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Ricardo de Burgos nem ismeretlen a magyar szurkolók számára. A hétfő esti Észak-Írország-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés játékvezetője a magyar válogatottnak ugyan még soha nem dirigált, a Ferencvárosnak viszont már többször is. Sőt, tavaly azzal került a címlapokra, hogy a spanyol Király-kupa-döntő előtt elsírta magát, mert súlyos vádak érték.

A spanyol Ricardo de Burgos Bengoetxea vezeti a hétfő esti Észak-Írország-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést. A 40 éves bíró még soha nem dirigált a válogatottunknak, de a Ferencváros nemzetközi kupameccseiről ismerős lehet a magyar szurkolók számára. Sőt, a baszk játékvezető neve akkor került címlapokra világszerte, amikor a tavalyi Barcelona-Real Madrid Király-kupa-döntő előtt elsírta magát.

A spanyol Ricardo de Burgos Bengoetxea vezeti a hétfő esti Észak-Írország-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést
A spanyol Ricardo de Burgos Bengoetxea vezeti a hétfő esti Észak-Írország-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést
Fotó: Javier Borrego
  • Észak-Írország-Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • hétfő, 20.45, tv: M4 Sport

Ricardo de Burgos vezeti az Észak-Írország-Magyarország mérkőzést

Ricardo de Burgos 2015 óta élvonalbeli játékvezető Spanyolországban, a FIFA-kerettagságot pedig nyolc évvel ezelőtt kapta meg. Bár a magyar válogatottnak eddig egyszer sem vezetett mérkőzést, a Ferencvárosnak már többször is. Először 2018-ban, az 1-1-es döntetlennel zárult Maccabi Tel-Aviv elleni Európa-liga-selejtezőn dirigált, majd négy évvel később a Slovan Bratislava ellen 2-1-re elveszített Bajnokok Ligája-selejtezőn fújta a sípot. Tavaly pedig két mérkőzést is vezetett a magyar rekordbajnoknak, előbb a Noa ellen 2-1-re megnyert BL-selejtezőt, majd az El-alapszakaszában a Fenerbahce elleni 1-1-es döntetlent.

A spanyol Király-kupa-döntő előtt elsírta magát

A magyar szurkolók számára tehát nem ismeretlen Ricardo de Burgos, főleg, hogy tavaly világszerte a címlapokra került. Történt ugyanis, hogy a tavaszi Király-kupa döntő előtt a Real Madrid TV mindenféle statisztikákkal igyekezett alátámasztani, hogy a játékvezető rendre a királyi gárda ellen, sőt, az ellenfél Barcelona javára fújja a sípot. A baszk bíró egy sajtótájékoztató keretein belül reagált a vádakra, miközben el is sírta magát.

This handout picture taken and released by the Spanish Royal Football Federation (RFEF) on April 25, 2025 shows Spanish referee Ricardo De Burgos Bengoechea in tears during a press conference ahead of the King's Cup final, at La Cartuja stadium in Seville on April 25, 2025. Referee of the final of the Kings Cup between FC Barcelona and Real Madrid on April 26, 2025 Ricardo de Burgos Bengoechea denounced, in tears, the constant pressure from Real Madrid TV and its consequences at the family level. (Photo by Pablo GARCIA / RFEF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Pablo Garcia/ Spanish Royal Football Federation (RFEF) " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A spanyol Király-kupa-döntő előtt elsírta magát
Fotó: PABLO GARCIA / RFEF

Amikor a fiam sírva jön haza az iskolából, mert azzal csúfolják, hogy az apja egy tolvaj, az nagyon fájdalmas tud lenni. Próbálom megértetni vele, hogy az apja becsületes, de, mint a sportolók a pályán, ő is hibázhat. Nagyon nehéz ez, senkinek nem kívánom.

Amikor majd egyszer elmegyek innen, azt szeretném, hogy a fiam büszke legyen arra, amit az apja tett, és hogy tudja, mit jelent játékvezetőnek lenni, ami megannyi értékes tulajdonsággal ruház fel bennünket. Nem igazságos az, amin számtalan kollégánknak kell keresztülmennie, nem csak a profi, de már az amatőr fociban is. Mindenki elgondolkozhatna azon, hogy merre tartunk és mit is várunk el a sporttól” – mondta a könnyeit törölgetve a Ricardo de Burgos a Király-kupa-döntő előtt, ahol három Real Madrid-játékost is kiállított, a Barcelona pedig hosszabbításban 3–2-re nyert.

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