A Ferencváros 3–1-es glasgow-i győzelme nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi sportsajtóban is komoly visszhangot váltott ki. A magyar rekordbajnok magabiztosan győzött a Celtic otthonában az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában, a találkozóval pedig a BBC-től kezdve a Sky Sportson és a Reutersen át több vezető brit és nemzetközi médium is kiemelten foglalkozott. Bár a beszámolók jelentős része a skót rekordbajnok újabb fájdalmas európai kudarcát boncolgatta, a Fradi hatékony játékát és Daniel Arzani látványos gólját szinte mindenhol kiemelték.

Nemzetközi figyelmet keltett a Fradi kiütéses győzelme a Celtic ellen Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Celtic-FTC 1-3

Gólszerzők: Baur (44.), illetve Scales (20., öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.)

A BBC is felfigyelt a Fradi nagy sikerére

A BBC Sport a címlapon részletesen foglalkozott a glasgow-i mérkőzéssel, és elsősorban arra kereste a választ, hogyan kerülhetett ilyen nehéz helyzetbe a Celtic. A brit közszolgálati média szerint a skótok védelmének sebezhetősége ezen a szinten ismét egyértelművé vált, a Ferencváros pedig könyörtelenül kihasználta a kínálkozó lehetőségeket. A BBC külön kiemelte Daniel Arzani bombagólját is. Az ausztrál támadó számára különleges volt a találkozó, hiszen korábban a Celtic játékosa volt, Glasgow-ban azonban sérülései miatt nem tudta befutni azt a pályát, amelyet vártak tőle.

A Sky Sports szerint a FTC megbüntette a Celticet

A Sky Sports már a beszámolójában is azt hangsúlyozta, hogy a Ferencváros megbüntette a Celtic hibáit az Európa-liga nyitányán. A brit sportcsatorna kiemelte, hogy bár a hazaiak többet birtokolták a labdát és voltak jobb periódusaik, a magyar bajnok sokkal hatékonyabban használta ki a lehetőségeit. Arzani találata itt is külön figyelmet kapott: a Sky szerint az ausztrál támadó nagyszerű lövéssel szerezte meg a Ferencváros harmadik gólját, amellyel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés.

A Reuters európai körképébe is bekerült a Ferencváros

A nemzetközi hírügynökség Európa-liga-összefoglalójában ugyancsak helyet kapott a magyar bajnok sikere. A Ferencváros 3–1-es győzelmét a játéknap fontosabb eredményei között említették, így a glasgow-i bravúr híre jóval a brit sportsajtón túlra is eljutott.

A Reuters beszámolója azért is jelzésértékű, mert a Ferencváros eredménye olyan nagy európai klubok mérkőzései mellett jelent meg, mint a Juventus.

A Guardian is kiemelte a Celtic kudarcát

A The Guardian szintén beszámolt a Ferencváros győzelméről, és a skót bajnok újabb fájdalmas európai estéjeként értékelte a történteket. A brit lap szerint ismét előjöttek a Celtic védekezési problémái, amelyeket a magyar csapat hatékonyan használt ki.