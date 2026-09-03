Becsületbeli ügyként tekint a csütörtöki ETO FC-FTC NB I-es mérkőzésre Lisztes Krisztián. Sőt, a 21 éves labdarúgó elmondása szerint Borbély Balázs vezetőedző személye plusz motivációt jelent számukra. A 46 éves szakember a bajnoki cím megnyerése után állítólag viharos körülmények közt távozott Győrből, hogy aztán a magyar rekordbajnok trénere legyen. Hajnal Tamás sportigazgató pedig arról beszélt a két csapat találkozása előtt, hogy nincs bennük semmiféle bosszúvágy.
- ETO FC-FTC (NB I)
- 19.30, tv: M4 Sport
Parázs hangulat várható az ETO FC-FTC mérkőzésen
Borbély Balázs azok után részesülhet fagyos fogadtatásban Győrben, hogy távozásával hatalmas csalódást okozott a helyi szurkolóknak. A 46 éves szakembernek hiába volt még egy évig érvényes szerződése az ETO FC-vel, ő maga kérte annak felmondását, hogy aztán a Fradi vezetőedzője legyen. A Bors információi szerint ráadásul hiába készült higgadt beszélgetésre a klubvezetőkkel, ez nem valósult meg. Borbély ennek ellenére is szép emlékekkel búcsúzott a közösségi oldalán, és bár több győri szurkoló is köszönetet mondott neki, mások csalódtak benne. Egy drukker úgy fogalmazott, jóban-rosszban a tréner mellett álltak, erre elment az egyik legnagyobb riválishoz.
Lisztes Krisztián becsületbeli ügyről beszél
Lisztes Krisztián a két együttes bajnoki mérkőzése előtt elmondta, a becsületükért és vezetőedzőjük személyéért is küzdenek majd Győrben.
Nyerni szeretnénk a csapatért, a becsületért. Meg talán az edzőnk miatt is plusz motiváció, hogy tényleg nyerni kell
– mondta a Fradi Zóna Bemelegítés legújabb adásában Lisztes Krisztián, aki szerint minden adott ahhoz, hogy ez sikerüljön.
Borbély Balázs húzta ki a gödörből
A 21 éves labdarúgó azután vette védelmébe Borbély Balázst, hogy a szakember kihúzta a gödörből. Lisztest már 17 évesen a magyar futball egyik legnagyobb ígéretének tartották, aztán viszont sérülések és elvesztegetett hónapok törték meg a lendületét. Állítja, Robbie Keane-nek meg sem tudta mutatni, mi van benne, az új vezetőedzőnél viszont érzi a bizalmat. A Trabzonspor ellen meg is kapta a lehetőséget a bizonyításra, és góllal járult hozzá ahhoz, hogy a Ferencváros az Európa-liga főtáblájára jutott. Sőt, a legutóbbi bajnoki mérkőzésen győztes találatot szerzett a Puskás Akadémia ellen.
Hajnal Tamás: Nincs bennünk bosszúvágy
A ETO FC elleni mérkőzésről a Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás is megszólalt. Mint ismert, a győriek hét esztendő után törték meg a magyar rekordbajnok egyeduralmát
Nekünk csak a saját dolgunkra kell koncentrálni, nincs bennünk semmiféle bosszúvágy, hogy a tavalyi idényben történtekért revansot vegyünk, hiszen a múlton nem lehet változtatni, ami történt, megtörtént, a fontos, hogy a jelennel és a jövővel foglalkozzunk. A cél az, hogy jó játékkal felülkerekedjünk a hazai csapaton és fejlődjünk tovább, tegyünk egy újabb lépést a jó irányba
– nyilatkozta Hajnal Tamás sportigazgató. Hozzátette, az ETO erős csapat, a bajnokságban még veretlen, de ugyanazzal a céllal utaznak Győrbe, mint ahogy Felcsútra is tették, a győzelemért.