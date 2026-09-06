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Michael Carrick csapata az utolsó pillanatban bukta el a győzelmet a Premier League-ben. Az Everton-Manchester United meccsen a házigazdák a ráadásban mentettek pontot, miután Ainsley Maitland-Niles óriási gólt szerzett.

Az első félidőben egyik csapat sem tudta feltörni a másik védelmét, noha a vendégek előtt több lehetőség is adódott. A fordulás után azonban hamar megszületett az első gól az Everton-Manchester United meccsen: az 46. percben Bryan Mbeumo szerzett vezetést.

Bryan Mbeumo szerzett vezetést az Everton-Manchester United meccsen
Bryan Mbeumo szerzett vezetést az Everton-Manchester United meccsen
Fotó: PETER POWELL / AFP
  • Premier League, 3. forduló: Everton-Manchester United 2-2 (0-0)
  • Gólszerzők: George (83.), Maitland-Niles (90+7.), illetve Mbeumo (46.), Sesko (88.)

Everton-Manchester United: bombagól az utolsó pillanatban

Az Everton nem adta fel, és a 83. percben Tyrique George találatával egyenlített. Úgy tűnt, a hazaiak megőrizhetik veretlenségüket, a Manchester United azonban ismét megszerezte a vezetést. A csereként pályára lépő Benjamin Sesko a 88. percben Luke Shaw beadása után fejjel talált a kapuba, így a manchesteriek már a győzelem küszöbén álltak.

A hajrá azonban egészen elképesztő fordulatot hozott. 

A ráadás hetedik percében a csereként beálló Ainsley Maitland-Niles mintegy 25 méterről óriási lövést eresztett meg, 

amely védhetetlenül vágódott a kapu jobb felső sarkába. 

A gól a linkre kattintva megtekinthető.

A találat az Evertonnak pontot ért, a Manchester United pedig hiába hitte el, hogy már megnyerte a mérkőzést, végül elbukta a győzelmet.

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