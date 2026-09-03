A csütörtök esti ETO-Fradi NB I-es mérkőzés több szempontból is hatalmas presztízscsatának ígérkezett:

A Fradi az előző szezonban Győrben bukta el a bajnoki címet

Fotó: Mirkó István

az előző szezonban a győri csapat nyerte a bajnokságot, ezzel véget vetett a Fradi hét éven át tartó egyeduralkodásának.

a két csapat legutóbb áprilisban találkozott, akkor az ETO a bajnokság 30. fordulójában 1-0-ra legyőzte a Fradit, amivel hatalmas lépést tett a bajnoki cím felé.

A Fradi nyáron edzőt váltott, Robbie Keane helyét pedig az a Borbély Balázs foglalta el a kispadon, aki az előző szezonban csodát tett az ETO-val.

A Fradi edzőjét ellenségként fogadták Győrben

A mérkőzés előtt Efráín Juárez, a győri csapat mexikói edzője az M4 Sportnak adott interjúban elárulta, hogy korábban ő ügynökét is megkeresték a Ferencváros vezetői, így egyáltalán nem ismeretlen számára a fővárosi csapat. A mérkőzéssel kapcsolatban azt mondta, hogy nem tekint kiemelt összecsapásként a Fradi ellenire. Hangsúlyozta, hogy a Ferencváros ellen is ugyanúgy három pontot lehet szeretni, mint a Zalaegerszeg vagy a Nyíregyháza ellen.

Ferencvárosi részről Hajnal Tamás sportigazgató szólalt meg a találkozó előtt, aki azt mondta, hogy nincs bennük semmiféle bosszúvágy, hogy a tavalyi idényben történtekért revansot vegyenek, hiszen a múlton nem lehet változtatni. Hangsúlyozta, hogy most már a jövővel és a jelennel foglalkoznak, a cél pedig azhogy jó játékkal felülkerekedjenek az ETO-n, továbbfejlődjenek és tegyenek egy újabb lépést a jó irányba.

Az ETO a Petrás – Bíró, Balogun, Krpic, Stefulj – Urblík – Agba, Gavric, Szép, Djukanovic – Njie összeállításban kezdte a mérkőzést, a Fradi pedig a Dibusz – Nagy O., Gómez, Raemaekers, Cadu – Corbu, Bagi, Nagy Á. – Zachariassen, Yusuf, Arzani kezdővel futott ki a győri stadion gyepszőnyegére.

A kezdőrúgás előtt a győri szurkolók kifütyülték a Fradit irányító Borbély Balázst, akivel májusban még együtt ünnepelték a klub fennállásának ötödik bajnoki címét. A mérkőzést a Fradi kezdte jobban, a hatodik percben Daniel Arzani jobb alsó sarokba tartó lövését kellett védenie Samuel Petrášnak, majd a 13. percben a Fradiban is megfordult Zseljko Gavrics tesztelte Dibusz Dénest egy 20 méteres lövéssel.