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Súlyosan megsérült, otthonánál támadtak rá az NB I-es játékosra

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Hosszabb időre kidőlt az MTK Budapest kapusa, ráadásul ezúttal nem egy futballpályán történt sérülés áll a háttérben. A Csakfoci értesülései szerint a korábban többször is válogatott kerettagságig jutó Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, az eset után rendőrségi nyomozás indult.

Súlyos sérülést szenvedett Demjén Patrik, az MTK Budapest 28 éves kapusa. A Csakfoci információi szerint a futballistát a saját lépcsőházában támadták meg, az incidens során pedig eltört a lábközépcsontja. A lap úgy tudja, a sérülés miatt legalább másfél hónapig nem lehet bevethető.

Demjén Patrik súlyosan megsérült a támadás következtében
Demjén Patrik súlyosan megsérült a támadás következtében
Fotó: MTK Budapest/Facebook

Az ügyben rendőrségi bejelentés is történt, a hatóság pedig megkezdte a nyomozást. A történtekről egyelőre kevés részlet ismert, az MTK ugyanakkor a Csakfoci megkeresésére megerősítette, hogy játékosa egy labdarúgástól független incidensben, sértettként szenvedett komoly sérülést.

A kék-fehér klub a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva az eset további körülményeiről nem közölt részleteket.

Hosszabb időre elvesztette Demjén Patrikot az MTK

Demjén kiesése érzékenyen érintheti az MTK-t. A rutinos kapus a mostani idényben mind a nyolc NB I-es fordulóban kezdőként lépett pályára, legutóbb vasárnap, az ETO FC elleni 2–1-es vereség alkalmával védett.

A találkozón Fadgyas Tamás volt Demjén cseréje a kispadon. Az MTK-ra a válogatott szünet miatt most hosszabb pauza vár, legközelebb október 10-én, a Paks ellen lép pályára, de ha valóban legalább hathetes kihagyás vár a kapusra, több bajnoki mérkőzést is kénytelen lesz kihagyni.

Demjén 2023 és 2026 januárja között már az MTK-ban védett, tavasszal rövid időre a Debrecenhez igazolt, majd a nyáron visszatért a fővárosi klubhoz. Pályafutása során többször is meghívást kapott a magyar válogatott keretébe, de a felnőtt nemzeti csapatban még nem mutatkozott be.

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