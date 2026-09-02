Fagyos fogadtatásban részesülhet Győrben Borbély Balázs. A 46 éves szakember már a vendég csapat vezetőedzője lesz a csütörtöki ETO FC-FTC NB I-es mérkőzésen, pedig hónapokkal ezelőtt még a hazai együttessel nyert bajnoki címet. A tréner ráadásul viharos körülmények közt távozott a klubtól, és a szurkolóknak is hatalmas csalódást okozott azzal, hogy a Ferencvároshoz igazolt.

Borbély Balázs az ETO FC-FTC mérkőzésen tér vissza Győrbe

Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU

ETO FC-FTC (NB I)

(NB I) 19.30, tv: M4 Sport

Borbély Balázs mindössze tizenhárom nappal a bajnoki cím megszerzése után távozott az ETO FC-től. A vezetőedző szerződése még egy évig érvényes volt, de ő maga kérte annak felmondását. A Bors információi szerint ráadásul a szakember hiába készült higgadt beszélgetésre, ez nem valósult meg. Korábbi sajtóhírek szerint a klub vezetői veszekedtek vele, becsmérelték. A győriek akkori közleménye is némileg azt sugallta, mintha a 46 éves vezetőedző egyedül magának tulajdonítaná az NB I-es győzelmet.

Egyetlen személy sem állhat a klub fölött. A bajnoki cím nem egy ember sikere, hanem egy egész közösségé

– olvasható az ETO FC közleményében.

Borbély Balázs nem szeretett volna nyilatkozni távozásának viharos körülményeiről. Sőt, a közösségi oldalán szép emlékekkel búcsúzott Győrből.

Köszönöm

– írta ki egy nappal a távozása után Borbély Balázs az Instagram-oldalára, ahol a magyar bajnok tréner féltucat fotót osztott meg a számára kellemes győri emlékekről. Bár többen köszönetet mondtak a vezetőedzőnek, mások csalódtak benne.

Bíztunk benned Balázs, jóban-rosszban melletted álltunk. Erre így elmentél az egyik legnagyobb ellenséghez. Hatalmas csalódás

– fogalmazott az egyik kommentelő.

Borbély Balázs az ETO FC-FTC mérkőzésen tér vissza Győrbe

Bár ekkor még csak sajtóinformációk szóltak arról, hogy Borbély Balázs a rivális Fradi edzője lesz, később ez hivatalossá vált. Az NB I 2026/27-es szezonjának sorsolásából pedig hamar kiderült, nem is kell sokat várni arra, hogy a 46 éves szakember ellenfélként térjen vissza korábbi sikerei helyszínére. Az ETO FC már augusztus elején, a harmadik fordulóban fogadta volna a Ferencvárost, de az Európa-liga selejtezője miatt ezt a találkozást elhalasztották. Egészen most csütörtökig.

Ugyanolyan mérkőzést várok, mint a többi, most eggyel több napunk felkészülni, mint a mostani mérkőzésre. Fel fogunk készülni, és megteszünk mindent a sikerért

– nyilatkozta a győriek elleni mérkőzésről az FTC vezetőedzője.