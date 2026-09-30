Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hatalmas tömeg és szívfacsaró beszédek Deák Bill Gyula búcsúztatóján

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Borbély Balázs pihenőt adott a Ferencváros játékosainak. A Fradira sűrű időszak vár a szezonban, a válogatott szünet után fontos mérkőzéseken kell pályára lépnie a csapatnak.

A Fradinál az intenzív szezonkezdet után csendesebb időszak köszöntött be, a csapat szeptember 20. és október 10. között egyáltalán nem játszik tétmérkőzést. A jövőben ismét sűrű időszak vár a játékosokra, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen állapotban vágnak majd neki a folytatásnak.

A Fradi a Celtic elleni győzelemmel indította El-főtáblás szereplését
A Fradi a Celtic elleni győzelemmel indította El-főtáblás szereplését
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Fradi edzője pihenőt adott a futballistának

A zöld-fehérek már a válogatott szünet utáni időszakra készülnek, Borbély Balázs vezetőedző pedig elmondta, mi történt a csapat háza táján a közelmúltban.

„A válogatott szünet első hetét megadtuk szabadnak a játékosoknak, mert nagyon sűrű program van mögöttünk és előttünk is. 

Egyéni edzéstervekkel küldtük őket haza, hogy pihenjenek kicsit, és töltsenek időt a családjaikkal, szeretteikkel. Vasárnap tértünk vissza, felméréseket végeztünk, 

összehasonlítottuk, hogy mennyit fejlődtünk fizikailag a nyári mérésekhez képest, minden jól sült el szerencsére” – mondta a fradi.hu-nak Borbély Balázs, aki elárulta, hogy azon fognak dolgozni, hogy a lehető legjobb állapotban folytathassák tovább a bajnokságot és az európai kupaszereplést.

„Jó volt ez a kis felfrissülés mentálisan és fizikálisan is, szerintem mindenkinek jólesett ez a kis pihenő. Őszintén megmondom, örültem is neki, vártam már, mert nagyon intenzív időszak volt a felkészülés kezdete óta eltelt idő” – tette hozzá a megszokottnál hosszabb válogatott szünet kapcsán Borbély Balázs.

Borbély Balázs kihirdette a Fradi kezdőcsapatát
Borbély Balázs pihenőt adott a Fradi focistáinak
Fotó: fradi.hu

Októberben az NB I-ben, az Európa Ligában és a MOL Magyar Kupában is fontos mérkőzések várnak a Ferencvárosra, ezen a héten viszont még a felkészülés lesz fókuszban. A zöld-fehérek a mindennapi edzések mellett szombaton, az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban zárt kapus felkészülési mérkőzést játszanak az NB II-ben listavezető „kis Fradival”, azaz a Soroksárral.

A válogatott szünet utáni első tétmeccs a Debrecen elleni hazai NB I-es rangadó lesz, majd a cseh Viktoria Plzen csapatát fogadja a Fradi az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában.  

  • Kapcsolódó cikkek
Ismert név bukkant fel a Fradinál, vele erősítené meg a csapatát Borbély Balázs
Gyönyörű felesége mellett kislánya is főszereplő lett Borbély Balázs nagy estéjén – galéria
A magyar-ukrán meccs előtt derült ki: Szerhij Rebrov a háttérből alakította a dolgokat

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!