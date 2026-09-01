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A Ferencváros újabb játékossal erősített a nyári átigazolási időszak hajrájában. A Fradiban folytatja pályafutását az 50-szeres szlovák válogatott középpályás, Matus Bero.

A Fradinál rengeteg változás történt ezen a nyáron, a kispadra Borbély Balázs személyében új vezetőedző került, de a játékoskeret is részben kicserélődött. A Ferencváros hétfőn bejelentette Gavriel Kanikovszki távozását, kedden viszont egy új futballista érkezéséről számolt be a klub.

A Fradinál nagy volt a mozgás ezen a nyáron
A Fradinál nagy volt a mozgás ezen a nyáron
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Új igazolást jelentett be a Fradi

Kedd délelőtt az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán jelezte, hogy az átigazolási időszak hajrájában még egy új név érkezik a csapatba. Azóta a bejelentés is megtörtént, és kiderült, hogy az 50-szeres szlovák válogatott Matus Bero a zöld-fehérek új szerzeménye.

A 30 éves középpályásnak idén nyáron járt le a szerződése a Bundesliga 2-ben szereplő VfL Bochum csapatánál, így szabadon igazolhatóként került a Fradihoz. 

Bero korábban a holland Vitesse és a török Trabzonspor csapatában is megfordult, a szlovák nemzeti együttesben pedig 2016-ban mutatkozott be. 

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