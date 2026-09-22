Diogo Jota 2025. július 3-án hajnalban autóbalesetben halt meg Spanyolországban, a Zamora tartományban található Cernadilla közelében. A játékos Lamborghinijében testvére, André Silva is ott ült, amikor a sportkocsi előzés közben defektet kapott, lesodródott az útról, majd lángba borult. A portugál támadó éppen Angliába tartott, hogy megkezdje a felkészülést a Liverpool csapatával. A 28 éves támadó egy tüdőműtét miatt nem repülhetett, ezért Spanyolországból komppal tervezte az Angliába utazást.
Ugyanazon a nyáron a bajnoki címvédő Liverpool összesen 241 millió fontért szerződtette a svéd Alexander Isakot és a német Florian Wirtzet, akik az első szezonjukban nem tudták megváltani a világot a Mersey-parti klubnál.
Diogo Jota halála miatt buktak meg a Liverpool rekordigazolásai?
A Liverpool az előző szezont csupán az ötödik helyen zárta a Premier League-ben. Isak decemberben szárkapocscsont-törést szenvedett, így mindössze 14 mérkőzésen tudott pályára lépni a bajnokságban. Wirtz ugyan végigjátszotta a szezont, de a bajnokságban csak öt gólig és négy gólpasszig jutott, ami édeskevés egy generációs tehetségnek kikiáltott támadótól.
Andy Robertson, a Liverpool legendás balhátvédje úgy érzi, hogy a két rekordigazolás beilleszkedése azért sem volt sikeres, mert Diogo Jota halála miatt összetört a Liverpool öltözője.
Ők egy olyan klubhoz érkeztek, amely teljesen összetört. Ezért is sajnáltam őket annyira, mert aláírtak hozzánk, ráadásul nagy pénzért. Hónapokba telt, mire beilleszkedtek, mert minket nem érdekelt a futball. Ez az igazság. Egyszerűen elveszítettük az egyik legjobb barátunkat az öltözőben” – mesélt Robertson a The Overlap podcast legutóbbi epizódjában.
A 32 éves Andy Robertson kilenc évet töltött a Liverpool csapatánál. Tavaly nyáron éppen az utolsó évébe lépett a szerződése, addigra már mindent megnyert a klub játékosaként. Ekkor kapta a hírt, hogy meghalt a jó barátja. Robertson elismerte, hogy a tragédia miatt a Liverpool keretéből eltűnt az a fajta elszántság, ami szükséges a sikerhez, ez pedig gyenge eredményekhez és egy trófea nélküli szezonhoz vezetett.
„Minden futballistában ott van az a plusz, de amikor ezt elveszíted, nem tudod a legjobb teljesítményedet nyújtani. És szerintem az előző szezonban mi elveszítettük ezt” – folytatta a skót játékos, aki nyáron a Tottenham együtteséhez igazolt.
„Visszatekintve azt gondolom, hogy egy kicsit elvesztettük az elszántságunkat és az ehhez hasonló dolgokat is, mert voltak pillanatok, amikor azt mondtuk egymásnak:
Mi értelme van? Nézd meg, min megy keresztül Jotsy családja, nézd meg a gyerekeit. De csapatként gyászoltunk, mert végső soron a barátunk volt. Számunkra ő nem egy futballista volt. Ő a csapattársunk, a barátunk, a mindenünk volt”
– mondta.
Mindössze 11 nappal a tragikus balesete előtt Diogo Jota feleségül vette gyermekkori szerelmét, Rute Cardosót egy portói templomban.
„Számunkra ez hihetetlenül nehéz volt. A halála előtti héten még az esküvőjén voltam. Ez az egyik legnehezebb dolog, amin az ember valaha keresztülmehet. Látni őt élete legboldogabb napján, majd a következő héten azt látni, ahogy a családja darabokra hullik” – tette hozzá Robertson, aki az esküvőn egy másik korábbi csapattársával, Caoimhin Kelleherrel vett részt.