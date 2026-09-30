A Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor megható búcsúbeszédet mondott Deák Bill Gyula temetésén. A magyar blues legendája szeptember 17-én, egy sikeresnek mondott pacemaker-beültetést követően váratlanul, hirtelen szívhalál miatt vesztette életét.
Kubatov Gábor Deák Bill Gyula temetésén mondott búcsúbeszédet
Deák Bill Gyula temetésére szeptember 30-án, 13 órakor a budapesti Új Köztemető 3-as számú ravatalozójában kerüt sor, ahol rengetegen rótták le kegyeletüket. A szertartáson többek közt a 77 éves korában elhunyt zenész imádott klubjának, a Fradinak az elnöke, Kubatov Gábor is búcsúbeszédet mondott.
Deák Bill Gyula örök hűséget fogadott a bluesnak, a családjának és a Ferencvárosnak
– kezdte búcsúbeszédét Kubatov Gábor.
Focistának készült, de 11 évesen egy orvosi hiba miatt elvesztette az egyik lábát. Minden ellene szólt. A blueshoz hitelesség kell, ehhez pedig meg kell élni a mélységeket és magasságokat. Ő kiénekelte magából a fájdalmat, így védekezett. Nagy történetmesélő volt, dalokban mesélte el az életét. Boldog, életigenlő ember volt, és a legnehezebb helyzetekben sem tagadta meg, hogy Fradi-szurkoló. A Glasgow elleni Európa-ligás sikerünket neki ajánlottuk
– fogalmazott az FTC első embere.