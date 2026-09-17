A Magyar Kupa-győztes Fradi csütörtökön 21 órától a Celtic Parkban lép pályára az Európa-liga ligaszakaszának első fordulójában. A zöld-fehérek Glasgow-ban kezdik meg nyolcmérkőzéses sorozatukat, amely során többek között az AC Milannal, a Juventusszal és a Hoffenheimmel is találkoznak majd.

Borbély Balázs kihirdette a Fradi kezdőcsapatát

Fotó: fradi.hu

A Ferencváros jó hangulatban érkezhetett Skóciába: legutóbb a Magyar Kupában 7–0-ra győzött a DEAC otthonában, előtte pedig az Újpest elleni 2–2-es rangadót játszotta. Nagy Ádám az Origo Sportnak a mérkőzés előtt azt mondta, az öltözőben jó a hangulat, és a játékosok kifejezetten várják a Celtic Park különleges atmoszféráját.

Megvan a Fradi kezdőcsapata

Noha Borbély a találkozó előtti sajtótájékoztatón bizakodó volt Dibusz Dénessel kapcsolatban, végül mégsem a rutinos futballista, hanem Varga Ádám védi a magyar csapat kapuját. Érdekesség, hogy Dibusz a kispadon ott van, Lenny Joseph viszont a keretbe sem került be.

A Fradi kezdőcsapata a Celtic ellen: Varga Á. – Nagy O., Gómez, Raemaekers, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Yusuf, Zachariassen, Arzani – Bagi

A Celtic az elmúlt hetekben hullámzóan teljesített, a Ligakupában például 3–0-ra kikapott a Rangerstől, László Csaba pedig az Origo Sportnak arról beszélt, hogy emiatt lélektani szempontból akár az FTC lehet kedvezőbb helyzetben.

A két együttes nem először találkozik egymással az európai kupaporondon. A Ferencváros 2020-ban 2–1-re győzött a Celtic Parkban a Bajnokok Ligája selejtezőjében, egy évvel később az Európa-liga csoportkörében viszont mindkét mérkőzést a skót együttes nyerte meg.