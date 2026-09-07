Nem akármilyen végjátékot hozott az ETO FC–Kispest-Honvéd vasárnap esti bajnoki. A gól nélküli első félidőt követően öt találat született, a győriek pedig végül 3–2-re nyertek. A 91. percben Huszár Marcell szabadrúgása után került ismét előnybe a címvédő, Pekár István azonban nem sokkal a becserélése után egyenlített. Még ezzel sem volt vége: az ETO az utolsó pillanatokban tizenegyesből szerezte meg a győztes gólt.

Az ETO FC-t irányító Efráin Juárez keményen reagált a kritikákra

Fotó: kisalfold.hu

Kifakadt az ETO FC edzője

A lefújás után Efráin Juárez elmondta, rendkívül fontos volt számukra a siker, miután a Ferencváros elleni vereséget követően rossz hangulat uralkodott a csapatnál. A mexikói szakember szerint játékosai az elmúlt időszakban végzett munkájukkal kiérdemelték a győzelmet.

Ennek ellenére a játékosok keményen dolgoztak, az elmúlt hetek, hónapok alapján teljesen megérdemelt volt ez a győzelem. Ez már nem az a csapat, amely tavaly volt. Mindenért meg kell küzdenünk, mindent meg kell tennünk, hogy újraépítsük a csapatot, tapasztalatot, a tiszteletet. Ha már tisztelet; ez a legfontosabb az életemben. Három nappal ezelőtt azt mondta rólunk az egész ország, hogy mi vagyunk a futball szégyene, hogy idejöttek az idegenek és semmit nem értenek a labdarúgáshoz

– mondta az M4 Sportnak Juárez, aki elárulta, rosszulestek neki a kritikák.

Az ETO vezetőedzője szerint ugyanakkor néhány nap alatt hatalmasat változhat a futballban a helyzet, és most arra kell építeniük, amit a Honvéd ellen mutattak.

„Három nap alatt megfordulhat minden. Most az a legfontosabb, hogy azokra a dolgokra koncentráljunk, amik előre viszik a csapatot, hogy együtt vagyunk, egységes klubban gondolkodunk. Amit elkezdtünk építeni, annak az eredményét ma láttuk a pályán és ez a legfontosabb” – fogalmazott a mexikói tréner.

Juárez azt is elárulta, pénteken csalódottságot látott játékosai szemében, a csapat azonban „bosszút esküdött”.

„Minden amit ott a szemekben láttam, az volt ott ma a pályán. Ezek a srácok nagyon szeretik a klubot, a szurkolókat és azt, hogy itt lehetnek” – tette hozzá.

A Honvéd edzője szerint csapata győzelmet érdemelt

Egészen más hangulatban értékelt Maurizio Jacobacci. A Honvéd vezetőedzője óriási frusztráltságról beszélt, mert úgy érezte, együttese teljesítménye alapján nemhogy a vereségre, hanem a győzelemre sem szolgált rá.