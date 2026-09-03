A csütörtök esti ETO-Fradi NB I-es mérkőzés több szempontból is hatalmas presztízscsatának ígérkezett:
- az előző szezonban a győri csapat nyerte a bajnokságot, ezzel véget vetett a Fradi hét éven át tartó egyeduralkodásának.
- a két csapat legutóbb áprilisban találkozott, akkor az ETO a bajnokság 30. fordulójában 1-0-ra legyőzte a Fradit, amivel hatalmas lépést tett a bajnoki cím felé.
- A Fradi nyáron edzőt váltott, Robbie Keane helyét pedig az a Borbély Balázs foglalta el a kispadon, aki az előző szezonban csodát tett az ETO-val.
A Fradi edzőjét ellenségként fogadták Győrben
A mérkőzés előtt Efráín Juárez, a győri csapat mexikói edzője az M4 Sportnak adott interjúban elárulta, hogy korábban ő ügynökét is megkeresték a Ferencváros vezetői, így egyáltalán nem ismeretlen számára a fővárosi csapat. A mérkőzéssel kapcsolatban azt mondta, hogy nem tekint kiemelt összecsapásként a Fradi ellenire. Hangsúlyozta, hogy a Ferencváros ellen is ugyanúgy három pontot lehet szeretni, mint a Zalaegerszeg vagy a Nyíregyháza ellen.
Ferencvárosi részről Hajnal Tamás sportigazgató szólalt meg a találkozó előtt, aki azt mondta, hogy nincs bennük semmiféle bosszúvágy, hogy a tavalyi idényben történtekért revansot vegyenek, hiszen a múlton nem lehet változtatni. Hangsúlyozta, hogy most már a jövővel és a jelennel foglalkoznak, a cél pedig azhogy jó játékkal felülkerekedjenek az ETO-n, továbbfejlődjenek és tegyenek egy újabb lépést a jó irányba.
Az ETO a Petrás – Bíró, Balogun, Krpic, Stefulj – Urblík – Agba, Gavric, Szép, Djukanovic – Njie összeállításban kezdte a mérkőzést, a Fradi pedig a Dibusz – Nagy O., Gómez, Raemaekers, Cadu – Corbu, Bagi, Nagy Á. – Zachariassen, Yusuf, Arzani kezdővel futott ki a győri stadion gyepszőnyegére.
A kezdőrúgás előtt a győri szurkolók kifütyülték a Fradit irányító Borbély Balázst, akivel májusban még együtt ünnepelték a klub fennállásának ötödik bajnoki címét. A mérkőzést a Fradi kezdte jobban, a hatodik percben Daniel Arzani jobb alsó sarokba tartó lövését kellett védenie Samuel Petrášnak, majd a 13. percben a Fradiban is megfordult Zseljko Gavrics tesztelte Dibusz Dénest egy 20 méteres lövéssel.
A folytatásban egyik oldalon sem voltak nagy helyzetek, így a győri szurkolók a Fradi edzőjének szidalmazásával szórakoztatták magukat. A 27. percben aztán csend lett az ETO Stadionban, ugyanis egy szép góllal megszerezte a vezetést a Fradi. Arzani kevergetett a tizenhatos bal oldalán, majd tökéletes labdát tekert középre, az érkező Bagi Ádám pedig hat méterről védhetetlen gólt fejelt a bal felső sarokba (0-1).
- A 19 éves középpályásnak ez volt az első gólja az élvonalban.
- Az ETO-nak ez volt az első hazai pályán kapott gólja az idei szezonban.
A bekapott gól után a győriek sebességet váltottak, a 30. percben pedig tizenegyest reklamáltak. Egy lecsorgó labdát Nfansu Njie lőtt kapura, ami levágódott a kalimpáló Toon Raemaekers oldaláról, de Csonka Bence játékvezető nem ítélt büntetőt, és a VAR-szobából sem látták másképpen az esetet. A győrieket valószínűleg az tévesztette meg, hogy a belga védőnek kint volt a karja, a labdához viszont nem ért hozzá a végtagjával.
Ezt követően is többet volt a labda az ETO-nál, de címvédő nem tudott eljutni ziccerig az első félidőben, így a Fradi egygólos előnnyel mehetett a szünetre.
A fordulás után a Fradi kezdett jobban, és a 47. percben majdnem növelni tudta az előnyét. A nigériai Bamidele Yusuf kapott labdát a tizenhatos előterében, tolt egyet rajta, majd 19 méterről megcélozta a jobb alsó sarkot, de a szépen elcsavart labdája elkerülte a jobb kapufát.
A folytatásban a Fradi rendkívül taktikusan futballozott, Borbély Balázs csapata folyamatosan eldugta a labdát, az ETO pedig rendkívül hitehagyottan futballozott.
A 67. percben kis híján növelte előnyét a Ferencváros. A gólszerző Bagi helyére beállt Naby Keïta játszotta tisztára magát, majd 16 méterről megeresztett egy kőkemény bombát, de a lövése a felső lécen csattant.
A 70. percben aztán óriási lépést tett a Fradi a győzelem felé.
A brazil Cadu jobb oldali szöglete megtalálta Mariano Gómez fejét, az argentin védő pedig öt méterről védhetetlen gólt fejelt a léc alá (0-2).
A második bekapott gól után az ETO teljesen szétesett, a Fradi pedig szinte azonnal eldöntötte a meccset. A 72. percben egy óriási védelmi hiba után a szintén csereként beállt Lisztes Krisztián tört be a tizenhatoson belülre, egy gyönyörű csellel elfektetett egy győri védőt, majd nyolc méterről, Petráš lábai között gyönyörű gólt lőtt (0-3).
- Lisztes Krisztián sorozatban a harmadik meccsén talált be a Fradiban. Ezt megelőzően a Trabzonspor elleni El-selejtező visszavágóján, és a múlt hétvégi Puskás Akadémia elleni mérkőzésen volt eredményes.
Az utolsó bő húsz percben az ETO becsületből ment előre a szépítésért, volt is pár ígéretes helyzete Efráín Juárez együttesének, amely a 88. percben büntetőhöz jutott. Egy tizenhatoson belüli kavarodás végén Naby Keïta rúgta meg Urblík Norbertet, amiért a játékvezető nem ítélt tizenegyest, de a VAR-szobából a fülére szóltak, hogy illene visszanéznie az esetet. Miután ezt megtette, a büntetőpontra mutatott, de a mérkőzés napján igazolt Luka Kulenovic lövését Dibusz Dénes bravúrral védeni tudta.
Az ETO végül nem tudott szépíteni, és veretlenségét is elvesztette az OTP Bank Liga idei szezonjában. A Fradi ezzel szemben sorozatban a harmadik meccsét nyerte meg az NB I-ben, és feljött a tabella harmadik helyére.
OTP Bank Liga, 3. forduló:
ETO FC-Ferencvárosi TC 0-3 (0-1)
gólszerzők: Bagi (27.), Gómez (70.), Lisztes (72.)