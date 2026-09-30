A brit Racing City Group visszalépett a Fehérvár FC Kft. megvásárlásától, mert nem tudta bemutatni a pályázatában vállalt bankgaranciát – közölte Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A garancia azt igazolta volna, hogy a társaság rendelkezik a klub működtetéséhez szükséges pénzügyi háttérrel.

Ismét meghiúsult a nagy múltú székesfehérvári klub eladása

Fotó: vidi.hu

„A cég 5,3 milliárd forintot írt a pályázatában, azt bizonyítandó, hogy a következő években tényleg van annyi anyagi ereje, hogy fenntartsa a klubot, és az nem fog mondjuk egy év múlva megint az önkormányzatra szakadni” – olvasható a polgármester közösségi oldalán.

Megint meghiúsult a székesfehérvári klub eladása

A polgármester szerint a pályázati feltételek a folyamat során nem változtak, és az önkormányzat jogilag sem módosíthatta azokat.

A Racing City Group volt a második pályázó, amellyel augusztusban kezdődtek tárgyalások a klub értékesítéséről. Mivel a szerződéskötés meghiúsult, ezt a pályázati kört is eredménytelennek kell nyilvánítani, így újabb tendert írhat ki a város közgyűlése.

Cser-Palkovics hangsúlyozta, hogy az önkormányzat olyan vevőt keres, amely hosszú távon is biztosítani tudja a klub stabil működését. A Fehérvár FC gazdasági helyzetét jelenleg stabilnak nevezte, és közölte, hogy takarékos gazdálkodásának köszönhetően még hónapokig nem lesz szükség önkormányzati forrásra. Ugyanakkor az önkormányzat továbbra sem kívánja működtetni a klubot, hanem értékesíteni szeretné.

A Videoton nyolc forduló után a 16 csapatos NB II-es mezőny tizedik helyén áll.