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Botrányos jelenetekkel ért véget a Porto és a Manchester City összecsapása a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Erling Haaland a lefújás után elárulta, hogy ellenfele egészen bizarr módon próbálta megállítani: a dulakodás közben megmarkolta a fenekét.

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, botrányos jelenettel zárult a Porto–Manchester City Bajnokok Ligája-mérkőzés, amelyet az angolok Erling Haaland duplájával nyertek meg 2–0-ra. A norvég támadó a hajrában összetűzésbe keveredett a vele szabálytalankodó Pablo Rosarióval, aki egy meglehetősen szokatlan módon próbálta megállítani: Haaland elmondása szerint a fenekét markolta meg.

Erling Haaland (feketében) összetűzésbe keveredett a vele szabálytalankodó Pablo Rosarióval, aki megfogdosta a fenekét
Erling Haaland (feketében) összetűzésbe keveredett a vele szabálytalankodó Pablo Rosarióval, aki megfogdosta a fenekét  Fotó: ALEX JUAREZ / ANADOLU

Megmarkolták Erling Haaland fenekét

Történt ugyanis, hogy a mérkőzés hajrájában Haaland és Rosario összetűzésbe keveredett, a dulakodásból pedig pillanatok alatt kisebb tömegjelenet alakult ki. Szymon Marciniak végül mindkét játékost sárga lappal büntette, ám a visszajátszások alapján volt egy meglehetősen szokatlan mozzanata is az esetnek: a Porto futballistája a földre kerülés közben Haaland fenekénél ragadta meg a norvégot. A City támadója a lefújás után nem is hagyta szó nélkül a történteket.

Reménykedtem benne, hogy három gólt szerzek, de ő nem akarta, hogy ez megtörténjen. Valószínűleg hamarosan látni fognak egy képet arról, ahogy megmarkolja a fenekemet. Érdekes lesz látni azt a képet

 – mondta Haaland a mérkőzés után.

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