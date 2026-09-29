Aleksander Ceferin a European Football Clubs koppenhágai közgyűlésén élesen bírálta a FIFA Forward Enterprise nevű, időközben elvetett tervet. A projekt egy, a FIFA által ellenőrzött kereskedelmi vállalatba vitte volna többek között a férfi és női világbajnokság, valamint a klubvilágbajnokság üzleti jogait, a társaság legfeljebb húsz százalékát pedig külső befektetők szerezhették volna meg. A FIFA szerint az elképzelés több pénzt hozott volna a labdarúgás fejlesztésére, Ceferin viszont azt kifogásolta, hogy a folyamat szerinte nem volt kellően átlátható.

A kép csalóka: nincs minden rendben a FIFA és az UEFA elnöke között

Fotó: Pau Barrena/AFP

„A császár meztelen” – fogalmazott az UEFA elnöke, Hans Christian Andersen híres meséjére utalva, amelyben mindenki úgy tesz, mintha látná a császár nem létező ruháját, mígnem egy gyerek kimondja a nyilvánvalót. Ceferin ezzel volt párhuzamot, szerinte a hangzatos érvek sem fedhetik el a FIFA tervének problémáit.

Az elnök úgy látja, a tagszövetségek gyakorlatilag kész helyzettel szembesültek volna, és arra figyelmeztetett, hogy a labdarúgás legértékesebb kereskedelmi jogairól nem lehet szűk körben dönteni. A vitatott projektet végül júliusban, az UEFA, a CONCACAF és az Ázsiai Labdarúgó-szövetség ellenállása után lefújták.

A FIFA visszavágott az UEFA-nak

A támadás azonban nem egyoldalú: a FIFA kedden azzal vádolta meg az UEFA-t, hogy dezinformációs kampányt folytat Gianni Infantino ellen, és ezzel a 2027 márciusában esedékes FIFA-elnökválasztást próbálja befolyásolni. Az UEFA egy amerikai bíróságtól kér dokumentumokat és tanúvallomásokat egy Svájcban tervezett jogi eljáráshoz, amely szintén a FIFA Forward Enterprise tervéhez kapcsolódik. A FIFA minden jogsértésre vagy személyes haszonszerzésre vonatkozó állítást visszautasít.

A konfliktus közben egy újabb pénzügyi fronton is folytatódik. Az UEFA és a CONCACAF vezetője azt kérte, hogy a FIFA tartalékaiból összesen 2,1 milliárd dollárnyi többletforrást osszanak szét a 211 tagszövetség között, egyenként legalább tízmillió dollárt biztosítva számukra a 2027–2030-as ciklusban. Infantino egyelőre nem hagyta jóvá az összeget, hanem pénzügyi felülvizsgálatot rendelt el, amelynek eredménye október 15-én kerülhet a FIFA tanácsa elé.