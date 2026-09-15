Farkas Patrik profi szerződést kötött a Liverpoollal, így a 19 éves magyar utánpótlás-válogatott középpályás az angol klub kötelékében folytatja pályafutását. A fiatal labdarúgó négy, Blackburn Roversnél eltöltött évet követően tért vissza a Vörösökhöz. Farkas számára különleges lehet a visszatérés, hiszen öccse, Farkas Erik szintén a Liverpool akadémiáján futballozik, jelenleg az U18-as korosztály tagjaként.

Farkas Patrik profi szerződést kötött a Liverpoollal Fotó: Twitter

Farkas Patrik profi szerződést kötött a Liverpoollal

A fiatal labdarúgó számára nem ismeretlen a Liverpool akadémiája, hiszen a Blackburnhez való igazolását megelőzően rövid ideig már szerepelt a klub utánpótlásában. A középpályás hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2-es mérkőzésen először került be a Liverpool U21-es csapatának meccskeretébe.

Egy valóra vált álom, hogy itt írhatok alá. Nagyon boldog vagyok, és izgatottan várom, hogy elkezdhessem a munkát

– nyilatkozta Farkas a Liverpool hivatalos oldalának.

A 19 éves játékos elmondta, örül annak, hogy ismét Liverpoolban lehet, ahol az új arcok mellett több régi ismerőssel is találkozott. Saját magát technikás, box-to-box középpályásként jellemezte, aki több poszton is bevethető, és szeretné aktívan alakítani a játékot.

Farkas azt is elárulta, hogy az edzők elsősorban bátor és magabiztos játékot várnak tőle, valamint azt, hogy a pályán megmutassa a benne rejlő lehetőségeket. A fiatal középpályás számára különleges jelentőséggel bír a visszatérés, hiszen öccse, Farkas Erik is a Liverpool akadémiáján futballozik, jelenleg az U18-as csapat tagja.

Mindig együtt játszottunk, már négyéves koromtól kezdve. Folyamatosan hajtjuk egymást, ez a cél, hiszen így leszünk egyre jobbak

– fogalmazott Patrik a testvérével való kapcsolatáról.

Bocsák Bence az X-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Farkas Patrik immár az ötödik magyar játékos a Liverpool kötelékében. Rajta kívül öccse, Farkas Erik, valamint Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is az angol klubot erősíti.