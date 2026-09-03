Becsületbeli ügyként tekint a csütörtöki ETO FC-FTC NB I-es mérkőzésre Lisztes Krisztián. Sőt, a 21 éves labdarúgó elmondása szerint Borbély Balázs vezetőedző személye plusz motivációt jelent számukra. A 46 éves szakember a bajnoki cím megnyerése után állítólag viharos körülmények közt távozott Győrből, hogy aztán a magyar rekordbajnok trénere legyen. Hajnal Tamás sportigazgató pedig arról beszélt a két csapat találkozása előtt, hogy nincs bennük semmiféle bosszúvágy.

Borbély Balázs visszatér korábbi sikere helyszínére az ETO FC-FTC mérkőzésen

Fotó: Tumbász Hédi

ETO FC-FTC (NB I)

(NB I) 19.30, tv: M4 Sport

Parázs hangulat várható az ETO FC-FTC mérkőzésen

Borbély Balázs azok után részesülhet fagyos fogadtatásban Győrben, hogy távozásával hatalmas csalódást okozott a helyi szurkolóknak. A 46 éves szakembernek hiába volt még egy évig érvényes szerződése az ETO FC-vel, ő maga kérte annak felmondását, hogy aztán a Fradi vezetőedzője legyen. A Bors információi szerint ráadásul hiába készült higgadt beszélgetésre a klubvezetőkkel, ez nem valósult meg. Borbély ennek ellenére is szép emlékekkel búcsúzott a közösségi oldalán, és bár több győri szurkoló is köszönetet mondott neki, mások csalódtak benne. Egy drukker úgy fogalmazott, jóban-rosszban a tréner mellett álltak, erre elment az egyik legnagyobb riválishoz.

Lisztes Krisztián becsületbeli ügyről beszél

Lisztes Krisztián a két együttes bajnoki mérkőzése előtt elmondta, a becsületükért és vezetőedzőjük személyéért is küzdenek majd Győrben.

Nyerni szeretnénk a csapatért, a becsületért. Meg talán az edzőnk miatt is plusz motiváció, hogy tényleg nyerni kell

– mondta a Fradi Zóna Bemelegítés legújabb adásában Lisztes Krisztián, aki szerint minden adott ahhoz, hogy ez sikerüljön.

Borbély Balázs húzta ki a gödörből

A 21 éves labdarúgó azután vette védelmébe Borbély Balázst, hogy a szakember kihúzta a gödörből. Lisztest már 17 évesen a magyar futball egyik legnagyobb ígéretének tartották, aztán viszont sérülések és elvesztegetett hónapok törték meg a lendületét. Állítja, Robbie Keane-nek meg sem tudta mutatni, mi van benne, az új vezetőedzőnél viszont érzi a bizalmat. A Trabzonspor ellen meg is kapta a lehetőséget a bizonyításra, és góllal járult hozzá ahhoz, hogy a Ferencváros az Európa-liga főtáblájára jutott. Sőt, a legutóbbi bajnoki mérkőzésen győztes találatot szerzett a Puskás Akadémia ellen.