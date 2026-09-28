Érzékeny veszteség érte a hazaiakat a vasárnap esti Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. Michael O'Neill szövetségi kapitány ugyanis nem számíthat Dan Ballardra, aki a Georgia ellen 1–0-ra megnyert találkozó hajrájában sérült meg. A Premier League-ben szereplő Sunderland 27 éves középhátvédjének állapotáról egyelőre keveset tudni, az viszont már biztos, hogy a magyar válogatott ellen nem léphet pályára.

Dan Ballard megsérült a Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzés előtt Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Észak-Írország–Magyarország: az északír védelem egyik legfontosabb játékosa dőlt ki

20:45, Tv: M4 Sport

Ballard a Georgia elleni mérkőzés hajrájában, egy hazai ellentámadásnál sérült meg. Az első jelek alapján nem egyszerű ütésről lehet szó, a találkozót követően ugyanis mankóval hagyta el a stadiont. Michael O'Neill később elárulta, hogy a védő a combhajlítójával bajlódik, és az is eldőlt, hogy visszatér Sunderlandbe, ahol klubja orvosi stábja vizsgálja meg.

Az északírek számára különösen rosszkor jött Ballard sérülése, hiszen az utóbbi időszakban nemcsak a válogatottban, hanem klubjában is alapembernek számított. A Premier League-idény első öt fordulójában egyetlen percet sem hagyott ki, mind az öt bajnokit végigjátszotta a Sunderlandben. Emellett pedig a statisztikái is jól mutatják, milyen fontos szerepet tölt be a csapatában. Ballard az első öt forduló során 45 párharcot nyert meg, a levegőben pedig ugyancsak rendkívül nehéz volt felülmúlni: 26 fejpárbajból került ki győztesen. A 193 centiméter magas középhátvéd éppen az erejével és a fejjátékával tud sokat hozzátenni csapata védekezéséhez.

Ballard ráadásul az északír válogatottban sem számít tapasztalatlan játékosnak. A 2020-as bemutatkozása óta 25 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, védő létére pedig már négy gólt is szerzett. Georgia ellen is Michael O'Neill kezdőcsapatában kapott helyet, és egészen a hajrában bekövetkezett sérüléséig a pályán volt.