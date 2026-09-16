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Csütörtök este kilenc órától a Ferencváros a skót Celtic otthonában kezdi meg szereplését a labdarúgó-Európa-liga alapszakaszában. A mérkőzés előtt Borbély Balázs, a Fradi edzője elmondta, számíthat-e a csapatkapitány, Dibusz Dénes játékára.

Papíron a skót csapat a Celtic–Ferencváros összecsapás esélyese, azonban a magyar gárda korántsem esélytelenként lép pályára Glasgow-ban. A Fradi ugyanis úgy jutott be az Európa-liga alapszakaszába, hogy mind a négy selejtezős párharcát veretlenül zárta.

A Fradi remekül kezdte az idei szezont az európai kupaporondon
A Fradi remekül kezdte az idei szezont az európai kupaporondon
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Erre a bravúrra a Fradi egyedüli csapatként volt képes az európai kupák selejtezőjében, ráadásul Borbély Balázs együttese a nyolc mérkőzés 720 perce során egyetlen pillanatig sem állt kiesésre, ami szintén óriási bravúr.

  • Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló
  • Celtic (skót)–Ferencváros (magyar)
  • Szeptember 17., Celtic Park, 21:00
  • Játékvezető: Patrik Kolarić (horvát)

A Fradi edzője elmondta, védhet-e Dibusz Dénes a Celtic ellen

A Ferencváros múlt hétvégén a harmadosztályú DEAC csapatát verte 7–0-ra a Magyar Kupában, a Celtic viszont 3–0-ra elveszítette a Rangers elleni szuperrangadót a Ligakupában, ráadásul Martin O’Neil vezetőedző is rengeteg kritikát kap, miután csapata úgy bukott el a Bajnokok Ligája-playoffkörében, hogy az osztrák LASK elleni párharc első mérkőzését 3–0-ra megnyerte.

Borbély Balázs mellett a Fradi ausztrál válogatott szélsője, Daniel Arzani vett részt a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. A 27 éves ausztrál szélső 2018 és 2020 között maga is megfordult a Celtic együttesében, de egy súlyos sérülés miatt csak két mérkőzésen tudott pályára lépni a skót csapatban.

„Nagyon izgalmas újra itt lenni. Ez egy óriási klub, és bár nem sikerült jól az itt töltött időszakom, jó érzés lenne újra pályára lépni itt. Úgy gondolom, képesek vagyunk jól és intenzíven játszani. Szerintem az lesz a döntő, hogy ki akarja majd jobban a győzelmet” – mondta a mérkőzés előtt Daniel Arzani.

A 27 éves ausztrál támadó valósággal kivirágzott Borbély Balázs érkezése óta, mostanra pedig a Fradi egyik legfontosabb játékosa lett.

Nagyon jó volt a felkészülési időszak az új edzővel. Megkaptam a bizalmat, és ez sokat is jelent. Nem mondom, hogy játékosként megváltoztam, csak egy játékoson sokat változtat, ha megkapja a bizalmat, mert akkor meg is becsüli azt” 

– folytatta Arzani, akinek öt meccsen két gólpassza van a Fradiban.

Ferencvaros' Australian forward #15 Daniel Arzani (C) runs past Real Madrid's Moroccan forward #21 Brahim Diaz (R) and Real Madrid's Spanish defender #27 Joan Martinez (L) during the pre-season football match between Ferencvaros and Real Madrid in Budapest, Hungary on August 8, 2026. Real Madrid on August 6, 2026 announced a new six-year deal for star forward Vinicius Junior and the signing of teenage sensation Yan Diomande in a major boost to their quest to end a two-year trophy drought. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Daniel Arzani remekül futballozik Borbély Balázs irányítása alatt
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Végezetül megkérdezték tőle, hogy szeretne-e bizonyítani korábbi csapata otthonában.

„Nincs mit bizonyítanom. 19 évesen kerültem ide, és rögtön elszakadt a keresztszalagom. Csak élvezni akarom a játékot. Mentálisan viszont sokat tanultam itt, megerősödtem. Ez volt az első csapatom Ausztrálián kívül, úgyhogy ez a klub mindig sokat fog jelenteni nekem” – tette hozzá Daniel Arzani.

Ezt követően Borbély Balázs, a Ferencváros edzője válaszolt az újságírók kérdéseire.

„Négy napunk volt felkészülni a meccsre. A srácok jól néztek ki a felkészülés során, alig várják, hogy holnap pályára léphessenek. Remélem, sikerül jó teljesítményt nyújtanunk. 

Hosszasan beszélhetnénk a Celtic erősségeiről. Nagyon jó képességű támadóik vannak, jók a labdás játékban, a szurkolóik pedig elképesztő atmoszférát tudnak teremteni. Mindkét csapatnak fontos a jó kezdés” 

– kezdte Borbély Balázs, aki 2005-ben a szlovák Artmedia Bratislava játékosaként pályára lépett a Celtic otthonában Bajnokok Ligája-selejtezőn.

Borbély Balázs, a Ferencváros edzője
Borbély Balázs, a Ferencváros edzője
Fotó: Hasan Tascan / Anadolu via AFP

„Volt szerencsém megtapasztalni az itteni atmoszférát játékosként. Tudom, hogy mi vár ránk, de ez akár erőt is adhat a csapatnak. Azt várom a srácoktól, amit az eddigi európai kupameccseik során. Sok nehéz meccsünk volt már idegenben. Magabiztos, bátor játékot várok a csapattól” – válaszolta Borbély.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a kerethirdetés előtt elárulta, hogy Dibusz Dénes azért nem kap meghívót, mert sérüléssel bajlódik.

„Dénes már két edzést végigcsinált velünk, úgyhogy készen áll a játékra” – jelentette ki Borbély Balázs.

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