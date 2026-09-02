A címvédő Győr csütörtök este a Ferencvárost fogadja az NB I egyik legjobban várt rangadóján. A győri klub a mérkőzés előtt fontos szurkolói információkat osztott meg: az ETO Stadion környékén forgalomkorlátozásra kell számítani, a kiemelt kockázatú találkozóra névre szóló jegyeket értékesítenek, a kapukat pedig már két órával a kezdés előtt megnyitják. A klub emellett számos programmal készül a szurkolóknak a csütörtöki ETO FC–FTC rangadó előtt.

Fontos közleményt adott ki az ETO FC–FTC rangadó előtt

Fotó: Tumbász Hédi

ETO FC-FTC (NB I)

(NB I) 19.30, tv: M4 Sport

A találkozó iránt hatalmas az érdeklődés, a győri klub tájékoztatása szerint az ETO Stadion háromnegyede már megtelt, a jegyértékesítés azonban továbbra is zajlik. Fontos ugyanakkor, hogy a rangadót kiemelt kockázatú mérkőzésnek minősítették, ezért a jegyek értékesítése névre szólóan történik.

A stadion kapuit már két órával a 19.30-as kezdés előtt, 17.30-kor megnyitják, így a drukkereknek érdemes időben érkezniük. A bejutás az északi és a déli oldalról egyaránt biztosított, a klub pedig arra kéri a szurkolókat, hogy a gyorsabb és gördülékenyebb beléptetés érdekében a promenádon áthaladva minden működő forgókaput használjanak.

Különleges programokkal készülnek a szurkolóknak

A mérkőzés előtt számos programmal várják a szurkolókat az ETO Stadionban. A hangulatról élő DJ-szett gondoskodik, de lesz egyedi ETO-tetoválás, 360 fokos selfie kamera és a bajnoki kupával is lehet majd fotózkodni. 18.00-tól Paul Antonnal és Vingler Lászlóval találkozhatnak a drukkerek, fél órával később pedig Hajszán Gyula, Szabó Ottó, Völgyi Dániel és Dudás Ádám várja a szurkolókat közös képekre.

Komoly útlezárásra kell készülni az ETO FC–FTC rangadó miatt

Különösen fontos információ, hogy a mérkőzés miatt jelentős forgalomkorlátozás lesz az ETO Stadion környékén. A rendőrség szeptember 3-án 17.00 és 23.00 között teljes szélességében lezárja a Nagysándor József utca Stadion utca és Tóth László utcai körforgalom közötti szakaszát. A lezárt területre csak rendőrségi engedéllyel lehet behajtani.

A NEMAK Jégsport Központ és a Xantus János Állatkert parkolójából kizárólag a Tóth László utca irányába lehet kihajtani. A vendégszurkolók számára pedig kiemelten fontos, hogy a vendégparkolót kizárólag a Tóth László utca felől közelíthetik meg, és csak rendőri ellenőrzést követően hajthatnak be. A korlátozások miatt érdemes a szokásosnál korábban elindulni a stadionhoz.

A csütörtöki ETO FC Győr–Ferencváros rangadó további érdekessége, hogy Borbély Balázs ezúttal már ellenfélként tér vissza korábbi sikerei helyszínére. A 46 éves szakember az előző idényben bajnoki címre vezette az ETO-t, majd a nyáron a Ferencváros vezetőedzője lett, így most először irányíthatja a fővárosi zöld-fehéreket Győrben korábbi csapata ellen.