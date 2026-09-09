Mint arról az Origo Sport is beszámolt, botrányos jelenettel zárult a Porto–Manchester City Bajnokok Ligája-mérkőzés, amelyet az angolok Erling Haaland duplájával nyertek meg 2–0-ra. A norvég támadó a hajrában összetűzésbe keveredett a vele szabálytalankodó Pablo Rosarióval, aki egy meglehetősen szokatlan módon próbálta megállítani: Haaland elmondása szerint a fenekét markolta meg.

Erling Haaland (feketében) összetűzésbe keveredett a vele szabálytalankodó Pablo Rosarióval, aki megfogdosta a fenekét Fotó: ALEX JUAREZ / ANADOLU

Megmarkolták Erling Haaland fenekét

Történt ugyanis, hogy a mérkőzés hajrájában Haaland és Rosario összetűzésbe keveredett, a dulakodásból pedig pillanatok alatt kisebb tömegjelenet alakult ki. Szymon Marciniak végül mindkét játékost sárga lappal büntette, ám a visszajátszások alapján volt egy meglehetősen szokatlan mozzanata is az esetnek: a Porto futballistája a földre kerülés közben Haaland fenekénél ragadta meg a norvégot. A City támadója a lefújás után nem is hagyta szó nélkül a történteket.

Reménykedtem benne, hogy három gólt szerzek, de ő nem akarta, hogy ez megtörténjen. Valószínűleg hamarosan látni fognak egy képet arról, ahogy megmarkolja a fenekemet. Érdekes lesz látni azt a képet

– mondta Haaland a mérkőzés után.