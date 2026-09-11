Különleges mérkőzésre készülnek Debrecenben, ugyanis a DEAC szombaton 13 órától a Ferencvárost fogadja a Magyar Kupában. A papírforma egyértelműen a magyar rekordbajnok mellett szól, a hazaiak azonban nem feltartott kézzel lépnek pályára: stabil védekezéssel és hatalmas akarattal nehezítenék meg a zöld-fehérek dolgát. A DEAC-FTC találkozó előtt a hazaiak védője, Soltész János beszélt arról, milyen érzés lesz a zöld-fehérek ellen futballozni, és mit jelentene számukra egy óriási kupabravúr.

Soltész János (fehérben) az Origo Sportnak nyilatkozott a DEAC-FTC Magyar Kupa meccs előtt Fotó: DEAC

Soltész János sem titkolta, hogy különleges érzés számára, hogy a magyar futball legsikeresebb klubja ellen léphet pályára.

Számomra nagyon jóleső érzés volt, hiszen nem minden csapat mondhatja el magáról, hogy a Ferencvárossal fog játszani. Egy biztos: nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára, szeretnénk megmutatni, hogy velünk is számolni kell

- mondta az Origo Sportnak Soltész János.

DEAC-FTC: Soltész János szerint bármi megtörténhet

Az erőviszonyok alapján természetesen az FTC számít a találkozó toronymagas esélyesének, ám a kupamérkőzések sajátossága, hogy egyetlen meccsen bármi megtörténhet. Debrecenben is ebben bíznak, Soltész szerint pedig pontosan tudják, mivel okozhatnak kellemetlen perceket a Fradinak.

Egy kupameccsről beszélünk, ami azt jelenti, hogy bármi megtörténhet. Úgy gondolom, stabil védekezéssel meglepetést tudunk okozni nekik, illetve azzal a hatalmas akarattal, ami a DEAC csapatára mindig is jellemző

– fogalmazott lapunknak a debreceni védő, aki hozzátette:

“Nagyon várom a mérkőzést, és számomra megtisztelő lesz ezekkel a játékosokkal együtt pályára lépni és ellenük játszani. Természetesen kíváncsian várom, milyen érzés lesz belülről.”

Egy esetleges továbbjutás hatalmas szenzációt jelentene, és értelemszerűen a DEAC játékosainak pályafutásában is kiemelkedő helyet foglalna el. A debreceni védő szerint egy ilyen bravúr számára is felejthetetlen maradna.

Számunkra nagyon nagy dicsőség lenne a továbbjutás, hiszen a Fradiról beszélünk. Természetesen nem mi vagyunk az esélyesek, de mindent meg fogunk tenni, hogy megnehezítsük a dolgukat. Nekem mindenképpen az elsők között lenne egy ilyen siker, az biztos, hogy nem felejteném el ezt a pillanatot

– mondta 26 éves játékos.