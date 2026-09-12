Félteni biztosan nem kell a szombati DEAC-FTC Magyar Kupa-mérkőzésen a vendég csapat játékosait. A debreceni együttes nem fogja ütni-vágni a fradistákat, erről a klub korábbi magyar válogatott játékosa, Korhut Mihály beszélt. Az egykori védő reméli, hogy Borbély Balázs a legjobb játékosaiból is pályára küld majd néhányat, mert a hazaiak közül sokan nem játszottak még ilyen kaliberű játékosok ellen. Debrecenben egyébként nagy felhajtás övezi a találkozót, még a nézőteret is kibővítették.
DEAC-FTC
- szombat, 13.00, tv: Duna World
Korhut Mihály tagja volt annak a magyar válogatottnak, amelyik 2016-ban – 44 év után újra – kijutott az Európa-bajnokságra. A DVSC egykori balhátvédje ezután állt légiósnak, előbb az izraeli Hapoel Beer Sheva, majd a görög Arisz játékosa volt, végül az NB III-as DEAC-nál fejezte be pályafutását tavaly.
Csak jó emlékeket őrzök a DEAC-ról, hiszen tényleg ez egy nagy család. Örülök, hogy innen vonulhattam vissza. Mindig jó szerepeltünk, ott voltunk a tabella elején, de sajnos bajnokságot nem sikerült nyerni
– emlékezett vissza az Origo Sportnak Korhut Mihály, akinek volt csapattársai most a Fradi ellen készülnek.
Nem fogják ütni-vágni a Fradi-játékosokat
Tavaly a DEAC sokáig eljutott a Magyar Kupában, mondanám, hogy reméljük, most is így lesz, de máris a Fradi lesz az ellenfél. Rengeteg volt csapattársam van még ott, és örülök, hogy a Ferencvárost kapták, mert ugyan a Loki ellen már játszottak, de mégis más a magyar rekordbajnok ellen pályára lépni. Remélem, hogy erős csapattal jön az FTC, mert a DEAC labdarúgói még nem játszottak ilyen kaliberű játékosok ellen
– fogalmazott a 37 éves korábbi labdarúgó, aki szerint a Ferencváros tartalékolni fog a Celtic elleni meccsre.
Abban biztos vagyok, és elmondhatom, hogy a DEAC nem egy olyan brigád, hogy ütni-vágni fogja a Fradi-játékosokat, hanem kultúráltan fognak játszani, szóval ettől nem kell tartani
– árulta el a hazai csapatról Korhut Mihály.
Debrecenben nagyon nagy a felhajtás a meccs körül. Még a nézőteret is kibővítették, így kétezer ember tud majd helyet foglalni a lelátókon. A DEAC labdarúgói közül pedig még nem sokan játszottak ennyi néző előtt, a klub korábbi magyar válogatott védője ezért is egy jó hangulatú mérkőzésre számít.
Egy-két emberrel beszéltem a csapatból, és ott van Kondás Elemér vezetőedző is, aki sokszor találkozott már a Fradival. Ő tudja, hogy mire számíthatnak. Olyan sok tanácsot ilyenkor nem lehet adni, hiszen egy ilyen meccset egy NB III-as csapatnak csak élvezni kell, és ennyi
– fogalmazott az egykori válogatott labdarúgó.
Vezetőedzőnek készül Korhut Mihály
Korhut Mihály személyesen nem tud ott lenni a DEAC-FTC mérkőzésen, mert jelenleg a DVSC Labdarúgó Akadémián dolgozik az U14-es csapat másodedzőjeként, és nekik is mérkőzésük lesz szombat délután.
Most csinálom az UEFA B+A licenc megszerzését, aminek hétfőn lesz a vizsgája. Utána következik a gyakorlat, és ha az is megvan, akkor a következő majd a Pro licensz lesz
– mesélt a céljairól a korábbi balhátvéd.