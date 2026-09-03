A Fradi 2019 és 2025 között sorozatban hét bajnoki címet nyert az NB I-ben. A magyar rekordbajnoknak az utóbbi években már nem is volt komoly riválisa a bajnokságban. Elég csak azt említeni – véletlenül sem az ellenfeleket degradálva –, hogy 2022-ben a Kisvárda lett az ezüstérmes, egy évvel később pedig a Kecskemét végzett a második helyen, amely mostanra már újra a másodosztályban tengődik.
- ETO FC-Ferencváros
- csütörtök, 19.30, tv: M4 Sport
Ezt követően a Paks és a Puskás Akadémia volt a Fradi két legnagyobb riválisa, de annak egy pillanatra sem volt realitása, hogy bármelyik együttes is megelőzhesse a fővárosi csapatot.
„Hiába voltunk elsők, én világosan láttam, hogy a Fradi simán megnyeri a bajnokságot több ponttal is. Mi ugyanis bele tudunk kerülni egy négy-ötmeccses hullámvölgybe, és bele is kerültünk. Teljesen egyértelműen láttam, hogy a Fradi kiegyensúlyozottabb, és ez fél évvel korábban is látható volt” – mondta az Origónak a Paksot irányító Bognár György egy 2025 márciusában adott interjúban.
Az ETO lehet a Fradi következő nagy riválisa?
A 2025/26-os szezon végén aztán megtörtént, amire senki sem számított: a Fradi sorozatban hét megnyert bajnoki cím után elbukta a magyar bajnokságot a Borbély Balázs által irányított ETO-val szemben.
A két csapat története az elmúlt éveket tekintve szorosan összefonódik. A győriek a 2024/25-ös idényt újoncként kezdték meg az NB I-ben, végül a negyedik helyen zártak, ami kimagasló eredménynek számított. Ráadásul abban a szezonban a Fradi csak az utolsó fordulóban tudta bebiztosítani fennállása 36. bajnoki címét, ehhez pedig Győrben kellett pontot szereznie.
Miután Robbie Keane játékosai 2025 májusában az ETO Stadion gyepszőnyegén ünnepelték a bajnoki címet, kevesen gondolták volna, hogy egy évvel később éppen Győrben fognak elbukni.
A 2025/26-os NB I-es szezonban féltávnál az ETO volt az őszi bajnok. Ekkor azonban még sokan legyintettek, hiszen az elmúlt években rendre azt néztük végig, hogy az európai kupaszereplés miatt a Fradi ősszel gyengélkedett az NB I-ben, aztán tavasszal, az európai kupamenetelést követően, átgázolt a teljes magyar mezőnyön.
Az előző szezonban azonban minden másképp alakult. A ferencvárosiak télen éppen a győri csapat legjobbjaival szerették volna megerősíteni a keretüket Varga Barnabás és Tóth Alex eladása után. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke kifakadt, miután a hazai csapatok nem voltak hajlandók eladni a legjobb játékosaikat.
Szerettük volna visszaforgatni a pénzünket a magyar futballba. Négy magyar játékosért a hazai viszonyok között rekordmagas, közel 5 millió eurós (azaz 2 milliárd forintos) vételi ajánlatot tettünk. A komoly szándékunk ellenére sem ad el nekünk játékost egyetlen magyar csapat sem. Isten hozott benneteket a magyar futball valóságában”
– írta a Fradi elnöke a közösségi oldalán.
A Ferencváros állítólag a csapatkapitány Vitális Milánt, valamint a középső védő Miljan Krpicsot szerette volna megszerezni, azonban a győriek megtartották a két kulcsembert, hogy tavasszal is harcban lehessenek a bajnoki címért.
„Nincs kimondott stratégia arra, hogy a Ferencvárosnak nem adunk el játékost, ugyanúgy tiszteljük, mint más klubokat, és jó viszonyt is ápolunk vele” – mondta a Győr Plusznak adott interjúban Világi Bálint, az ETO csapatmenedzsere.
Egyszerűen egy átigazolásnak több összetevője van: az eladó igényeit ki kell elégíteni, a vásárló is jól akar járni, és a játékosnak is előnyére kell válnia a váltásnak. Ha a három közül csak egy nem teljesül, nem lehet jó üzletről beszélni. A múltban már bizonyítottuk, hogy jól működik az átigazolási filozófiánk, jó visszaigazolás, hogy nehéz egyben tartanunk a keretet”
– tette hozzá.
Az idő végül a győriek döntését igazolta, hiszen Borbély Balázs csapata Vitális Milán vezérletével megnyerte a bajnokságot, úgy, hogy a legnagyobb lépést akkor tette a győzelem felé, amikor a 30. fordulóban 1-0-ra legyőzte a Fradit az ETO Stadionban, amivel hárompontos előnyre tett szert.
Rázúdul a szurkolók gyűlölete Borbély Balázsra?
Az ETO végül megtartotta előnyét a Fradival szemben, így megnyerte fennállása ötödik bajnoki címét. A győri csapat sikere után Borbély Balázs rendkívül keresett lett, és egyre több pletyka kezdett arról terjengeni, hogy a Ferencváros is szemet vetett rá.
Május végén azonban még az ír Robbie Keane volt a Fradi edzője, így a pletykákat Borbély teljesen profi módon, semmit sem elárulva kommentálta.
„Ha a nevedet összekötik egy ilyen patinás klub kispadjával, az egy elismerés, fantasztikus érzés. Véletlenek nincsenek. Nyilván nemcsak azért hoztak szóba a Fradival, mert Hajnal Tamás barátja vagyok, hanem biztosan van ennek valamilyen szakmai alapja is, és ez megtisztelő számomra. De hogy van-e realitása annak, hogy valaha bekövetkezik? Lehet, de hogy mikor, azt nem tudom” – mondta az M4 Sport Sportemberek című műsorában az év edzőjének megválasztott Borbély Balázs.
A pletykák szárnyra kapása után Borbély annyival hűtötte a kedélyeket, hogy hangsúlyozta: továbbra is élő szerződése van az ETO-val – bár azt sosem jelentette ki, hogy ki is fogja tölteni azt.
A történet akkor kezdett komollyá válni, amikor Robbie Keane lemondott a Ferencváros vezetőedzői posztjáról. Tette mindezt úgy, hogy előtte kijelentette: remekül érzi magát a klubnál, és eltökéltebben fog visszatérni a folytatásra.
Borbély Balázs aztán 13 nappal a bajnoki cím megnyerése után távozott az ETO-tól. Bár a szerződése még egy évig érvényes volt, ő maga kérte annak felmondását. A Bors információi szerint ráadásul Borbély hiába készült higgadt beszélgetésre, ez nem valósult meg: állítólag a klub vezetői veszekedtek vele, illetve becsmérelték. A győriek akkori közleménye is némileg azt sugallta, mintha a 46 éves szakember egyedül magának tulajdonítaná a bajnoki címet.
„Egyetlen személy sem állhat a klub fölött. A bajnoki cím nem egy ember sikere, hanem egy egész közösségé” – olvasható az ETO FC közleményében.
- A magyar labdarúgás történetének legnagyobb árulása.
- Élete döntése volt az ETO. Élete bukása lesz az FTC.
- Fél év múlva úgy kirúgják onnan, mint a szart. Győrben nyugalomban alkothatott volna tovább, évekig.
- Minden tekintetben leszerepelt az ember! El lehet ismerni az itt végzett munkáját, de az sem mentesíti fel az alól, hogy elárulta azt a csapatot, ahol igazi edzővé vált. Számomra leszerepelt örökre, „ennyi volt”!
- Egy szárnyaló hattyúról egy zuhanó sasra! Szép volt, Balázs!
A Fradihoz való távozása után Borbély Balázs ilyen kommenteket kapott a győri szurkolóktól. Hogy a történet hová fog kifutni, egyelőre nem tudni, de a dunaszerdahelyi szakember elcsábítása egyelőre telitalálatnak tűnik. A Ferencváros az NB I-ben egyelőre nem sziporkázik, az Európa-liga selejtezősorozatában azonban négy párharcot hozott le veretlenül, olyan klubokat búcsúztatva, mint a holland Twente vagy a török Trabzonspor.
A Fradi tehát sorozatban nyolcadszor lesz ott valamelyik európai kupasorozat főtábláján, mostantól viszont az NB I-ben van a hangsúly, ahogy azt Borbély is hangsúlyozta. A rekordbajnokra csütörtök este a szezon egyik legnehezebb meccse vár, Borbélyra pedig pokoli 90 perc vár az ETO Stadionban.