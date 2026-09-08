Erling Haaland külseje hosszú éveken át szinte ugyanolyan könnyen felismerhető volt, mint a pályán mutatott játéka: a norvég támadó hosszú, szőke haját hol kiengedve, hol copfba kötve viselte, a megjelenése pedig idővel a róla kialakult viking imázs egyik legfontosabb részévé vált.

Hiába a rövidebb haj, a góllövés továbbra is nagyon megy Erling Haalandnak

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Éppen ezért okozott nagy meglepetést, amikor a Manchester City klasszisa az új Premier League-idény rajtja előtt elővette az ollót, és rövidre vágatta a haját. Az Origo Sport akkor részletesen beszámolt Haaland látványos átalakulásáról, amelyet maga a futballista is megörökített: a teljes folyamatot bemutatta a YouTube-csatornáján, a közösségi oldalain pedig az „új szezon, új frizura” üzenettel jelentette be a változást.

A döntés azért is volt különösen érdekes, mert Haaland korábban Zlatan Ibrahimovic tanácsára sem akarta levágatni a haját. A svéd legenda azt mondta neki, hogy az ereje a hajában rejlik, majd amikor meglátta az új külsőt, viccesen arra kérte a norvégot, hogy tiltsa le és törölje a telefonszámát. Haaland még azon reményét is kifejezte, hogy legalább gyorsabb lesz az új frizurával.

Erling Haaland visszasírja legendássá vált hosszú haját

Néhány héttel később pedig már azt is elárulta, hogyan érzi magát az új külsővel.

Sokkal egyszerűbb. Azt hiszem, eljött az ideje a változásnak, és tetszik. Persze hiányzik a hosszú hajam, de itt volt az idő a váltásra, és eddig élvezem. Majd visszanő és remélhetőleg megint hosszú lesz

– mondta Haaland az ESPN Brasilnak a Coventry City elleni bajnoki után.

Úgy tűnik tehát, hogy a Manchester City gólvágója nem végleg számolt le ikonikus külsejével. A szurkolóknak ugyanakkor egyelőre hozzá kell szokniuk a rövid hajú Haalandhoz – aki a pályán semmit sem veszített a hajával együtt. A Coventry ellen az ő fejesével nyert 1–0-ra a City, amely három forduló után százszázalékos mérleggel áll a Premier League-ben.

Haaland szerint történelmet írt Norvégia

A 26 éves csatárt a brazil ESPN természetesen a nyári világbajnokság egyik legemlékezetesebb mérkőzéséről is kérdezte: Norvégia 2–1-re legyőzte Brazíliát, Haaland pedig duplázott a találkozón. A támadó szerint azonban nem csupán az eredmény miatt marad örökre emlékezetes az összecsapás.