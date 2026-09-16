Szerdán kezdetét veszi a 2026–2027-es Európa-liga alapszakasza, az Opta pedig a rajt előtt tízezer alkalommal szimulálta végig a teljes sorozatot. Magyar szempontból különösen érdekes, hogy a Fradit a 36 csapatos mezőny 14. legnagyobb esélyesének tartja a végső győzelemre. A zöld-fehérek 1,3 százalékos eséllyel nyerhetik meg az Európa-ligát.
Ez önmagában is figyelemre méltó, de még beszédesebb, hogy az Opta több nagyobb európai klubnál is előrébb rangsorolja a Fradit.
A Ferencváros többek között a Celticet, a Dinamo Zagrebet, a Lech Poznant és a Viktoria Plzent is megelőzi a végső sikerre számított rangsorban.
A Fradi esélyei a kieséses szakaszban
Az Opta szerint a Ferencvárosnak 49,9 százalék esélye van a nyolcaddöntőbe jutásra.
A további körökben természetesen egyre kisebb az esély, de még ott sem elhanyagolható:
- 20,4 százalék a negyeddöntőre,
- 8,2 százalék az elődöntőre,
- 3,2 százalék pedig arra, hogy a Fradi eljusson a frankfurti döntőig.
A végső győzelemre számított 1,3 százalékos esély alapján a magyar együttes jóval a mezőny második felének jelentős része előtt áll.
Külön érdekesség, hogy a Ferencváros nyolc alapszakaszbeli ellenfeléből ötnél nagyobb esélyt kapott az egész sorozat megnyerésére.
A Celtic csak a 24., a Viktoria Plzen a 28., a Celje a 33., a Torreense a 36., míg a Lech Poznan a 17. helyen áll az Opta rangsorában.
Három rivális előzi meg a Fradit: a Hoffenheim a 11., az AC Milan a 8., a Juventus pedig a 6. legnagyobb esélyes.
Az Opta optimistább a Fradival, mint a korábbi modell
Az Origo Sport korábban már bemutatta a Football Meets Data számításait, amelyek valamivel óvatosabban kezelték a Ferencváros esélyeit. Az a modell a Fradit csak a 25. legnagyobb esélyesnek tartotta a végső győzelemre, és 1 százalékos esélyt adott arra, hogy megnyerje az Európa-ligát.
A kieséses köröknél is alacsonyabb számokat mutatott:
- 40,9 százalék a nyolcaddöntőre,
- 16,2 százalék a negyeddöntőre,
- 6,2 százalék az elődöntőre,
- 2,4 százalék a döntőre.
Az Opta tehát minden egyes szakasznál kedvezőbben látja a Ferencváros esélyeit.
A két modell eltérő módszertannal dolgozik, így az eredményeket nem érdemes konkrét jóslatként kezelni, inkább azt mutatják, hogyan értékelik a csapat aktuális erejét több ezer lehetséges forgatókönyv alapján.
Tóth Alex csapata a legnagyobb favorit
Az Opta számításainak legnagyobb meglepetése ugyanakkor nem a Ferencváros helyezése, hanem az, hogy Tóth Alex csapata, az AFC Bournemouth a teljes Európa-liga legnagyobb esélyese. Az angol klub története első európai kupaszezonjára készül, mégis a szimulációk 14,3 százalékában megnyerte a sorozatot, ezzel a Bournemouth még a 14 százalékon álló Benficát és a 10,2 százalékos Bayer Leverkusent is megelőzi. Mondanunk sem kell, egy ilyen eredmény óriás bravúr lenne Tóth Alexéktől...
Az angol együttes az alapszakaszban is a legjobb számokat produkálta: az Opta szerint 15,1 százalék az esélye arra, hogy az első helyen zárja a ligaszakaszt.
Mindez annak ellenére különösen figyelemre méltó, hogy a Bournemouth az előző idény végén elveszítette vezetőedzőjét, Andoni Iraolát, aki a Liverpoolhoz távozott. A csapatot jelenleg Marco Rose irányítja.
A Ferencváros csütörtök este 21 órakor a Celtic otthonában kezdi meg Európa-liga-szereplését.