David Ornstein, a The Athletic transzferguruja azt írja, hogy a Manchester City már mindenben megállapodott a Chelsea-vel Enzo Fernández átigazolásáról. A világbajnok argentin középpályásra már csak az orvosi vizsgálatok várnak.

Enzo Fernándezt kiállították a spanyolok elleni világbajnoki döntőben

Fotó: Evrim Aydin / Anadolu via AFP

A 25 éves játékos ezzel beállítja a brit futball átigazolási rekordját, ugyanis tavaly nyáron a Liverpool ugyanennyit fizetett a svéd Alexander Isakért a Newcastle Unitednek.

Enzo Fernández rekordösszegért igazol a Manchester Cityhez

A Chelsea korábban még határozottan kijelentette, hogy Enzo Fernández Londonban marad a 2026/27-es szezonra, miután a klub által szabott augusztus 14-i határidőig nem érkezett ajánlat a Manchester Citytől. A Chelsea nyáron 120 millió fontban határozta meg a középpályás értékét, és azt közölték, hogy ennek hiányában az argentin játékos nem igazol el.

A játékos kapcsolata időközben a Chelsea szurkolóival is megromlott. A Real Sociedad elleni felkészülési mérkőzésen, majd a Fulham elleni szezonnyitón is kifütyülték. Ráadásul a Fulham elleni találkozó után nem csatlakozott csapattársaihoz a vendégszektor előtt, a Chelsea következő két mérkőzésén pedig már pályára sem lépett.

Enzo Fernández helyzete azonban megváltozott, miután a Manchester City lemondott a Liverpool támadójának, Cody Gakpónak a megszerzéséről. A Liverpool ugyanis elutasította a manchesteriek 80 millió fontos ajánlatát, ezt követően pedig Enzo Fernández került a klub figyelmének középpontjába.

A világbajnok középpályás 2023 januárjában 106,8 millió fontért igazolt a Benficától a Chelsea-hez, akkori brit rekordösszegért. A 2032-ig szóló szerződése ellenére már a 2025/26-os szezonban többször utalt arra, hogy bizonytalan a jövőjét illetően, és arra is tett célzást, hogy szívesen futballozna a Real Madridban. Áprilisban az akkori vezetőedző, Liam Rosenior két mérkőzésre ki is hagyta a csapatból. Enzo Fernández később bocsánatot kért, és visszatért a keretbe.

A Manchester City számára Enzo Fernández érkezése jelentős erősítés lehet. A klub ezen a nyáron már 116 millió fontért megszerezte Elliot Andersont a Nottingham Foresttől, míg Ayyoub Bouaddiért 95 millió eurót fizetett a Lille-nek. A Citynek nagy szüksége volt új játékosokra a középpályán, miután az aranylabdás Rodri Barcelonába, a holland Tijjani Reijnders pedig a szaúdi Al Qadsiahhoz távozott.