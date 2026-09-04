A csütörtöki találkozó rendkívül pikánsnak ígérkezett, hiszen az ETO az előző szezonban megszakította a Fradi hét éven át tartó egyeduralmát az NB I-ben.

A Fradi edzője a lefújás után beszélt a győri szurkolók fogadtatásáról

Fotó: Tumbász Hédi

A győri csapat edzője pedig az a Borbély Balázs volt, aki a szezon végén távozott a csapat kispadjáról, és visszatért korábbi klubjához, a Fradihoz, ahol korábban a második csapat irányításáért felelt.

A Fradi edzője üzent a győri szurkolóknak

A mérkőzésen a győri szurkolók válogatott szidalmakat vágtak annak az edzőnek a fejéhez, akivel néhány hónappal korábban még a klub történetének ötödik bajnoki címét ünnepelték.

Borbély Balázs a meccs előtt úgy nyilatkozott, hogy szép éveket töltött el az ETO-nál, és ezen a csütörtöki fogadtatása sem fog változtatni. A Fradi edzője aztán a mérkőzés megnyerése után is reagált távozásának körülményeire.

„Nem szeretném kommentálni ezt a dolgot. Nem tudják, hogy mi történt, én tudom. Nem szeretném kommentálni, megtartom magamnak” – idézi a Magyar Nemzet a Ferencváros edzőjét, aki hangsúlyozta, hogy mindig pozitív érzések töltik el, amikor visszatér Győrbe.

Imádom a volt kollégáimat, jó őket újra látni. Semmilyen negatív érzés nem volt, és most sincs bennem, csakis tiszta szívvel, szeretettel fogok visszagondolni a Győrben eltöltött két évre. Mindenki azt gondolhat, amit akar. Én így döntöttem”

– közölte Borbély Balázs.

Győzelmével a Fradi sorozatban a harmadik meccsét nyerte meg az NB I-ben, és feljött a tabella harmadik helyére.