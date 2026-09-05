Van egy pillanat, amelyet egy fiatal futballista valószínűleg soha nem felejt el. A Fradiban futballozó Bagi Ádám számára ez 2026. szeptember 3-án, Győrben jött el.

Bagi Ádám a harmadik NB I-es meccsén megszerezte első gólját a Fradiban

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

A Ferencváros a bajnoki címvédő ETO FC otthonában játszott, a 19 éves középpályás pedig a haiti válogatott Lenny Joseph sérülése miatt a kezdőcsapatban kapott helyet. A mérkőzés első húsz perce nem hozott különösebb izgalmakat, aztán a 27. percben Daniel Arzani betört a tizenhatoson belülre, és pontosan az ötös környékén érkező Bagi fejére ívelte a labdát, a fiatal játékos pedig nem hibázott.

Bagi Ádám pályafutása harmadik NB I-es meccsén megszerezte első gólját. A Fradi végül 3–0-ra nyert, a 63 percet futballozó Bagi pedig főszerepet vállalt csapata sikerében.

Egy 19 éves futballistának ez már önmagában is nagy pillanat. Bagi történetében azonban azért különleges, mert ez a gól egy hét éve tartó út egyik állomása.

A Fradi fiatal tehetsége a kertben kezdett futballozni

Bagi Ádám 2006. szeptember 15-én született. Korábbi visszaemlékezése szerint nagyon korán eldőlt, hogy a futball lesz az élete.

„Másfél éves koromban már édesapámmal rúgtuk a kertben a labdát” – mesélte egy Albert Alapítványnak adott 2022-es interjúban.

A labdarúgással Jászberényben ismerkedett meg, és ott nyújtott teljesítményével több klub figyelmét is felkeltette. A Ferencváros megfigyelői is felfigyeltek rá, megnézték a mérkőzéseit, majd próbajátékra hívták.

„A Fradinál fél év alatt meggyőztem az edzőket, így leigazoltak” – mondta Bagi, aki 2019-ben, 13 évesen csatlakozott a Fradi utánpótláscsapatához.

Bagi Ádám (balra) és Varga Zétény is a Fradi utánpótlásából érkezett

Fotó: albertalapitvany.hu

Az évek során végigjárta az U15-ös, U16-os, U17-es és U19-es korosztályokat. Közben pedig fokozatosan közeledett ahhoz a világhoz, amelyről gyerekként álmodott: a profi futballhoz.

Az első lépés a Fradi felnőttcsapata felé

Bagi Ádám 2022-ben már megkapta az első komolyabb jelzést arról, hogy érdemes rá figyelni.

Az FTC második csapatában góllal mutatkozott be az NB III-ban, utána pedig már arról beszélt, hogy szeretné megszilárdítani a helyét a harmadosztályú csapatban.

Minél többször pályára szeretnék lépni, és gólokat szeretnék szerezni. Ezen kívül nagyszerű lenne rendszeresen együtt edzeni az első csapattal”

– mondta Bagi, akinek a céljai akkor még távolinak tűnhettek, ő azonban már akkor pontosan tudta, hová akar eljutni.