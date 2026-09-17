A Fradi csütörtök este Glasgow-ban, a Celtic otthonában kezdte meg szereplését az Európa-liga alapszakaszában. A Magyar Kupa-győztes zöld-fehérek jó formában érkeztek Skóciába: tizenegy tétmérkőzés óta veretlenek voltak, az Európa-liga selejtezőjében pedig hat győzelemmel és két döntetlennel jutottak túl a Vojvodinán, a Twentén, a Górnik Zabrzén és a Trabzonsporon.

A Fradi remek játékkal diadalmaskodott a Celtic otthonában

Fotó: Andy Buchanan/AFP

Borbély Balázs kezdője tartogatott meglepetést: bár Dibusz Dénes a mérkőzés előtti napokban már teljes értékű edzésmunkát végzett, a kapuban végül Varga Ádám kezdett, míg Bagi Ádám először kapott helyet a Ferencváros kezdőjében nemzetközi kupamérkőzésen. A csapatkapitányi karszalagot Kristoffer Zachariassen viselte. A másik oldalon Martin O'Neill négy helyen változtatott a Rangers elleni 3–0-s Ligakupa-vereséghez képest.

A két csapatnak már volt emlékezetes glasgow-i összecsapása: 2020-ban a Ferencváros 2–1-re nyert a Celtic Parkban a Bajnokok Ligája selejtezőjében, egy évvel később viszont az Európa-ligában mindkét egymás elleni mérkőzést a skótok nyerték meg.

Remekül reagált a Fradi a Celtic erős kezdésére

A hazaiak hatalmas lendülettel kezdték a mérkőzést. Az első percekben szinte folyamatosan a Ferencváros térfelén zajlott a játék, három perc alatt három szögletig jutottak, majd Camilo Durán és James Forrest is veszélyeztetett, utóbbi próbálkozásánál Varga Ádámnak már védenie is kellett.

Az FTC azonban fokozatosan kijött a szorításból. A 18. percben Bamidele Yusuf jobb oldali beadása után Kristoffer Zachariassen fejelt a kapu fölé, két perccel később pedig már megszületett a vezető gól. Yusuf jobbról befelé húzott, majd a tizenhatos sarkától a hosszú alsó felé lőtt, a labda Liam Scales lábán megpattanva jutott a hálóba (0–1). A találat után füttykoncert zúdult a Celtic játékosaira...

A Ferencváros nem állt le a vezetés megszerzése után sem: alig három perccel később Daniel Arzani egy visszacsel után a jobb alsót vette célba, Viljami Sinisalo azonban nagy védéssel akadályozta meg a második magyar gólt.

A játékrész hajrájáig a Fradi szervezetten őrizte előnyét, az utolsó percek azonban teljesen felborították a félidőt. A 44. percben Mika Baur egyenlített a Celticnek, ám a skót öröm alig tartott valameddig: az első félidő hosszabbításában Zachariassen ismét előnyhöz juttatta a Ferencvárost, ráadásul látványos, sarkazós megoldással Yusuf remek egyéni alakítását követően, így Borbély Balázs együttese 2–1-es vezetéssel vonulhatott szünetre a Celtic Parkban.