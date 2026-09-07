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Megújul a DVTK elnöksége: lemondott elnöki tisztségéről Sántha Gergely, aki ugyanakkor továbbra is tagja marad a miskolci klub vezetőségének. A DVTK közleménye szerint az elnöki feladatokat a jövőben Oroszné Szász Zsuzsanna látja el.

A változás részeként az elnöksége nyolc főre bővült. A klub tájékoztatása szerint az új vezetési modell célja, hogy a DVTK még szorosabb kapcsolatot alakítson ki Miskolccal, valamint Észak-Magyarország társadalmi, gazdasági és sportszakmai szereplőivel.

A DVTK elnöke, Sántha Gergely lemondott
A DVTK elnöke, Sántha Gergely lemondott
Fotó: dvtk.eu

DVTK: nagy változás a klubnál

Az elnökség több, a régióhoz szorosan kötődő szakemberrel is bővült. A DVTK szerint az új tagok tapasztalatukkal, tudásukkal és kapcsolatrendszerükkel szeretnék segíteni a klub, valamint a térség sportéletének további fejlődését.

A vezetőségben történt változás különösen érdekes időszakban következik be, hiszen a DVTK labdarúgócsapata egyelőre nem szerepel túl fényesen az NB II-ben. 

A nemrég edzőváltáson átesett miskolci együttes az első hét fordulóban öt mérkőzést játszott, ezeken mindössze négy pontot szerzett, így jelenleg a 14. helyen áll, közvetlenül a kiesőzóna felett.

A DVTK hétfő este javíthat helyzetén: a miskolciak 19.30 órától a szintén szebb napokat látott Videoton FC Fehérvár vendégeként lépnek pályára a másodosztályban. A mérkőzés így nemcsak a bajnoki szereplés, hanem a klub körüli változások miatt is kiemelt figyelmet kaphat.

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