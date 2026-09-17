A Ferencváros a 20. percben megszerezte a vezetést a Celtic otthonában az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában. A Fradiban futballozó Bamidele Yusuf lövése egy védőn is megpattant, mielőtt a jobb alsó sarokban kötött ki.
A Fradi a 20. percben Kristoffer Zachariassen passza után vezetett gyors támadást: Bamidele Yusuf a jobb oldalról tört be a tizenhatos sarkához, majd kapura lőtt, a labdába pedig a tisztázni próbáló Liam Scales még beleért. A labda így is a jobb alsó sarokban kötött ki, a magyar csapat 1–0-s előnybe került a Celtic Parkban.
A Fradi vezető gólja:
A Celtic az első félidő hajrájában Mika Baur révén egyenlített, a szünetre mégis az FTC vonulhatott előnyben, Zachariassen az egyperces ráadásban talált a kapuba Yusuf remek egyéni alakítása után.
Zachariassen ismét előnyhöz juttatta a Ferencvárost:
A fordulás után újabb pofont kapott a skót csapat, a korábbi Celtic-játékos Daniel Arzani óriási góllal növelte kétgólosra a Fradi előnyét.
Arzani bombagólja:
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