így lesz, de máris a Fradi lesz az ellenfél. Rengeteg volt csapattársam van még ott, és örülök, hogy a Ferencvárost kapták, mert ugyan a Loki ellen már játszottak, de mégis más a magyar rekordbajnok ellen pályára lépni. Remélem, hogy erős csapattal jön az FTC, mert a DEAC labdarúgói még nem játszottak ilyen kaliberű játékosok ellen

– fogalmazott a 37 éves korábbi labdarúgó, aki szerint a Ferencváros tartalékolni fog a Celtic elleni meccsre.

Abban biztos vagyok, és elmondhatom, hogy a DEAC nem egy olyan brigád, hogy ütni-vágni fogja a Fradi-játékosokat, hanem kultúráltan fognak játszani, szóval ettől nem kell tartani

– árulta el a hazai csapatról Korhut Mihály.

Debrecenben nagyon nagy a felhajtás a meccs körül. Még a nézőteret is kibővítették, így kétezer ember tud majd helyet foglalni a lelátókon. A DEAC labdarúgói közül pedig még nem sokan játszottak ennyi néző előtt, a klub korábbi magyar válogatott védője ezért is egy jó hangulatú mérkőzésre számít.