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Győzelemmel vonult válogatott szünetre a Liverpool, ám a Bournemouth elleni 1–0 sem oszlatta el a csapat támadójátékával kapcsolatos kérdéseket. Andoni Iraola maga is elismerte, hogy Florian Wirtz lassan kezdte a mérkőzést, Jamie Carragher pedig már a Manchester City elleni kezdőcsapatból is kihagyná a 116 millió fontért szerződtetett németet. A helyzet Szoboszlai Dominikot is közvetlenül érinti.

Alexander Isak második félidőben szerzett góljával 1–0-ra nyert a Liverpool a Bournemouth otthonában, de az eredmény jóval kedvezőbb képet festett, mint a vendégek teljesítménye. Az első húsz-huszonöt percben Marco Rose együttese játszott nagyobb intenzitással, sorra nyerte a párharcokat és a második labdákat, miközben Florian Wirtzék nehezen tudták felvenni a mérkőzés ritmusát.

Florian Wirtz továbbra sem tud állandósítani a jó formát
Florian Wirtz továbbra sem tud állandósítani a jó formát
Fotó: NurPhoto/AFP

Andoni Iraola a találkozó után éppen ezt emelte ki legnagyobb problémaként.

A baszk edző szerint csapata a mérkőzés elején nem érte el azt az intenzitást, amelyet a Bournemouth játéka megkövetelt, nem nyerte meg a párharcokat és a második labdákat, ezért hosszú időbe telt, mire sikerült átvennie az irányítást. Iraola ugyanakkor egy játékost külön is megemlített: Wirtzet.

Iraola sem tagadta Florian Wirtz problémáját

„Lassan kezdte a mérkőzést, ezzel egyetértek” – mondta Iraola a német válogatott középpályásról.

Az edző hozzátette, hogy Wirtz a folytatásban már jobb helyeket talált magának a labdaátvételekhez, könnyebben tudott megfordulni, és szerinte hozzájárult ahhoz, hogy a Liverpool játéka feljavult. Ettől azonban az első félidőben mutatott teljesítménye még látványosan gyenge volt.

Wirtz az első 45 percben mindössze 63 százalékos pontossággal passzolt, ami messze a legrosszabb adat volt a Liverpool játékosai között.

A teljes mérkőzésre ezt 70 százalékra javította, de Isak volt az egyetlen csapattársa, aki nála is pontatlanabbul passzolt. A németet végül a 71. percben lecserélte Iraola.

A helyzet azért különösen érdekes, mert papíron éppen Iraola érkezése kínált volna ideális környezetet Wirtz számára. A spanyol szakember Bournemouthban előszeretettel használt 4–2–3–1-es rendszert, amelyben kiemelt szerepet kapott a tízes pozícióban futballozó kreatív középpályás. Iraola intenzív letámadást és gyors, vertikális támadásokat szeretne látni, a szezon első heteiben azonban Wirtz továbbra is ugyanazokkal a nehézségekkel küzd, mint az előző idényben.

Carragher már a kezdőből is kivenné

Jamie Carragher a Bournemouth elleni első félidőben már élőben is keményen kritizálta a németet.

Nagyon gyenge megint. Egyszerűen semmi. Egyáltalán semmi nem történik

– mondta a Liverpool korábbi védője a Sky Sports közvetítésében.

Carragher a lefújás után még tovább ment: szerinte nem egyszerű formahanyatlásról van szó – attól tart, hogy a Liverpool az elmúlt egy évben nagyjából Wirtz valódi angliai szintjét láthatta. A német ugyan technikás, jól tartja meg a labdát szűk területen, de Carragher szerint túl kevés olyan megmozdulása van, amellyel ténylegesen mérkőzéseket dönt el.

A 38-szoros angol válogatott egykori védő ezért kijelentette, hogy a Manchester City elleni következő bajnokin már nem szerepeltetné Wirtzet a kezdőcsapatban.

Ez különösen erős ítélet annak fényében, hogy februárban Carragher még Kevin De Bruyne és David Silva képességeihez hasonlította a németet. Azóta azonban ismét látványosan megváltozott a véleménye.

Szoboszlai Dominikot is hátráltathatja Wirtz helyzete

Wirtz problémája nem kizárólag saját magáról szó: a német tízesként történő szerepeltetése alapvetően meghatározza Szoboszlai Dominik helyét is a Liverpoolban.

Iraola rendszerében a magyar válogatott csapatkapitánya az idény jelentős részében a két mélyebben futballozó középpályás egyikeként szerepelt. Carragher korábban éppen ezt bírálta: szerinte ha Wirtz játszik tízesként, Szoboszlainak vissza kell lépnie a pálya közepére, miközben az angol úgy véli, a magyar játékos nem ezen a poszton tudja a legtöbbet adni.

A számok is mutatják, milyen nagy volt az elvárás Wirtzcel szemben: utolsó leverkuseni Bundesliga-idényében 10 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, első liverpooli bajnoki évadában viszont 33 mérkőzésen öt gól és három assziszt volt a mérlege. Az új idényben négy Premier League-találkozón még nem szerzett gólt, és egy gólpassza van.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates after scoring the equalising goal during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 9, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai Wirtz miatt játszik egy sorral hátrébb 
Fotó: Paul Ellis / AFP

A Bournemouth ellen ráadásul éppen egy olyan mérkőzés következett, amelyen Carragher szerint Wirtznek bizonyítania kellett volna, hogy képes meghatározó szerepet betölteni, ehelyett újra felerősödtek a kételyek.

Iraolának hamarosan döntenie kell

A Liverpool a válogatott szünet után rögtön a hibátlanul rajtoló Manchester Cityt fogadja. Addig Iraolának lesz ideje eldönteni, ragaszkodik-e továbbra is Wirtzhez támadó középpályásként, vagy változtat a középpálya szerkezetén.

Utóbbi esetben Szoboszlai közelebb kerülhetne a kapuhoz, miközben Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch vagy akár az egyre több lehetőséget követelő Trey Nyoni is szerepet kaphatna mögötte.

Iraola egyelőre nyilvánosan védi Wirtzet, és Bournemouthban is hangsúlyozta, hogy a német a második félidőre feljavult. A türelem azonban nem lehet végtelen: a Liverpool klubrekord közeli összegért szerződtette azért, hogy mérkőzéseket döntsön el, miközben a szerepeltetése a csapat egyik legjobb formában lévő futballistájának, Szoboszlai Dominiknak a pozícióját is befolyásolja.

A Manchester City elleni rangadó ezért már nemcsak a Liverpool számára lehet fontos erőfelmérő, hanem Wirtz számára is nagy tétje lehet.

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