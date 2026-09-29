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Michael O'Neill éles kritikát fogalmazott meg a magyar játékosok viselkedéséről. Az Észak-Írország–Magyarország mérkőzés után az 57 éves szakember színészkedést emlegetett, és a játékvezetőnek is üzent.

A magyar labdarúgó-válogatott hétfő este 0-0-s döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi együttese nehezen tudott helyzeteket kialakítani Belfastban, és mindössze egyetlen kaput eltaláló lövéssel zárta a találkozót. Az Észak-Írország–Magyarország összecsapás után a hazaiak szövetségi kapitánya, Michael O'Neill elégedetten értékelte csapata teljesítményét, ám néhány magyar játékos viselkedését kemény szavakkal illette. A szakember szerint több esetben is színészkedtek a magyarok, és azt is kifogásolta, ahogyan egyes játékosok az ütközések után reagáltak.

Michael O'Neill kemény kritikát fogalmazott meg az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája meccs után
Michael O'Neill kemény kritikát fogalmazott meg az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája meccs után Fotó: Liam McBurney / PA Wire

Észak-Írország–Magyarország 0-0

  • Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 2. forduló

 

Michael O'Neill keményen nekiment a magyar válogatottnak

Az 57 éves tréner úgy érezte, csapata egy erős magyar válogatott ellen is megmutatta, hogy képes felvenni a versenyt magasabban rangsorolt ellenfelével. Az északír kapitány azonban a mérkőzés után külön kitért arra is, ami egyáltalán nem tetszett neki a magyaroktól.

Csalódott voltam néhány magyar játékos viselkedése miatt, ahogy fogják az arcukat és üvöltenek

mondta O'Neill.

Az északír kapitány szerint olyan jelenet is előfordult, amikor egy általa név szerint nem említett magyar játékos egy párharc után a földön maradt, majd rövid idő elteltével már folytatni tudta a mérkőzést.

Aztán ott fekszik a földön, és nagyon gyorsan felépül. Úgy gondolom, a játékvezetőnek ezt egy kicsit jobban kézben kell tartania

 – fogalmazott.

O'Neill szerint az ilyen színészkedésnek és túlzott reakcióknak nincs helyük a futballpályán, és a játékvezetőknek határozottabban kellene fellépniük ezekben a helyzetekben. A kapitány kritikája egy kifejezetten kemény mérkőzés után érkezett, amelyen négy északír játékos is sárga lapot kapott, sőt reklamálás miatt maga O'Neill is figyelmeztetésben részesült. A feszült belfasti összecsapás végül gól nélkül ért véget, így Észak-Írország és Magyarország is egy ponttal gazdagodott a Nemzetek Ligájában.

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