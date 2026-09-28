Soha nem látott kezdőcsapatot küldhet a pályára Marco Rossi szövetségi kapitány a hétfő esti Észak-Írország-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Varga Barnabás, Callum Styles és Sallai Roland után Redzic Damir is megsérült, így még az ukránok ellen látott, egyébként sem megszokott támadósor újabb változásokon esik majd át.

Marco Rossi szövetségi kapitány soha nem látott kezdőcsapatot küldhet a pályára az Észak-Írország-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Észak-Írország-Magyarország (Nemzetek Ligája) hétfő, 20.45, tv: M4 Sport

A magyar válogatott és Marco Rossi szövetségi kapitány gondjai azzal kezdődtek, hogy Varga Barnabás megsérült az AEK Athén Görög Kupa-meccsén – sajtóértesülések szerint combizomszakadást szenvedett. Már a 31 éves csatár kiesése is hatalmas veszteséget vetített előre a nemzeti csapatnál a szeptember végi-október eleji négy Nemzetek Ligája-mérkőzésre, aztán Callum Styles és Sallai Roland is kiestek. Utóbbi szintén comizomszakadással küzd a hírek szerint.

Marco Rossi nehéz helyzetbe került

A három labdarúgó helyére Bárány Donát, Tóth Milán és Nagy Zsolt kaptak utólag meghívót a keretbe, ennek megfelelően pedig a következőképpen alakult a nemzeti csapat összeállítása Ukrajna ellen.

Marco Rossi a Lukács Dániel, Redzic Damir támadókettősnek szavazott bizalmat kezdőként, majd előbbit a félidőben Bárány Donát váltotta – miközben Tóth Milán is pályára lépett. Az utolsó fél órára Redzic helyére Jurek Gábor érkezett.

A magyar válogatott támadósora Ukrajna ellen: 45 percig: Lukács Dániel és Redzic Damir

46-62. percig: Redzic Damir, Bárány Donát és Tóth Milán

62-90. percig: Bárány Donát, Tóth Milán és Jurek Gábor

Varga Barnabás és Sallai Roland távollétében már az ukránok elleni támadósor is felforgatottnak minősült, Marco Rossinak viszont újabb változtatást kell eszközölnie, miután Redzic is megsérült.

Redzic Damir a péntek esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így nem számíthat rá a szakmai stáb a további három találkozón. A támadó elhagyta a telki edzőtábort

– közölte a Magyar Labdarúgó-szövetség.

Soha nem látott kezdőcsapat jöhet

Az olasz szakembernek tehát nemcsak a hétfői, Észak-Írország elleni idegenbeli találkozóra kell új támadósort összeállítania, hanem az azt követő Georgia elleni hazai mérkőzésre, valamint az ukránok elleni második összecsapásra is. Úgy, hogy Rossi már az Ukrajna elleni vereség után elmondta, sajnálatos módon a legjobbjai helyett nem tud ugyanolyan kézségekkel bíró játékosokat behívni a keretbe.

Az indulás előtt eldőlt, hogy Tóth Rajmund és Szalai József lesz a két kimaradó a hétfői találkozón, ezért ők nem utaztak el a többiekkel Belfastba.

Az egyik, és legvalószínűbb forgatókönyv szerint Redzic helyén Lukács kaphat szerepet a támadósor jobb szélén, aki már többször szerepelt ezen a poszton a nemzeti csapatban. Ebben az esetben Bárány Donát először kerülhet be a válogatott kezdőcsapatába, és ő játszhat majd legelöl.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata Észak-Írország ellen: Tóth Balázs - Bolla Bendegúz, Orbán Willi, Csinger Márk, Kerkez Milos - Schäfer András, Csongvai Áron, Tóth Alex, Szoboszlai Dominik - Lukács Dániel, Bárány Donát

Abban az esetben, ha a szövetségi kapitány Lukács Dánielt tartaná elöl, a szélen Tóth Milán vagy Jurek Gábor kaphatja meg a bizalmat.