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A Ferencváros 3–0-ra győzött a bajnoki címvédő ETO FC otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójából elhalasztott és csütörtökön pótolt mérkőzésén. A találkozó után Borbély Balázs, a Fradi edzője elmondta, hogy játékosai mindent kiadtak magukból a győri rangadón, emellett pedig elismerően beszélt az ausztrál Daniel Arzani és a 19 éves Bagi Ádám játékáról is.

Borbély Balázsnak nem lehetett egyszerű az ETO–Fradi mérkőzés. A Ferencváros edzője az előző szezonban még a győri csapattal nyert bajnoki címet, most pedig visszatért korábbi sikerei helyszínére, ahol a hazai szurkolók folyamatosan szidalmazták.

Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
A Borbély Balázs által irányított Fradi kiütéses győzelmet aratott az ETO elleni rangadón
Fotó: Tumbász Hédi

Borbély azonban csattanós választ adott a győrieknek, ugyanis minden húzása bejött a csütörtöki rangadón: a 19 éves Bagi Ádám megszerezte első gólját az NB I-ben, a csereként pályára küldött Lisztes Krisztián pedig ismét betalált.

A Fradi edzőjének minden húzása bejött a győri rangadón

„Tudtuk, hogy betömörülő, ötvédős felállás ellen fogunk játszani. Fontos volt, hogy legyen türelmünk feltörni ezt a védelmet, de kellett hozzá a szélsőink minőségi játéka” – értékelt az M4 Sport kamerája előtt Borbély Balázs, aki dicsérte az ausztrál Daniel Arzani játékát is. A futballista ezúttal is gólpasszal vette ki a részét a győzelemből.

„Még csak három hónapja vagyunk itt, úgyhogy még csak ismerkedünk. A nyár folyamán tisztult a keret, a játékosok jönnek-mennek. 

Most kezdem látni, hogy ki hol tudja kiadni magából a legtöbbet. Daniel Arzani is ilyen, aki már a Puskás Akadémia ellen is nagyon jól játszott, gólpasszal járult hozzá a győzelemhez, és ma is gólpasszt adott Bagi Ádámnak, aki szintén nagyon bátran játszott, és gólt tudott szerezni a harmadik NB I-es meccsén” 

– folytatta a Fradi edzője, aki azt is elárulta, hogy a 19 éves középpályás miatt kezdett középcsatárként az ETO elleni meccsen.

A 19 éves Bagi Ádám megszerezte első gólját az NB I-ben, Fradi
A 19 éves Bagi Ádám megszerezte első gólját az NB I-ben
Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

„A Puskás Akadémia elleni meccs után gondolkodtam, hogyan helyettesítsük a sérült Lenny Joseph-et úgy, hogy a szabályoknak is megfeleljünk. Bagi csapatba állítása volt a legoptimálisabb döntés” – tette hozzá a Fradi edzője, aki végezetül hangsúlyozta, hogy csapata egy pillanatig sem tartalékolt, játékosai rengeteg munkát tettek bele a mérkőzésbe, amelyet megérdemelten nyertek meg.

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