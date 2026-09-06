Az első félidőben egyik csapat sem tudta feltörni a másik védelmét, noha a vendégek előtt több lehetőség is adódott. A fordulás után azonban hamar megszületett az első gól az Everton-Manchester United meccsen: az 46. percben Bryan Mbeumo szerzett vezetést.

Bryan Mbeumo szerzett vezetést az Everton-Manchester United meccsen

Fotó: PETER POWELL / AFP

Premier League, 3. forduló: Everton-Manchester United 2-2 (0-0)

Gólszerzők: George (83.), Maitland-Niles (90+7.), illetve Mbeumo (46.), Sesko (88.)

Everton-Manchester United: bombagól az utolsó pillanatban

Az Everton nem adta fel, és a 83. percben Tyrique George találatával egyenlített. Úgy tűnt, a hazaiak megőrizhetik veretlenségüket, a Manchester United azonban ismét megszerezte a vezetést. A csereként pályára lépő Benjamin Sesko a 88. percben Luke Shaw beadása után fejjel talált a kapuba, így a manchesteriek már a győzelem küszöbén álltak.

A hajrá azonban egészen elképesztő fordulatot hozott.

A ráadás hetedik percében a csereként beálló Ainsley Maitland-Niles mintegy 25 méterről óriási lövést eresztett meg,

amely védhetetlenül vágódott a kapu jobb felső sarkába.

AINSLEY MAITLAND-NILES IN THE 96TH MINUTE 🫨



A long-distance strike on his Everton debut rescues a point for the home side 🔵 pic.twitter.com/kseHoxuhWn — Premier League (@premierleague) September 6, 2026

A gól a linkre kattintva megtekinthető.

A találat az Evertonnak pontot ért, a Manchester United pedig hiába hitte el, hogy már megnyerte a mérkőzést, végül elbukta a győzelmet.