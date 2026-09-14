A Liverpool tavaly nyáron nem kevés összeget áldozott Florian Wirtz megszerzésére, a német válogatott klasszis 116 millió fontért érkezett a Bayer Leverkusen együttesétől. A 23 éves támadó középpályás a Bundesliga egyik legjobbja volt, ám ezt a Premier League-ben még nem tudta igazolni. Wirtz az előző idényben nem igazán győzte meg a szurkolókat arról, hogy megérte kifizetni érte ekkora összeget, és az új szezont sem kezdte jó formában.

Florian Wirtztől sokkal többet várnak a Liverpool-szurkolók

Fotó: Alfie Cosgrove / NurPhoto via AFP

Florian Wirtz iránt a Bayern München érdeklődik

A Bayern München már korábban is szerette volna megszerezni a német válogatott támadó középpályást, ám 2025 nyarán a Liverpool bizonyult befutónak, az angolok ajánlatát a bajorok nem tudták felülmúlni. A Vörösök végül klubrekordot jelentő összegért igazolták le Wirtzet – később Alexander Isak szerződtetésére még többet költöttek –, de ez a befektetés még egyáltalán nem térült meg.

A Liverpool jelenleg nem akarja eladni Wirtzet, ugyanakkor a klubon belül is felmerültek kérdések azzal kapcsolatban, hogy képes lesz-e beváltani a hozzá fűzött óriási reményeket.

A Bayern-kötődésű Bavarian Football Works portál értesülései szerint a mostani idény sorsdöntő lesz a német játékos jövője szempontjából. Ha Wirtz nem tudja stabilan hozni azt a formát, amit még a Leverkusennél mutatott, a Bayern megpróbálhatja kihasználni a helyzetet – akár már a következő nyári átigazolási időszakban megpróbálkozhat a szerződtetésével.

🚨 Bayern Munich are ready to move for Florian Wirtz if Liverpool make him available this summer.



The 23-year-old has registered 5 goals and 3 assists in 33 Premier League appearances since his £116M move from Bayer Leverkusen.



Liverpool currently have no plans to sell, but… pic.twitter.com/VE1HlRzhsN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 13, 2026

Mit jelenthet Szoboszlai Dominik számára Florian Wirtz klubváltása?

Wirtz esetleges klubváltása Szoboszlai Dominik számára pozitív fordulatot hozhat. A magyar válogatott csapatkapitánya így is a Liverpool egyik legjobbja, de a német miatt hátrébb szorult a középpályán. A 25 éves klasszis jelenleg védekezőbb szerepkörben, a kaputól távolabb játszik, pedig alapvetően ő is támadó középpályás, ezen a poszton jobban tudja kamatoztatni kivételes rúgótechnikáját. Erre már a szurkolók is rámutattak,

Wirtz távozása esetén pedig Szoboszlai a kapuhoz közelebb, a számára legideálisabb pozícióban futballozhatna.

A Liverpool ugyanakkor aligha engedné el könnyen egyik legdrágább igazolását. Ráadásul Andoni Iraola vezetőedző nyilvánosan is kiállt Wirtz mellett, és hangsúlyozta, hogy a német futballista hatása nem mérhető pusztán gólokkal és gólpasszokkal. A klubváltást nyilván korai lenne kész tényként kezelni, de egy biztos: a Bayern München továbbra sem vette le a radarról Florian Wirtzet. Ha a Liverpoolnál valóban megkérdőjeleződik a német sztár hosszú távú helye, a bajorok minden bizonnyal ott lesznek a kérők között.