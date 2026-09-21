Kifaggatták Liverpoolban Farkas Eriket, miután aláírta első profi szerződését a klubbal. A 17 éves labdarúgó elárulta, melyik volt az első klubja, mi az első dolog, amit a mérkőzések napján megcsinál – sőt, még a magyar rekordbajnok Fradi is szóba került az interjú során.

Farkas Erik aláírta első profi szerződését a Liverpool csapatával

Fotó: liverpoolfc.com

Farkas Erik három nappal azután írt alá profi szerződést a Liverpoollal, hogy 19 éves bátyja, Farkas Patrik is elkötelezte magát a klubnál. A 17 éves labdarúgó – aki 12 éves kora óta a Vörösök akadémiáján pallérozódik – rendkívül hálás, hogy sikerült ilyen nagy dolgot elérnie.

Farkas Erik Liverpoolban beszélt a Fradiról

A profi kontraktus aláírása után Farkas Eriket a Liverpool akadémiájának hivatalos Instagram-oldalán faggatták ki. A beszélgetésből kiderült, hogy a tehetséges középpályás első klubja a Szeged FC volt, a magyar rekordbajnok Fradi pedig akkor került szóba, amikor a 17 éves játékost megkérdezték, melyik csapat mérkőzésén járt életében először futballmérkőzésen.

Azt hiszem, még Magyarországon volt, a Ferencváros

– válaszolta Farkas Erik, aki azt is elárulta, minden meccsnapon az az első dolga, hogy az édesapjával beszél.