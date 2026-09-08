A Diósgyőr a múlt héten menesztette Takács Péter vezetőedzőt, miután öt lejátszott mérkőzés után egy győzelemmel, egy döntetlennel, valamint három vereséggel csak a 13. helyen szerénykedett az NB II-ben, mindössze egy ponttal a kiesőzóna fölött.

Takács Pétert öt forduló után menesztették a diósgyőri kispadról

Fotó: dvtk.eu

A miskolci csapat hétfőn este a Videoton otthonában is 2-1-es vereséget szenvedett a megbízott edző Kriston István irányításával, így a DVTK lecsúszott a tabella 14. helyére.

Feczkó Tamás a Diósgyőr új edzője

Az Origo már múlt héten jelezte, hogy a kispadra a csapat korábbi edzője, Feczkó Tamás a legesélyesebb, most pedig hivatalosan is bejelentették, hogy a 49 éves szakember visszatér a Diósgyőr kispadjára.

„Miután eldőlt a BVSC elleni találkozót követően, hogy nem Takács Péterrel folytatjuk, még aznap este felvettem a kapcsolatot Feczkó Tamással. A beszélgetés során kiderült, hogy nagyon szeretne ismét Diósgyőrben dolgozni. Tomi három csapattal jutott fel az első osztályba, nála jobbat nem találhattunk volna. A tárgyalássorozat végén eljutottunk oda, hogy 1+1 éves szerződést kötöttünk, és most pedig itt ülünk egymás mellett” – árulta el Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója.

Feczkó Tamás a Diósgyőr új edzője

Fotó: dvtk.eu

„Amikor hét évvel ezelőtt először lettem a DVTK vezetőedzője, akkor is elmondtam, hogy óriási megtiszteltetés, hogy a csapat vezetőedzője lehetek, és most megduplázódott a felelősség, mert kevés olyan edző van, aki kétszer is megkapja ugyanott a lehetőséget a bizonyításra. Pályafutásom során a Diósgyőr az első klub, amelyik ezt nekem megadta, ez is óriási büszkeség, egyúttal nagy felelősség számomra” – mondta Feczkó Tamás, a DVTK új vezetőedzője, aki hangsúlyozta, hogy a csapa nehéz időszakon megy keresztül, amiből nem lesz egyszerű kikecmeregni, de azért érkezett, mert segíteni szeretne.