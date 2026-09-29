A magyar labdarúgó-válogatott hétfő este 0-0-s döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi együttese nehezen tudott helyzeteket kialakítani Belfastban, és mindössze egyetlen kaput eltaláló lövéssel zárta a találkozót. Az Észak-Írország–Magyarország összecsapás után a hazaiak szövetségi kapitánya, Michael O'Neill elégedetten értékelte csapata teljesítményét, ám néhány magyar játékos viselkedését kemény szavakkal illette. A szakember szerint több esetben is színészkedtek a magyarok, és azt is kifogásolta, ahogyan egyes játékosok az ütközések után reagáltak.

Michael O'Neill kemény kritikát fogalmazott meg az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája meccs után Fotó: Liam McBurney / PA Wire

Észak-Írország–Magyarország 0-0

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 2. forduló

Michael O'Neill keményen nekiment a magyar válogatottnak

Az 57 éves tréner úgy érezte, csapata egy erős magyar válogatott ellen is megmutatta, hogy képes felvenni a versenyt magasabban rangsorolt ellenfelével. Az északír kapitány azonban a mérkőzés után külön kitért arra is, ami egyáltalán nem tetszett neki a magyaroktól.

Csalódott voltam néhány magyar játékos viselkedése miatt, ahogy fogják az arcukat és üvöltenek

– mondta O'Neill.

Az északír kapitány szerint olyan jelenet is előfordult, amikor egy általa név szerint nem említett magyar játékos egy párharc után a földön maradt, majd rövid idő elteltével már folytatni tudta a mérkőzést.

Aztán ott fekszik a földön, és nagyon gyorsan felépül. Úgy gondolom, a játékvezetőnek ezt egy kicsit jobban kézben kell tartania

– fogalmazott.

O'Neill szerint az ilyen színészkedésnek és túlzott reakcióknak nincs helyük a futballpályán, és a játékvezetőknek határozottabban kellene fellépniük ezekben a helyzetekben. A kapitány kritikája egy kifejezetten kemény mérkőzés után érkezett, amelyen négy északír játékos is sárga lapot kapott, sőt reklamálás miatt maga O'Neill is figyelmeztetésben részesült. A feszült belfasti összecsapás végül gól nélkül ért véget, így Észak-Írország és Magyarország is egy ponttal gazdagodott a Nemzetek Ligájában.