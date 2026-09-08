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A Manchester City norvég sztárja az idény előtt alaposan meglepte a szurkolóit, amikor hosszú évek után megszabadult védjegyévé vált szőke hajától. Erling Haaland most először beszélt részletesebben a nagy átalakulásról, és bár élvezi az új frizuráját, egy dolgot már most bevallott: hiányzik neki a régi haja.

Erling Haaland külseje hosszú éveken át szinte ugyanolyan könnyen felismerhető volt, mint a pályán mutatott játéka: a norvég támadó hosszú, szőke haját hol kiengedve, hol copfba kötve viselte, a megjelenése pedig idővel a róla kialakult viking imázs egyik legfontosabb részévé vált.

Hiába a rövidebb haj, a góllövés továbbra is nagyon megy Erling Haalandnak
Hiába a rövidebb haj, a góllövés továbbra is nagyon megy Erling Haalandnak
Fotó: News Images/NurPhoto/AFP

Éppen ezért okozott nagy meglepetést, amikor a Manchester City klasszisa az új Premier League-idény rajtja előtt elővette az ollót, és rövidre vágatta a haját. Az Origo Sport akkor részletesen beszámolt Haaland látványos átalakulásáról, amelyet maga a futballista is megörökített: a teljes folyamatot bemutatta a YouTube-csatornáján, a közösségi oldalain pedig az „új szezon, új frizura” üzenettel jelentette be a változást.

A döntés azért is volt különösen érdekes, mert Haaland korábban Zlatan Ibrahimovic tanácsára sem akarta levágatni a haját. A svéd legenda azt mondta neki, hogy az ereje a hajában rejlik, majd amikor meglátta az új külsőt, viccesen arra kérte a norvégot, hogy tiltsa le és törölje a telefonszámát. Haaland még azon reményét is kifejezte, hogy legalább gyorsabb lesz az új frizurával.

Erling Haaland visszasírja legendássá vált hosszú haját

Néhány héttel később pedig már azt is elárulta, hogyan érzi magát az új külsővel.

Sokkal egyszerűbb. Azt hiszem, eljött az ideje a változásnak, és tetszik. Persze hiányzik a hosszú hajam, de itt volt az idő a váltásra, és eddig élvezem. Majd visszanő és remélhetőleg megint hosszú lesz

– mondta Haaland az ESPN Brasilnak a Coventry City elleni bajnoki után.

Úgy tűnik tehát, hogy a Manchester City gólvágója nem végleg számolt le ikonikus külsejével. A szurkolóknak ugyanakkor egyelőre hozzá kell szokniuk a rövid hajú Haalandhoz – aki a pályán semmit sem veszített a hajával együtt. A Coventry ellen az ő fejesével nyert 1–0-ra a City, amely három forduló után százszázalékos mérleggel áll a Premier League-ben.

Haaland szerint történelmet írt Norvégia

A 26 éves csatárt a brazil ESPN természetesen a nyári világbajnokság egyik legemlékezetesebb mérkőzéséről is kérdezte: Norvégia 2–1-re legyőzte Brazíliát, Haaland pedig duplázott a találkozón. A támadó szerint azonban nem csupán az eredmény miatt marad örökre emlékezetes az összecsapás.

„Különleges mérkőzés volt. Nyertünk, fantasztikus volt, és ez volt történelmünk legjobb meccse amiatt, ahogyan kontrolláltuk a játékot” – mondta Haaland, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy Brazília továbbra sem tudja legyőzni Norvégiát. A City sztárja végül mosolyogva ismét elnézést kért a braziloktól a vereségért.

Új korszak kezdődött a Manchester Citynél

Haaland röviden kitért a Manchester City átalakulására is: Enzo Maresca irányításával több új futballista érkezett, köztük Enzo Fernández és Elliot Anderson, a norvég szerint pedig mindketten pontosan tudják, milyen elvárásokkal jár egy ilyen klubban futballozni.

Haaland úgy fogalmazott, a csapatnak segítenie kell az új játékosokat a beilleszkedésben, ugyanúgy, ahogy annak idején őt is segítették. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a legjobb játékosoktól eredményeket várnak – ahogy tőle is ezt várták, amikor 2022-ben megérkezett Manchesterbe.

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