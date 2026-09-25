Miközben Marco Rossi együttese pénteken 20.45-től Ukrajnával csap össze a Puskás Arénában, a B-liga 2. csoportjának másik mérkőzése már 18 órakor elkezdődik. Georgia a tbiliszi Boris Paichadze Nemzeti Stadionban fogadja Észak-Írországot, így mire a magyar válogatott pályára lép, már megszületik az első eredmény a négyesben.

Észak-Írország ezúttal is számíthat legalább néhány szurkolójának a támogatására

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto/AFP

A több mint ötvenezer néző befogadására alkalmas stadion ezúttal azonban szinte teljesen üres lesz. Georgia még egy 2025 márciusában rendezett, Örményország elleni mérkőzésen történtek miatt kapott súlyos büntetést az UEFA-tól. A drukkerek pályára rohantak, lézereket és pirotechnikai eszközöket használtak, valamint kijáratokat is eltorlaszoltak. A georgiai szövetséget 40 ezer euróra büntették, a válogatottnak pedig egy UEFA-rendezésű hazai találkozót zárt kapuk mögött kell lejátszania. A szankció éppen a mostani Nemzetek Ligája-nyitányon lép életbe.

Georgia–Észak-Írország: miért lehetnek mégis északír szurkolók a stadionban?

A helyzetet tovább bonyolította, hogy a februári sorsolás után több északír drukker már lefoglalta a repülőjegyét és a szállását, mire kiderült, hogy nem mehetnek be a meccsre. Az északír szövetség ezért tárgyalásokat kezdett az UEFA-val, végül pedig megállapodás született:

azok a szurkolók, akik bizonyítani tudták, hogy a zárt kapus rendezés bejelentése előtt már kifizették az utazásukat és a szállásukat, jegyet kaphatnak.

Ez ugyan szokatlannak tűnhet, valójában belefér az UEFA szabályaiba. A fegyelmi szabályzat 73. cikke alapján zárt kapus mérkőzésen is jelen lehet legfeljebb 200 első kategóriás jeggyel rendelkező vendégszurkoló, hacsak a fegyelmi testület külön nem rendelkezik másként. Az északírek ezt a keretet használhatják fel a már korábban utat foglaló drukkereik számára.

A legfrissebb helyszíni beszámolók szerint végül mintegy 60 északír szurkoló lesz ott Tbilisziben. Ráadásul az UEFA szabályai alapján helyi iskolák és futballakadémiák 14 éven aluli gyerekei is meghívhatók, így teljes csend azért várhatóan nem lesz a lelátókon.