A Fradi 2019 és 2025 között sorozatban hét bajnoki címet nyert az NB I-ben. A magyar rekordbajnoknak az utóbbi években már nem is volt komoly riválisa a bajnokságban. Elég csak azt említeni – véletlenül sem az ellenfeleket degradálva –, hogy 2022-ben a Kisvárda lett az ezüstérmes, egy évvel később pedig a Kecskemét végzett a második helyen, amely mostanra már újra a másodosztályban tengődik.

A Fradinak mostanra a Győr lett a legnagyobb riválisa?

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

ETO FC-Ferencváros

csütörtök, 19.30, tv: M4 Sport

Ezt követően a Paks és a Puskás Akadémia volt a Fradi két legnagyobb riválisa, de annak egy pillanatra sem volt realitása, hogy bármelyik együttes is megelőzhesse a fővárosi csapatot.

„Hiába voltunk elsők, én világosan láttam, hogy a Fradi simán megnyeri a bajnokságot több ponttal is. Mi ugyanis bele tudunk kerülni egy négy-ötmeccses hullámvölgybe, és bele is kerültünk. Teljesen egyértelműen láttam, hogy a Fradi kiegyensúlyozottabb, és ez fél évvel korábban is látható volt” – mondta az Origónak a Paksot irányító Bognár György egy 2025 márciusában adott interjúban.

Az ETO lehet a Fradi következő nagy riválisa?

A 2025/26-os szezon végén aztán megtörtént, amire senki sem számított: a Fradi sorozatban hét megnyert bajnoki cím után elbukta a magyar bajnokságot a Borbély Balázs által irányított ETO-val szemben.

A két csapat története az elmúlt éveket tekintve szorosan összefonódik. A győriek a 2024/25-ös idényt újoncként kezdték meg az NB I-ben, végül a negyedik helyen zártak, ami kimagasló eredménynek számított. Ráadásul abban a szezonban a Fradi csak az utolsó fordulóban tudta bebiztosítani fennállása 36. bajnoki címét, ehhez pedig Győrben kellett pontot szereznie.

Miután Robbie Keane játékosai 2025 májusában az ETO Stadion gyepszőnyegén ünnepelték a bajnoki címet, kevesen gondolták volna, hogy egy évvel később éppen Győrben fognak elbukni.

A Frad tavaly Győrben nyerte meg fennállása 36. bajnoki címét

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A 2025/26-os NB I-es szezonban féltávnál az ETO volt az őszi bajnok. Ekkor azonban még sokan legyintettek, hiszen az elmúlt években rendre azt néztük végig, hogy az európai kupaszereplés miatt a Fradi ősszel gyengélkedett az NB I-ben, aztán tavasszal, az európai kupamenetelést követően, átgázolt a teljes magyar mezőnyön.