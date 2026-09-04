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Kubatov Gábor is megszólalt a Ferencváros győri vendégjátéka után, és külön üzenetet küldött Borbély Balázsnak. Az ETO FC–FTC rangadó 0–3-as végeredménnyel zárult, a Fradi elnöke pedig a lefújást követően közösségi oldalán reagált a fölényes sikerre.

A Ferencváros magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a bajnoki címvédő ETO FC otthonában az OTP Bank Liga harmadik fordulójából elhalasztott, csütörtökön pótolt rangadón. Az ETO FC–FTC összecsapás különösen emlékezetes marad a 19 éves Bagi Ádám számára, aki megszerezte pályafutása első NB I-es gólját, míg a csereként pályára lépő Lisztes Krisztián és Gomez is betalált. A fölényes győzelem után a Fradi elnöke, Kubatov Gábor sem tudta leplezni örömét, és a közösségi oldalán reagált csapata győri diadalára.

Kubatov Gábor üzent Borbély Balázsnak a ETO FC–FTC rangadó után
Kubatov Gábor üzent Borbély Balázsnak a ETO FC–FTC rangadó után Fotó: Tumbász Hédi

Borbély Balázs számára különösen pikáns lehetett a győri visszatérés, hiszen az előző idényben még az ETO-t vezette bajnoki címig. Korábbi sikerei helyszínén azonban ezúttal ellenséges fogadtatásban részesült, a hazai szurkolók ugyanis többször is szidalmazták a mérkőzés során. Kubatov Gábor a lefújás után burkoltan ugyan, de kiállt a szakember mellett.

ETO FC–FTC: Kubatov Gábor üzent Borbély Balázsnak

Hihetetlen csapatmunka! Borbély Balázsnak pedig külön köszönöm! 

- írta a Fradi elnöke a Facebook-oldalán, aki maga is a helyszínen tekintette meg a találkozót.

Sok ideje azonban egyik csapatnak sem marad a csütörtöki rangadó után a pihenésre, hiszen a hétvégén már újabb komoly feladat vár rájuk az NB I-ben. A Ferencváros vasárnap 17:45-től a városi rivális Újpestet fogadja a Groupama Arénában, míg az ETO FC Győr szintén vasárnap (20:00) hazai pályán lép pályára, méghozzá a Honvéd ellen.

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