Alig várja a vasárnapi Dorog-Újpest Magyar Kupa-mérkőzést a hazai csapat labdarúgója, Tischler Patrik, aki volt csapata ellen léphet pályára. A 35 éves támadó számára viszont nemcsak azért lesz különleges a találkozó, mert a 2017/18-as szezonban megnyerte a sorozatot a lilákkal, hanem mert Szélesi Zoltán, Fiola Attila és Banai Dávid is volt a csapattársa korábban. Tischler egyébként igazi kupameccsre számít, amelyen bármi megtörténhet.

Tischler Patrik volt csapata ellen léphet pályára a Dorog-Újpest Magyar Kupa-mérkőzésen

Fotó: MW archív

Dorog-Újpest (Magyar Kupa)

vasárnap, 14.00, tv: Duna World

Tischler Patrik a 2017/18-as szezont töltötte Újpesten, és legtöbbször a Magyar Kupában számított rá a kezdőben Nebojsa Vignjevics vezetőedző. A támadó 10 találattal hálálta meg a bizalmat, amivel hozzájárult ahhoz, hogy a lilák megnyerték a sorozatot – a döntőben tizenegyesekkel győzték le a Puskás Akadémiát. Tischler emellett az NB I-ben is négy gólt lőtt a klub színeiben, és csak pozitívan tud visszagondolni a Megyeri úton töltött időszakra.

Nagyon jó évet töltöttem ott, megnyertük a Magyar Kupát, és harmadik helyen végeztünk az NB I-ben, nekem pedig sikerült gólokat rúgnom, úgyhogy szép emlékekkel távoztam onnan. Egy elég jó csapatunk volt, sokszor cserélgettük egymást Novothny Somával, én leginkább a kupában kaptam több szerepet, de voltak olyan bajnoki meccsek is, amikor két csatárral játszottunk

– emlékezett vissza az Origo Sportnak Tischler Patrik, aki tavaly óta a harmadosztályú Dorogot erősíti, amely most éppen az Újpest ellenfele lesz a Magyar Kupában.

Az Újpest a szívem csücske maradt, jó lesz pályára lépni ellenük. A szurkolók nagyon fanatikusok, amikor ott játszottam, akkor is mindig ott voltak a csapat mögött

– fogalmazott a 35 éves labdarúgó, aki több ismerősével is összecsap vasárnap.

Szélesi Zoltán és Fiola Attila a Puskás Akadémiánál, Banai Dávid pedig Újpesten volt a csapattársam. Ilyenkor viszont van egy íratlan szabály, hogy nem keressük egymást, mindenki a saját feladatára készül, aztán majd a meccs után megbeszéljük a dolgokat

– mesélte Tischler.

Balról jobbra: Fiola Attila, Szélesi Zoltán és Tischler Patrik csapattársak voltak a Puskás Akadémiánál

Fotó: Mirkó István

Lesz meglepetés a Dorog-Újpest Magyar Kupa-mérkőzésen?

A Dorog 35 éves gólfelelőse – az előző szezonban 20 bajnoki találatával a csapat legeredményesebb játékosa volt – igazi kupameccsre számít az Újpest ellen.

Játszottam már pár ilyet, és ezeken a találkozókon mindig lehetnek meglepetések. Egy mérkőzés bármi megtörténhet

– mondta Tischler Patrik, aki tehát arra készül, hogy vasárnap valami váratlan dolgot visznek véghez, és sikerül meglepniük az Újpestet.

Próbáljuk majd a saját játékunkat játszani. Persze mondta az edzőnk is, hogy valószínűleg nem mi fogjuk többet birtokolni a labdát, de ne legyünk megilletődve. Nem fogunk beállni védekezni, mert azt valljuk, hogy úgy nem lehet játszani, ha a hátadat súrolja a kapufa

– tette hozzá a csatár, akinek egyébként már a család az első. Két kislánya iskoláskorú, ezért sem szerette volna távolabb folytatni a pályafutását, amit egészen addig folytat, amíg élvezi a játékot.