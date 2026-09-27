Szigorú szabályokat vezetett be a német labdarúgó-válogatottnál Jürgen Klopp. A Liverpool korábbi vezetőedzője a Hollandia elleni 1-1-es döntetlennel kezdett a nemzet csapat kispadján, vasárnap este pedig már Görögország ellen folytatja a Nemzetek Ligájában. Az 59 éves szövetségi kapitány pedig hamar világossá tette, hogy az irányítása alatt jelentősen korlátozza majd játékosaik számára a családtagok, így a focistafeleségek látogatását is.

Jürgen Klopp korlátozta a focistafeleségek látogatását a német válogatott labdarúgók szállodájában

Fotó: Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Németország-Görögország (Nemzetek Ligája)

vasárnap, 20.45, tv: Spíler 1

A focistafeleségek végig a német válogatott labdarúgókkal lehettek a nyári világbajnokság ideje alatt, Jürgen Klopp irányításával viszont ez megváltozik. Az új szövetségi kapitány szabályrendszere ugyanis kitiltja a hölgyeket a csapat szállodájából, a nagyobb tornák alatt is csak alkalmanként engedik be őket oda – ez pedig nem képezi alku tárgyát. Az 59 éves szakember célja, hogy Németországot újra a csúcsra vezesse, és megyőződése, hogy ehhez a családtagokkal töltött idő korlátozása is a segítségére lesz.

Fotókon a német focistafeleségek: