A Fradi a 20. percben Kristoffer Zachariassen passza után vezetett gyors támadást: Bamidele Yusuf a jobb oldalról tört be a tizenhatos sarkához, majd kapura lőtt, a labdába pedig a tisztázni próbáló Liam Scales még beleért. A labda így is a jobb alsó sarokban kötött ki, a magyar csapat 1–0-s előnybe került a Celtic Parkban.

Bamidele Yusuf szerzett vezetést a Fradinak

Fotó: Andy Buchanan/AFP

A Fradi vezető gólja:

A Celtic az első félidő hajrájában Mika Baur révén egyenlített, a szünetre mégis az FTC vonulhatott előnyben, Zachariassen az egyperces ráadásban talált a kapuba Yusuf remek egyéni alakítása után.

Zachariassen ismét előnyhöz juttatta a Ferencvárost:

A fordulás után újabb pofont kapott a skót csapat, a korábbi Celtic-játékos Daniel Arzani óriási góllal növelte kétgólosra a Fradi előnyét.

Arzani bombagólja: