A Fradinál az intenzív szezonkezdet után csendesebb időszak köszöntött be, a csapat szeptember 20. és október 10. között egyáltalán nem játszik tétmérkőzést. A jövőben ismét sűrű időszak vár a játékosokra, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen állapotban vágnak majd neki a folytatásnak.

A Fradi a Celtic elleni győzelemmel indította El-főtáblás szereplését

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Fradi edzője pihenőt adott a futballistának

A zöld-fehérek már a válogatott szünet utáni időszakra készülnek, Borbély Balázs vezetőedző pedig elmondta, mi történt a csapat háza táján a közelmúltban.

„A válogatott szünet első hetét megadtuk szabadnak a játékosoknak, mert nagyon sűrű program van mögöttünk és előttünk is.

Egyéni edzéstervekkel küldtük őket haza, hogy pihenjenek kicsit, és töltsenek időt a családjaikkal, szeretteikkel. Vasárnap tértünk vissza, felméréseket végeztünk,

összehasonlítottuk, hogy mennyit fejlődtünk fizikailag a nyári mérésekhez képest, minden jól sült el szerencsére” – mondta a fradi.hu-nak Borbély Balázs, aki elárulta, hogy azon fognak dolgozni, hogy a lehető legjobb állapotban folytathassák tovább a bajnokságot és az európai kupaszereplést.

„Jó volt ez a kis felfrissülés mentálisan és fizikálisan is, szerintem mindenkinek jólesett ez a kis pihenő. Őszintén megmondom, örültem is neki, vártam már, mert nagyon intenzív időszak volt a felkészülés kezdete óta eltelt idő” – tette hozzá a megszokottnál hosszabb válogatott szünet kapcsán Borbély Balázs.

Borbély Balázs pihenőt adott a Fradi focistáinak

Fotó: fradi.hu

Októberben az NB I-ben, az Európa Ligában és a MOL Magyar Kupában is fontos mérkőzések várnak a Ferencvárosra, ezen a héten viszont még a felkészülés lesz fókuszban. A zöld-fehérek a mindennapi edzések mellett szombaton, az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban zárt kapus felkészülési mérkőzést játszanak az NB II-ben listavezető „kis Fradival”, azaz a Soroksárral.

A válogatott szünet utáni első tétmeccs a Debrecen elleni hazai NB I-es rangadó lesz, majd a cseh Viktoria Plzen csapatát fogadja a Fradi az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában.