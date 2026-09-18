A Ferencváros 3–1-re legyőzte a Celticet az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában. Borbély Balázs több meglepetést is húzott a kezdőcsapat kijelölésekor, ezek egyike a mindössze 20 éves Bagi Ádám szerepeltetése volt. A 2006-os születésű magyar támadó kezdőként kapott lehetőséget a Celtic Parkban, és egészen a 71. percig a pályán maradt, amikor Lisztes Krisztián váltotta. A találkozó után Borbély elárulta, hogy a Fradinál az Európa-ligában is szeretnének lehetőséget biztosítani a fiataloknak, és ennek kapcsán az MLSZ magyar játékpercekre vonatkozó előírásáról is beszélt.

Bagi Ádám kezdőként kapott lehetőséget a Celtic-Fradi Európa-liga mérkőzésen

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Celtic-Fradi 1-3

Európa-liga alapszakaszának első fordulója

Borbély Balázs szerint Bagi Ádám élt a lehetőséggel

A Fradi vezetőedzője a hatalmas glasgow-i siker után külön kitért Bagi Ádám szerepeltetésére. Borbély Balázs szavaiból kiderült, hogy tudatosan szeretnének lehetőséget adni a fiatal magyar játékosoknak a nemzetközi porondon is, miközben az MLSZ előírásait is szem előtt tartják.

Szeretnénk megadni a fiataloknak a lehetőséget Európában is, Bagi pedig élt is a lehetőséggel. Illetve az MLSZ-előírás miatt a magyar perceket is produkálni szeretnénk

– mondta Borbély Balázs a Celtic legyőzése után.

A Ferencváros kezdőcsapatában Bagi mellett Varga Ádám, Nagy Olivér és Nagy Ádám személyében további három magyar játékos kapott helyet, csereként pedig Osváth Attila és Lisztes Krisztián is pályára lépett. Borbély nyilatkozata alapján a Fradinál a nemzetközi kupamérkőzéseken is szeretnének lehetőséget biztosítani a fiataloknak, Bagi Celtic elleni teljesítményével pedig a vezetőedző szerint élt is a neki adott eséllyel.

Borbély Balázs: Öngyilkosság lett volna visszahúzódni

A Ferencváros vezetőedzője természetesen a magabiztos győzelmet is értékelte. Borbély szerint csapata felkészült arra, hogy a Celtic az első 10-15 percben hatalmas nyomást helyez majd rájuk. A skótok valóban beszorították a Fradit a találkozó elején, a magyar csapat azonban átvészelte ezt az időszakot, majd egyre bátrabban futballozott.

A leglátványosabb gólunk talán a harmadik volt, de nem szeretnék különbséget tenni. Szépeket lőttünk és jókor, nem akartunk mélyre húzódni, az öngyilkosság lett volna. Tervünk az volt, egy kompakt középső blokkból tudjuk kontrollálni a meccset és utána játékba hozzuk a szélsőinket, hogy helyzeteket alakítsanak ki

– fejtette ki a zöld-fehérek edzője, majd hozzátette: