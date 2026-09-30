Focistának készült, de 11 évesen egy orvosi hiba miatt elvesztette az egyik lábát. Minden ellene szólt. A blueshoz hitelesség kell, ehhez pedig meg kell élni a mélységeket és magasságokat. Ő kiénekelte magából a fájdalmat, így védekezett. Nagy történetmesélő volt, dalokban mesélte el az életét. Boldog, életigenlő ember volt, és a legnehezebb helyzetekben sem tagadta meg, hogy Fradi-szurkoló. A Glasgow elleni Európa-ligás sikerünket neki ajánlottuk