Az átigazolási piac zárása előtt újabb játékos távozott a Fradiból. Bár Edgar Szevikjan iránt a Hapoel Petah Tikva komolyan érdeklődött, és úgy volt, hogy végleg Izraelbe igazolhat, végül harmadszor is csak kölcsönbe ment, ráadásul Spanyolországba. Az örmény válogatott labdarúgó a 2026/2027-es szezon további részét a másodosztályban szereplő AD Ceutánál tölti.

Az örmény Edgar Szevikjan harmadszor is kölcsönben távozott a Fraditól

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Edgar Szevikjan távozott a Fraditól

Edgar Szevikjan távozását a Ferencváros jelentette be hivatalos oldalán. Az 21-szeres örmény válogatott labdarúgó két évvel ezelőtt, a téli átigazolási időszakban érkezett a zöld-fehérekhez, és rögtön bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal, de a 2024/2025-ös szezont már a Lokomotiv Moszkvánál kezdte kölcsönben. Sőt, egy évvel később újra kölcsönadták, az ugyancsak orosz Akron Togliatti csapatának.

A szélső nyáron visszatért a magyar rekordbajnokhoz, és Borbély Balázs vezetőedző két mérkőzésen pályára is küldte, de aztán eltűnt a keretből. Sajtóhírek szerint Izraelbe vitték volna, a Hapoel Petah Tikva komolyan gondolkodott azon, hogy végleg leigazolja. Bár Szevikjan az átigazolási piac zárása előtt valóban távozott az FTC-től, végül harmadszor is csak kölcsönben, méghozzá Spanyolországba, ahol a másodosztályban szereplő AD Ceuta labdarúgója lesz. A klub már be is mutatta új szerzeményét, kiemelve a játékos lövőtechnikáját, játékintelligenciáját és előkészítőkészségét.