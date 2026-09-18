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A Ferencváros szenzációs glasgow-i győzelmére Európa-szerte felkapták a fejüket. A BBC és a Sky Sports is kiemelten foglalkozott a Fradi teljesítményével, miközben a Reuters európai körképébe is bekerült a Celtic elleni 3–1-es siker, Skóciában pedig alaposan kiosztották a hazai együttest.

A Ferencváros 3–1-es glasgow-i győzelme nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi sportsajtóban is komoly visszhangot váltott ki. A magyar rekordbajnok magabiztosan győzött a Celtic otthonában az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában, a találkozóval pedig a BBC-től kezdve a Sky Sportson és a Reutersen át több vezető brit és nemzetközi médium is kiemelten foglalkozott. Bár a beszámolók jelentős része a skót rekordbajnok újabb fájdalmas európai kudarcát boncolgatta, a Fradi hatékony játékát és Daniel Arzani látványos gólját szinte mindenhol kiemelték.

Nemzetközi figyelmet keltett a Fradi kiütéses győzelme a Celtic ellen
Nemzetközi figyelmet keltett a Fradi kiütéses győzelme a Celtic ellen Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Celtic-FTC 1-3 

  • Gólszerzők: Baur (44.), illetve Scales (20., öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.)

 

A BBC is felfigyelt a Fradi nagy sikerére

A BBC Sport a címlapon részletesen foglalkozott a glasgow-i mérkőzéssel, és elsősorban arra kereste a választ, hogyan kerülhetett ilyen nehéz helyzetbe a Celtic. A brit közszolgálati média szerint a skótok védelmének sebezhetősége ezen a szinten ismét egyértelművé vált, a Ferencváros pedig könyörtelenül kihasználta a kínálkozó lehetőségeket. A BBC külön kiemelte Daniel Arzani bombagólját is. Az ausztrál támadó számára különleges volt a találkozó, hiszen korábban a Celtic játékosa volt, Glasgow-ban azonban sérülései miatt nem tudta befutni azt a pályát, amelyet vártak tőle.

A Sky Sports szerint a FTC megbüntette a Celticet

A Sky Sports már a beszámolójában is azt hangsúlyozta, hogy a Ferencváros megbüntette a Celtic hibáit az Európa-liga nyitányán. A brit sportcsatorna kiemelte, hogy bár a hazaiak többet birtokolták a labdát és voltak jobb periódusaik, a magyar bajnok sokkal hatékonyabban használta ki a lehetőségeit. Arzani találata itt is külön figyelmet kapott: a Sky szerint az ausztrál támadó nagyszerű lövéssel szerezte meg a Ferencváros harmadik gólját, amellyel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés.

A Reuters európai körképébe is bekerült a Ferencváros

A nemzetközi hírügynökség Európa-liga-összefoglalójában ugyancsak helyet kapott a magyar bajnok sikere. A Ferencváros 3–1-es győzelmét a játéknap fontosabb eredményei között említették, így a glasgow-i bravúr híre jóval a brit sportsajtón túlra is eljutott. 

A Reuters beszámolója azért is jelzésértékű, mert a Ferencváros eredménye olyan nagy európai klubok mérkőzései mellett jelent meg, mint a Juventus.

A Guardian is kiemelte a Celtic kudarcát

A The Guardian szintén beszámolt a Ferencváros győzelméről, és a skót bajnok újabb fájdalmas európai estéjeként értékelte a történteket. A brit lap szerint ismét előjöttek a Celtic védekezési problémái, amelyeket a magyar csapat hatékonyan használt ki. 

A The Times is a Fradi hatékonyságát emelte ki

A The Times elemzése szintén komoly kritikát fogalmazott meg a Celtickel szemben. A brit lap szerint technikai és taktikai problémák egyaránt láthatók voltak a skót csapat játékában, miközben a Ferencváros rendre képes volt kihasználni a hazaiak hibáit.

Daniel Arzani története náluk is külön hangsúlyt kapott: a Celtic korábbi játékosa látványos góllal tért vissza a Celtic Parkba, és ezzel még fájdalmasabbá tette a hazaiak estéjét.

Skóciában nem kímélték a Celticet

Természetesen a skót sajtóban váltotta ki a legnagyobb reakciókat a 3–1-es eredmény. A Daily Record szerint a Ferencváros brutálisan leleplezte a Celtic gyengeségeit. A lap Arzani találatát bombagólként jellemezte, ugyanakkor a hazai védekezés hibáit is keményen kritizálta. 

A The Herald már beszámolója elején egyértelművé tette, hogy megítélése szerint a Ferencváros teljesen megérdemelten vitte el mindhárom pontot a Celtic Parkból.

 A lap szerint a magyar bajnok jóval hatékonyabb volt a döntő pillanatokban. A Flashscore ugyancsak a Ferencváros hatékonyságára helyezte a hangsúlyt, és „klinikai” teljesítményként jellemezte a magyar együttes játékát. A beszámoló szerint a Fradi könyörtelenül megbüntette a Celtic hibáit, és amikor lehetősége adódott, élt vele.

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