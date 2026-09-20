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Izgalmakban bővelkedő mérkőzést hozott a DVSC–Vasas összecsapás az NB I-ben. A vendégek kétgólos hátrányból fordítva nyertek 4–2-re Debrecenben, miközben a Lokitól két találatot is elvett a VAR. A DVSC-t irányító Gert Remmel a játékvezetésről beszélt a lefújást követően, Erős Gábor pedig maga is elismerte, hogy ezúttal a szerencse sem állt távol csapatától.

A DVSC tíz perc alatt 2–0-s előnyt épített ki szombat este, a Vasas azonban még a szünet előtt szépített, a második félidőben pedig egyenlített. Dzsudzsák Balázs és Bryan Adinany találatát egyaránt érvénytelenítették, az angyalföldiek pedig a hosszabbításban kétszer is betaláltak, így 4–2-re megnyerték a fordulatos NB I-es találkozót.

A DVSC kétgólos előnyről kapott ki a Vasastól
A DVSC kétgólos előnyről kapott ki a Vasastól
Fotó: dvsc.hu

DVSC–Vasas: a játékvezető is szóba került

A lefújás után Gert Remmel nem rejtette véka alá a véleményét. A DVSC vezetőedzője szerint játékosai végrehajtották, amit előzetesen elterveztek, és nem tud rájuk haragudni.  

Valami nem stimmel, ha egy meccs főszereplője a játékvezető

– mondta Remmel, aki arra is utalt, hogy együttese három további alkalommal is a kapuba talált, ezek közül azonban csak kettő maradt érvényben.

Amikor szóba került, hogy a Vasas vezetőedzője is a szerencsésebb csapatnak nevezte saját együttesét, az észt szakember csípős választ adott:

Javaslom, hogy amikor a Vasas busza megáll Budapesten, vegyenek egy lottószelvényt. Amilyen szerencséjük ezen a meccsen volt, biztos nyernek.

Szerencséje volt a Vasasnak

Erős Gábor a győzelem ellenére korántsem volt elégedett a látottakkal. Az M4 Sportnak elmondta, örül a három pontnak, de ez rajta talán azért sem látszott, mert nagyon nem álltak hadilábon a szerencsével. A Vasas vezetőedzője ennél is tovább ment, amikor kijelentette:

Szerintem a szezon leggyengébb játékát nyújtottuk.

„Fájdalmasan rosszul kezdtük a mérkőzést. Hiányzott a csapatból minden, ami eddig a Vasast jellemezte. Persze óriási gratuláció a srácoknak, hogy vissza tudtak jönni – értékelt az angyalföldi mester. – A nap végén csak az számít, hogy három ponttal gyarapodtunk, de azért a mutatott játéknak nem örülök. Ez a három pont nagyon szerencsés három pont, de ez is kell a focihoz és azt sem mondom, hogy a srácok nem tettek érte sokat.”

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