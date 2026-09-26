Az Origo Sport pénteken számolt be arról, hogy Demjén Patrik egy labdarúgástól független incidensben súlyosan megsérült. Az MTK megerősítette, hogy a 28 éves kapus sértettként szenvedett komoly sérülést, a hírek szerint legalább másfél hónapos kihagyás várhat rá.

Demjén Patrikra hosszú kihagyás vár

Fotó: MTK Budapest/Facebook

Az eset körülményeiről kezdetben kevés részlet volt ismert. Az első beszámolók arról szóltak, hogy Demjént két ismeretlen próbálta kirabolni, a kapus pedig menekülés közben esett el a lépcsőn. A Blikk legújabb információi szerint azonban ennél összetettebb lehetett a történet.

Demjén Patrikot hajléktalannak nézték

A lapnak nyilatkozó férfi azt állította, hogy a társasházban korábban is problémát okoztak illetéktelenül bejutó személyek, és amikor Demjénnel találkozott a félhomályban, nem ismerte fel a futballistát. Elmondása szerint megkérdezte tőle, hogy ott lakik-e, majd azt kérte, mutassa meg, hol van a lakása.

„Nem bántottam, nem is akartam bántani! Sosem bántanék senkit, eddig se tettem!” – állította a férfi.

Beszámolója szerint Demjén ezután elfutott, és menekülés közben sérült meg. A férfi később azt is elmondta, hogy csak utólag ismerte fel, kivel találkozott.

„Nem ismertem fel Patrikot, félhomály volt, és csak azután esett le, hogy ki” – mondta, hozzátéve, hogy a rendőrségi intézkedést követő napon személyesen is felkereste a kapust, hogy bocsánatot kérjen tőle.

A férfi szerint őszintén sajnálja a történteket, és állítása szerint eredetileg csak ki akarta kísérni Demjént az épületből.

Mások agresszív fellépésről beszélnek

A Blikk ugyanakkor más forrásból úgy értesült, hogy a férfi nem egyedül volt, és társával együtt agresszív módon lépett fel Demjénnel szemben. A kapus ezért dönthetett úgy, hogy inkább elfut, mintsem konfliktusba keveredjen. Ennek pontos körülményeit azonban egyelőre a hatósági eljárásnak kell tisztáznia.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy szeptember 22-én intézkedtek a Szabolcs utcában.

„A rendőrök előállítottak egy férfit; garázdaság gyanúja miatt indult eljárás” – közölte a BRFK a Blikkel.