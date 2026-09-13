Az Újpest számára is a harmadik fordulóban kezdődtek meg a MOL Magyar Kupa küzdelmei, ahol első látásra könnyű ellenfelet kaptak a lilák. A Dorog–Újpest kupameccs esélyese egyértelműen a fővárosi együttes volt, az NB III-ban szereplő északiakat azonban hiba lett volna lebecsülni. A Dorog ugyanis remekül kezdte a szezont: mindössze egy vereséget szenvedett el, emellett öt győzelmet és egy döntetlent ért el, amivel a második helyen áll a tabellán. Erről Szélesi Zoltán, az Újpest edzője is beszélt a találkozó előtt, kiemelve, hogy komoly erőt képvisel az ellenfél. A Dorog kezdőjében kapott helyet Tischler Patrik is, aki nyolc évvel ezelőtt Magyar Kupát nyert a lilákkal. Mellette a 36-szoros magyar válogatott Koman Vladimir is ott volt a hazaiak kezdőcsapatában.

Alaposan megnehezítette a lilák dolgát az NB III-as együttes, a Dorog–Újpest kupameccs 1-0-ás végeredménnyel zárult Fotó: NSO

Dorog–Újpest: a lila-fehérek megszenvedtek az NB III-as csapattal

A Dorog kezdte aktívabban a mérkőzést, az első percekben Tischler Patrik kétszer is próbálkozhatott, de egyik helyzetéből sem született gól. Ezt követően az Újpest is egyre veszélyesebbé vált, Horváth Krisztofer lövését Mergl Szabolcs bravúrral tolta szögletre, majd néhány perccel később ismét a 22 éves kapusnak kellett nagyot védenie. A 37. percben a hazaiak előtt adódott hatalmas lehetőség: Szamosi lerázta magáról a védőket, majd tökéletesen tálalt Tischler elé, aki kapura bombázott, Banai azonban bravúrral hárított. A félidő hajrájában mindkét együttes nagy erőket mozgósított a vezetés megszerzéséért, de egyik fél sem tudott betalálni, így 0–0-s döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.

A második félidőben magához ragadta a kezdeményezést az Újpest, az 52. percben pedig Horváth Krisztofer hatalmas gólt ragasztott a bal sarokba, a játékvezető azonban kezezés miatt nem adta meg a találatot. A 69. percben hatalmas lehetőség adódott a hazaiak előtt: egy pontos beadás után Szamosi maradt üresen, majd egyből kapura lőtt, próbálkozása azonban megpattant az egyik újpesti védőn. A 76. percben a korábbi újpesti játékos előtt adódott nagy lehetőség, szabadrúgását azonban Banai hárította. A kipattanó egy dorogi játékos elé került, de a lilák kapusa az ismétlést is bravúrral védte. A 83. percben az Újpest előtt adódott hatalmas lehetőség, ám Mergl ismét túljárt Matko eszén.