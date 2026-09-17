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A Ferencváros elnökét is megrázta a magyar blues legendás alakjának halála. Deák Bill Gyula hatalmas FTC-drukker hírében állt, Kubatov Gábor pedig az Origo Sportnak idézte fel a hozzá fűződő személyes emlékeit.

Deák Bill Gyula halálát a zenész Facebook-oldalán jelentették be. A legendás énekes közismerten hatalmas Fradi-szurkoló volt, szeretett klubját több dalában is megemlítette. A Ferencvároshoz fűződő szoros kapcsolatáról Kubatov Gábor is megemlékezett, aki személyes történetet is felidézett az Origo Sportnak.

Deák Bill Gyula halála Kubatov Gábort is lesújtotta
Deák Bill Gyula halála Kubatov Gábort is lesújtotta Fotó:  Árvai Károly/Nemzeti Sport  /  

Deák Bill Gyula halála: személyes emlékeket idézett fel Kubatov Gábor

Generációk nőttek fel zenéjén. Mennyit, de mennyit énekeltük, dúdoltuk, hogy "Szeretlek Erzsi, haver vagy János, csapat csak egy van, a Ferencváros". Bill volt a király! Emlékszem, a 2023-as bajnokavatónkon fellépett az MVM Dome-ban, felejthetetlen este volt. Nagyot beszélgettünk az öltözőben, aztán kiment a színpadra és mint mindig, óriásit alakított. A fradisták összekapaszkodva, együtt énekelték dalait. Elment egy legendás énekes, egy felejthetetlen hang, egy örök fradista! Isten veled, Bill!” 

– mondta a Ferencváros elnöke az Origo Sportnak.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, Deák Bill Gyulától a Ferencváros szurkolói közössége is elbúcsúzott. Az ikonikus zenészről az Üllői út 129. portál megható sorokkal emlékezett meg.

„Bill Kapitány 77 évesen igazolt át az égi Ferencvárosba. Köszönünk mindent! Isten jutalmazza meg és fogadja magához!” – írták.

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Meghalt Deák Bill Gyula
Deák Bill Gyula halála
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