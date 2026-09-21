Alexander Isak második félidőben szerzett góljával 1–0-ra nyert a Liverpool a Bournemouth otthonában, de az eredmény jóval kedvezőbb képet festett, mint a vendégek teljesítménye. Az első húsz-huszonöt percben Marco Rose együttese játszott nagyobb intenzitással, sorra nyerte a párharcokat és a második labdákat, miközben Florian Wirtzék nehezen tudták felvenni a mérkőzés ritmusát.
Andoni Iraola a találkozó után éppen ezt emelte ki legnagyobb problémaként.
A baszk edző szerint csapata a mérkőzés elején nem érte el azt az intenzitást, amelyet a Bournemouth játéka megkövetelt, nem nyerte meg a párharcokat és a második labdákat, ezért hosszú időbe telt, mire sikerült átvennie az irányítást. Iraola ugyanakkor egy játékost külön is megemlített: Wirtzet.
Iraola sem tagadta Florian Wirtz problémáját
„Lassan kezdte a mérkőzést, ezzel egyetértek” – mondta Iraola a német válogatott középpályásról.
Az edző hozzátette, hogy Wirtz a folytatásban már jobb helyeket talált magának a labdaátvételekhez, könnyebben tudott megfordulni, és szerinte hozzájárult ahhoz, hogy a Liverpool játéka feljavult. Ettől azonban az első félidőben mutatott teljesítménye még látványosan gyenge volt.
Wirtz az első 45 percben mindössze 63 százalékos pontossággal passzolt, ami messze a legrosszabb adat volt a Liverpool játékosai között.
A teljes mérkőzésre ezt 70 százalékra javította, de Isak volt az egyetlen csapattársa, aki nála is pontatlanabbul passzolt. A németet végül a 71. percben lecserélte Iraola.
A helyzet azért különösen érdekes, mert papíron éppen Iraola érkezése kínált volna ideális környezetet Wirtz számára. A spanyol szakember Bournemouthban előszeretettel használt 4–2–3–1-es rendszert, amelyben kiemelt szerepet kapott a tízes pozícióban futballozó kreatív középpályás. Iraola intenzív letámadást és gyors, vertikális támadásokat szeretne látni, a szezon első heteiben azonban Wirtz továbbra is ugyanazokkal a nehézségekkel küzd, mint az előző idényben.
Carragher már a kezdőből is kivenné
Jamie Carragher a Bournemouth elleni első félidőben már élőben is keményen kritizálta a németet.
Nagyon gyenge megint. Egyszerűen semmi. Egyáltalán semmi nem történik
– mondta a Liverpool korábbi védője a Sky Sports közvetítésében.
Carragher a lefújás után még tovább ment: szerinte nem egyszerű formahanyatlásról van szó – attól tart, hogy a Liverpool az elmúlt egy évben nagyjából Wirtz valódi angliai szintjét láthatta. A német ugyan technikás, jól tartja meg a labdát szűk területen, de Carragher szerint túl kevés olyan megmozdulása van, amellyel ténylegesen mérkőzéseket dönt el.
A 38-szoros angol válogatott egykori védő ezért kijelentette, hogy a Manchester City elleni következő bajnokin már nem szerepeltetné Wirtzet a kezdőcsapatban.
Ez különösen erős ítélet annak fényében, hogy februárban Carragher még Kevin De Bruyne és David Silva képességeihez hasonlította a németet. Azóta azonban ismét látványosan megváltozott a véleménye.
Szoboszlai Dominikot is hátráltathatja Wirtz helyzete
Wirtz problémája nem kizárólag saját magáról szó: a német tízesként történő szerepeltetése alapvetően meghatározza Szoboszlai Dominik helyét is a Liverpoolban.
Iraola rendszerében a magyar válogatott csapatkapitánya az idény jelentős részében a két mélyebben futballozó középpályás egyikeként szerepelt. Carragher korábban éppen ezt bírálta: szerinte ha Wirtz játszik tízesként, Szoboszlainak vissza kell lépnie a pálya közepére, miközben az angol úgy véli, a magyar játékos nem ezen a poszton tudja a legtöbbet adni.
A számok is mutatják, milyen nagy volt az elvárás Wirtzcel szemben: utolsó leverkuseni Bundesliga-idényében 10 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, első liverpooli bajnoki évadában viszont 33 mérkőzésen öt gól és három assziszt volt a mérlege. Az új idényben négy Premier League-találkozón még nem szerzett gólt, és egy gólpassza van.
A Bournemouth ellen ráadásul éppen egy olyan mérkőzés következett, amelyen Carragher szerint Wirtznek bizonyítania kellett volna, hogy képes meghatározó szerepet betölteni, ehelyett újra felerősödtek a kételyek.
Iraolának hamarosan döntenie kell
A Liverpool a válogatott szünet után rögtön a hibátlanul rajtoló Manchester Cityt fogadja. Addig Iraolának lesz ideje eldönteni, ragaszkodik-e továbbra is Wirtzhez támadó középpályásként, vagy változtat a középpálya szerkezetén.
Utóbbi esetben Szoboszlai közelebb kerülhetne a kapuhoz, miközben Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch vagy akár az egyre több lehetőséget követelő Trey Nyoni is szerepet kaphatna mögötte.
Iraola egyelőre nyilvánosan védi Wirtzet, és Bournemouthban is hangsúlyozta, hogy a német a második félidőre feljavult. A türelem azonban nem lehet végtelen: a Liverpool klubrekord közeli összegért szerződtette azért, hogy mérkőzéseket döntsön el, miközben a szerepeltetése a csapat egyik legjobb formában lévő futballistájának, Szoboszlai Dominiknak a pozícióját is befolyásolja.
A Manchester City elleni rangadó ezért már nemcsak a Liverpool számára lehet fontos erőfelmérő, hanem Wirtz számára is nagy tétje lehet.