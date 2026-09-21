Alexander Isak második félidőben szerzett góljával 1–0-ra nyert a Liverpool a Bournemouth otthonában, de az eredmény jóval kedvezőbb képet festett, mint a vendégek teljesítménye. Az első húsz-huszonöt percben Marco Rose együttese játszott nagyobb intenzitással, sorra nyerte a párharcokat és a második labdákat, miközben Florian Wirtzék nehezen tudták felvenni a mérkőzés ritmusát.

Florian Wirtz továbbra sem tud állandósítani a jó formát

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Andoni Iraola a találkozó után éppen ezt emelte ki legnagyobb problémaként.

A baszk edző szerint csapata a mérkőzés elején nem érte el azt az intenzitást, amelyet a Bournemouth játéka megkövetelt, nem nyerte meg a párharcokat és a második labdákat, ezért hosszú időbe telt, mire sikerült átvennie az irányítást. Iraola ugyanakkor egy játékost külön is megemlített: Wirtzet.

Iraola sem tagadta Florian Wirtz problémáját

„Lassan kezdte a mérkőzést, ezzel egyetértek” – mondta Iraola a német válogatott középpályásról.

Az edző hozzátette, hogy Wirtz a folytatásban már jobb helyeket talált magának a labdaátvételekhez, könnyebben tudott megfordulni, és szerinte hozzájárult ahhoz, hogy a Liverpool játéka feljavult. Ettől azonban az első félidőben mutatott teljesítménye még látványosan gyenge volt.

Wirtz az első 45 percben mindössze 63 százalékos pontossággal passzolt, ami messze a legrosszabb adat volt a Liverpool játékosai között.

A teljes mérkőzésre ezt 70 százalékra javította, de Isak volt az egyetlen csapattársa, aki nála is pontatlanabbul passzolt. A németet végül a 71. percben lecserélte Iraola.

A helyzet azért különösen érdekes, mert papíron éppen Iraola érkezése kínált volna ideális környezetet Wirtz számára. A spanyol szakember Bournemouthban előszeretettel használt 4–2–3–1-es rendszert, amelyben kiemelt szerepet kapott a tízes pozícióban futballozó kreatív középpályás. Iraola intenzív letámadást és gyors, vertikális támadásokat szeretne látni, a szezon első heteiben azonban Wirtz továbbra is ugyanazokkal a nehézségekkel küzd, mint az előző idényben.

Carragher már a kezdőből is kivenné

Jamie Carragher a Bournemouth elleni első félidőben már élőben is keményen kritizálta a németet.

Nagyon gyenge megint. Egyszerűen semmi. Egyáltalán semmi nem történik

– mondta a Liverpool korábbi védője a Sky Sports közvetítésében.