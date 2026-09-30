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Hatalmas tömeg és szívfacsaró beszédek Deák Bill Gyula búcsúztatóján

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A magyar blues legendájának temetésén az FTC elnöke, Kubatov Gábor is búcsúbeszédet mondott. A szeptember közepén elhunyt Deák Bill Gyulától a budapesti Új Köztemetőben vettek végső búcsút.

A Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor megható búcsúbeszédet mondott Deák Bill Gyula temetésén. A magyar blues legendája szeptember 17-én, egy sikeresnek mondott pacemaker-beültetést követően váratlanul, hirtelen szívhalál miatt vesztette életét.

Deák Bill Gyula temetése
A szeptember közepén elhunyt Deák Bill Gyulától a budapesti Új Köztemetőben vettek végső búcsút
Fotó: Huszar Mark / ORIGO

Kubatov Gábor Deák Bill Gyula temetésén mondott búcsúbeszédet

Deák Bill Gyula temetésére szeptember 30-án, 13 órakor a budapesti Új Köztemető 3-as számú ravatalozójában kerüt sor, ahol rengetegen rótták le kegyeletüket. A szertartáson többek közt a 77 éves korában elhunyt zenész imádott klubjának, a Fradinak az elnöke, Kubatov Gábor is búcsúbeszédet mondott.

Deák Bill Gyula örök hűséget fogadott a bluesnak, a családjának és a Ferencvárosnak

– kezdte búcsúbeszédét Kubatov Gábor.

Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
A Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor búcsúbeszédet mondott
Fotó: Mediaworks

Focistának készült, de 11 évesen egy orvosi hiba miatt elvesztette az egyik lábát. Minden ellene szólt. A blueshoz hitelesség kell, ehhez pedig meg kell élni a mélységeket és magasságokat. Ő kiénekelte magából a fájdalmat, így védekezett. Nagy történetmesélő volt, dalokban mesélte el az életét. Boldog, életigenlő ember volt, és a legnehezebb helyzetekben sem tagadta meg, hogy Fradi-szurkoló. A Glasgow elleni Európa-ligás sikerünket neki ajánlottuk

– fogalmazott az FTC első embere. 

Hatalmas tömeg és szívfacsaró beszédek Deák Bill Gyula búcsúztatóján
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Deák Bill Gyula Temetése 2026.09.30.
Deák Bill Gyula Temetése 2026.09.30.
Deák Bill Gyula Temetése 2026.09.30.
Deák Bill Gyula Temetése 2026.09.30.
Deák Bill Gyula Temetése 2026.09.30.
Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
Galéria: Deák Bill Gyula búcsúztatása
Fotó: ORIGO
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