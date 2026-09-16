Papíron a skót csapat a Celtic–Ferencváros összecsapás esélyese, azonban a magyar gárda korántsem esélytelenként lép pályára Glasgow-ban. A Fradi ugyanis úgy jutott be az Európa-liga alapszakaszába, hogy mind a négy selejtezős párharcát veretlenül zárta.

A Fradi remekül kezdte az idei szezont az európai kupaporondon

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Erre a bravúrra a Fradi egyedüli csapatként volt képes az európai kupák selejtezőjében, ráadásul Borbély Balázs együttese a nyolc mérkőzés 720 perce során egyetlen pillanatig sem állt kiesésre, ami szintén óriási bravúr.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló

Celtic (skót)–Ferencváros (magyar)

Szeptember 17., Celtic Park, 21:00

Játékvezető: Patrik Kolarić (horvát)

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A Ferencváros múlt hétvégén a harmadosztályú DEAC csapatát verte 7–0-ra a Magyar Kupában, a Celtic viszont 3–0-ra elveszítette a Rangers elleni szuperrangadót a Ligakupában, ráadásul Martin O’Neil vezetőedző is rengeteg kritikát kap, miután csapata úgy bukott el a Bajnokok Ligája-playoffkörében, hogy az osztrák LASK elleni párharc első mérkőzését 3–0-ra megnyerte.

Borbély Balázs mellett a Fradi ausztrál válogatott szélsője, Daniel Arzani vett részt a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. A 27 éves ausztrál szélső 2018 és 2020 között maga is megfordult a Celtic együttesében, de egy súlyos sérülés miatt csak két mérkőzésen tudott pályára lépni a skót csapatban.

„Nagyon izgalmas újra itt lenni. Ez egy óriási klub, és bár nem sikerült jól az itt töltött időszakom, jó érzés lenne újra pályára lépni itt. Úgy gondolom, képesek vagyunk jól és intenzíven játszani. Szerintem az lesz a döntő, hogy ki akarja majd jobban a győzelmet” – mondta a mérkőzés előtt Daniel Arzani.

A 27 éves ausztrál támadó valósággal kivirágzott Borbély Balázs érkezése óta, mostanra pedig a Fradi egyik legfontosabb játékosa lett.

Nagyon jó volt a felkészülési időszak az új edzővel. Megkaptam a bizalmat, és ez sokat is jelent. Nem mondom, hogy játékosként megváltoztam, csak egy játékoson sokat változtat, ha megkapja a bizalmat, mert akkor meg is becsüli azt”

– folytatta Arzani, akinek öt meccsen két gólpassza van a Fradiban.