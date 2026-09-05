Van egy pillanat, amelyet egy fiatal futballista valószínűleg soha nem felejt el. A Fradiban futballozó Bagi Ádám számára ez 2026. szeptember 3-án, Győrben jött el.
A Ferencváros a bajnoki címvédő ETO FC otthonában játszott, a 19 éves középpályás pedig a haiti válogatott Lenny Joseph sérülése miatt a kezdőcsapatban kapott helyet. A mérkőzés első húsz perce nem hozott különösebb izgalmakat, aztán a 27. percben Daniel Arzani betört a tizenhatoson belülre, és pontosan az ötös környékén érkező Bagi fejére ívelte a labdát, a fiatal játékos pedig nem hibázott.
- Bagi Ádám pályafutása harmadik NB I-es meccsén megszerezte első gólját. A Fradi végül 3–0-ra nyert, a 63 percet futballozó Bagi pedig főszerepet vállalt csapata sikerében.
Egy 19 éves futballistának ez már önmagában is nagy pillanat. Bagi történetében azonban azért különleges, mert ez a gól egy hét éve tartó út egyik állomása.
A Fradi fiatal tehetsége a kertben kezdett futballozni
Bagi Ádám 2006. szeptember 15-én született. Korábbi visszaemlékezése szerint nagyon korán eldőlt, hogy a futball lesz az élete.
„Másfél éves koromban már édesapámmal rúgtuk a kertben a labdát” – mesélte egy Albert Alapítványnak adott 2022-es interjúban.
A labdarúgással Jászberényben ismerkedett meg, és ott nyújtott teljesítményével több klub figyelmét is felkeltette. A Ferencváros megfigyelői is felfigyeltek rá, megnézték a mérkőzéseit, majd próbajátékra hívták.
„A Fradinál fél év alatt meggyőztem az edzőket, így leigazoltak” – mondta Bagi, aki 2019-ben, 13 évesen csatlakozott a Fradi utánpótláscsapatához.
Az évek során végigjárta az U15-ös, U16-os, U17-es és U19-es korosztályokat. Közben pedig fokozatosan közeledett ahhoz a világhoz, amelyről gyerekként álmodott: a profi futballhoz.
Az első lépés a Fradi felnőttcsapata felé
Bagi Ádám 2022-ben már megkapta az első komolyabb jelzést arról, hogy érdemes rá figyelni.
Az FTC második csapatában góllal mutatkozott be az NB III-ban, utána pedig már arról beszélt, hogy szeretné megszilárdítani a helyét a harmadosztályú csapatban.
Minél többször pályára szeretnék lépni, és gólokat szeretnék szerezni. Ezen kívül nagyszerű lenne rendszeresen együtt edzeni az első csapattal”
– mondta Bagi, akinek a céljai akkor még távolinak tűnhettek, ő azonban már akkor pontosan tudta, hová akar eljutni.
„Elsősorban a Ferencváros játékosa szeretnék lenni, hiszen nagyon szeretem ezt a klubot” – mondta a fiatal középpályás, aki megjegyezte, hogy egy külföldi topklubot sem utasítana vissza.
Soroksár tette meg a következő lépést
Bagi Ádám fejlődésében az NB II-es Soroksár csapata jelentette a következő fontos állomást. A másodosztályban már nem az akadémiai futball tempójával találkozott. Keményebb párharcok, másfajta felelősség és magasabb elvárások jöttek.
A számok alapján pedig a fiatal középpályás megállta a helyét. Az MLSZ adatbankja szerint a 2025/26-os idényben 30 NB II-es bajnokin lépett pályára, 14 alkalommal kezdőként, és hat gólt szerzett. Összesen 32 mérkőzésen hat találatig jutott.
Ez az idény jelenthette azt a pontot, amikor az addigi ígéretből kezdett felnőttjátékos válni, és ezt a Fradinál is észrevették.
Tavasszal újabb mérföldkőhöz érkezett
2026 áprilisában a Ferencváros új szerződést kötött Bagi Ádámmal. A klub akkori közlése szerint a 19 éves játékos éppen a Soroksárban futballozott, és az idényben addig húsz mérkőzésen három gólt és egy gólpasszt jegyzett.
De talán nem is a számok voltak a legérdekesebbek, hanem az, amit a játékos maga mondott.
„Azért fogok dolgozni minden nap, hogy felkerüljek az első csapatba. Meglátjuk, mikor jön el ez a nap” – mondta a szerződés aláírása után a Fradi játékosa.
A gyerekkori álomból valóság lett
2026 nyarán Bagi Ádám már a Fradi első csapatával készülhetett, pályára lépett a felkészülési mérkőzéseken, és odakerült az első csapat közelébe.
július 26-án csereként állt be a Paks elleni bajnoki mérkőzés 56. percében. A találkozót a Fradi ugyan elveszítette 4–2-re, Bagi azonban nem okozott csalódást, hiszen a következő fordulóban az újonc Vasas ellen már a kezdőbe jelölte őt Borbély Balázs.
Az angyalföldi csapat ellen csak egy félidőt kapott, ezt követően pedig két meccsen át nem került be a Fradi keretébe, az ETO elleni rangadón viszont újra kezdőként lépett pályára, és meghálálta a lehetőséget.
A Fradi a remek második félidei játékának köszönhetően háromgólos győzelmet aratott, a legfontosabb viszont a vezetés megszerzése volt, ami Bagi Ádám nevéhez köthető.
Egy futballista pályafutásában vannak pillanatok, amikor hirtelen értelmet nyer minden korábbi edzés, az összes utánpótlásmeccs, az NB III-ban lejátszott találkozó és az NB II darálója.
Ez ilyen pillanat lehetett, de ez még korántsem a történet vége.
Bagi Ádám még nem befutott sztár. Nem kész játékos. Nem olyan futballista, akinek már évekre bebetonozták a helyét a Ferencváros kezdőjében.
Éppen ellenkezőleg: most kezdődik számára az igazán nehéz rész.
Egy olyan klubban kell bizonyítania, ahol minden posztra komoly konkurencia jut. Ahol egy jó mérkőzés után nem jár automatikusan hely a kezdőcsapatban. Ahol egy fiatal játékosnak minden alkalommal meg kell mutatnia, hogy nemcsak azért van a pályán, mert fiatal, hanem azért, mert hozzá tud tenni a csapat játékához.
Bagi Ádám 2022-ben, amikor még az FTC II-ben próbálta megszilárdítani a helyét, azt kérdezték tőle, hol látja magát öt év múlva.
A válasza akkor ez volt:
„Elsősorban a Ferencváros játékosa szeretnék lenni.”
Négy évvel később már valóban a Ferencváros első csapatának játékosa.
És szeptember 3-án Győrben megszerezte azt a gólt is, amelyre talán egész életében emlékezni fog.
A történet első nagy fejezete lezárult. A következő pedig most kezdődik.