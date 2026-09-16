Szerdán kezdetét veszi a 2026–2027-es Európa-liga alapszakasza, az Opta pedig a rajt előtt tízezer alkalommal szimulálta végig a teljes sorozatot. Magyar szempontból különösen érdekes, hogy a Fradit a 36 csapatos mezőny 14. legnagyobb esélyesének tartja a végső győzelemre. A zöld-fehérek 1,3 százalékos eséllyel nyerhetik meg az Európa-ligát.

A Fradinak jó esélye lehet legalább a rájátszást érő helyek egyikének elérésére

Fotó: AFP

Ez önmagában is figyelemre méltó, de még beszédesebb, hogy az Opta több nagyobb európai klubnál is előrébb rangsorolja a Fradit.

A Ferencváros többek között a Celticet, a Dinamo Zagrebet, a Lech Poznant és a Viktoria Plzent is megelőzi a végső sikerre számított rangsorban.

A Fradi esélyei a kieséses szakaszban

Az Opta szerint a Ferencvárosnak 49,9 százalék esélye van a nyolcaddöntőbe jutásra.

A további körökben természetesen egyre kisebb az esély, de még ott sem elhanyagolható:

20,4 százalék a negyeddöntőre,

8,2 százalék az elődöntőre,

3,2 százalék pedig arra, hogy a Fradi eljusson a frankfurti döntőig.

A végső győzelemre számított 1,3 százalékos esély alapján a magyar együttes jóval a mezőny második felének jelentős része előtt áll.

Külön érdekesség, hogy a Ferencváros nyolc alapszakaszbeli ellenfeléből ötnél nagyobb esélyt kapott az egész sorozat megnyerésére.

A Celtic csak a 24., a Viktoria Plzen a 28., a Celje a 33., a Torreense a 36., míg a Lech Poznan a 17. helyen áll az Opta rangsorában.

Három rivális előzi meg a Fradit: a Hoffenheim a 11., az AC Milan a 8., a Juventus pedig a 6. legnagyobb esélyes.

Az Opta által számolt esélyek százalékosan

Fotó: Opta

Az Opta optimistább a Fradival, mint a korábbi modell

Az Origo Sport korábban már bemutatta a Football Meets Data számításait, amelyek valamivel óvatosabban kezelték a Ferencváros esélyeit. Az a modell a Fradit csak a 25. legnagyobb esélyesnek tartotta a végső győzelemre, és 1 százalékos esélyt adott arra, hogy megnyerje az Európa-ligát.

A kieséses köröknél is alacsonyabb számokat mutatott:

40,9 százalék a nyolcaddöntőre,

16,2 százalék a negyeddöntőre,

6,2 százalék az elődöntőre,

2,4 százalék a döntőre.

Az Opta tehát minden egyes szakasznál kedvezőbben látja a Ferencváros esélyeit.