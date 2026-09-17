A Fradi csütörtök este Glasgow-ban, a Celtic otthonában kezdte meg szereplését az Európa-liga alapszakaszában. A Magyar Kupa-győztes zöld-fehérek jó formában érkeztek Skóciába: tizenegy tétmérkőzés óta veretlenek voltak, az Európa-liga selejtezőjében pedig hat győzelemmel és két döntetlennel jutottak túl a Vojvodinán, a Twentén, a Górnik Zabrzén és a Trabzonsporon.
Borbély Balázs kezdője tartogatott meglepetést: bár Dibusz Dénes a mérkőzés előtti napokban már teljes értékű edzésmunkát végzett, a kapuban végül Varga Ádám kezdett, míg Bagi Ádám először kapott helyet a Ferencváros kezdőjében nemzetközi kupamérkőzésen. A csapatkapitányi karszalagot Kristoffer Zachariassen viselte. A másik oldalon Martin O'Neill négy helyen változtatott a Rangers elleni 3–0-s Ligakupa-vereséghez képest.
A két csapatnak már volt emlékezetes glasgow-i összecsapása: 2020-ban a Ferencváros 2–1-re nyert a Celtic Parkban a Bajnokok Ligája selejtezőjében, egy évvel később viszont az Európa-ligában mindkét egymás elleni mérkőzést a skótok nyerték meg.
Remekül reagált a Fradi a Celtic erős kezdésére
A hazaiak hatalmas lendülettel kezdték a mérkőzést. Az első percekben szinte folyamatosan a Ferencváros térfelén zajlott a játék, három perc alatt három szögletig jutottak, majd Camilo Durán és James Forrest is veszélyeztetett, utóbbi próbálkozásánál Varga Ádámnak már védenie is kellett.
Az FTC azonban fokozatosan kijött a szorításból. A 18. percben Bamidele Yusuf jobb oldali beadása után Kristoffer Zachariassen fejelt a kapu fölé, két perccel később pedig már megszületett a vezető gól. Yusuf jobbról befelé húzott, majd a tizenhatos sarkától a hosszú alsó felé lőtt, a labda Liam Scales lábán megpattanva jutott a hálóba (0–1). A találat után füttykoncert zúdult a Celtic játékosaira...
A Ferencváros nem állt le a vezetés megszerzése után sem: alig három perccel később Daniel Arzani egy visszacsel után a jobb alsót vette célba, Viljami Sinisalo azonban nagy védéssel akadályozta meg a második magyar gólt.
A játékrész hajrájáig a Fradi szervezetten őrizte előnyét, az utolsó percek azonban teljesen felborították a félidőt. A 44. percben Mika Baur egyenlített a Celticnek, ám a skót öröm alig tartott valameddig: az első félidő hosszabbításában Zachariassen ismét előnyhöz juttatta a Ferencvárost, ráadásul látványos, sarkazós megoldással Yusuf remek egyéni alakítását követően, így Borbély Balázs együttese 2–1-es vezetéssel vonulhatott szünetre a Celtic Parkban.
Arzani bombagólja után már nem volt visszaút a Celticnek
A szünetben mindkét vezetőedző változtatott: a Ferencvárosnál Nagy Olivér helyére Osváth Attila érkezett, míg a Celticnél Sörensen helyét Kasper Högh vette át.
A Fradi tökéletesen kezdte a második félidőt: a 47. percben Yusuf indította Daniel Arzanit a bal oldalon, az ausztrál támadó – aki korábban szerepelt a Celtic színeiben is – befelé húzott, majd 17 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba, ezzel 3–1-re növelve a magyar csapat előnyét.
A kétgólos hátrányba kerülő Celtic próbált nagyobb nyomást helyezni a Ferencvárosra, Martin O'Neill kettős cserével is frissített: James Forrest és Hassan helyére Tounekti, illetve Nygren állt be. A hazaiak előtt akadtak lehetőségek, Nygren több távoli lövéssel is próbálkozott, Tounekti kísérletét pedig Varga Ádám védte, de igazán komoly fölényt nem tudtak kialakítani.
Borbély Balázs közben fokozatosan frissítette csapatát. Arzani és Yusuf helyére O'Dowda, illetve Levi érkezett, később pedig Bagi Ádámot Lisztes váltotta. A Fradi egyre inkább az eredmény őrzésére rendezkedett be, miközben továbbra is veszélyes maradt az üres területeken.
A Celtic a hajrához közeledve egyre reménytelenebb helyzetbe került, és ez a lelátókon is érződött: a hazai szurkolók közül sokan már a 80. perc környékén elindultak kifelé a Celtic Parkból.
A hajrában a skótok még próbáltak szépíteni, a Fradi azonban fegyelmezetten védekezett, megtartotta előnyét, s így emlékezetes győzelmet aratott Glasgow-ban.
Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:
Celtic–Ferencváros 1–3 (1–2)
A mérkőzés teljes jegyzőkönyvét itt tekintheti meg!