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A Ferencváros berúgta az ajtót az európai kupaporondon! Borbély Balázs együttese csütörtök este 3-1-re nyert a skót rekordbajnok Celtic otthonában. A Fradi remek játékkal, teljesen megérdemelten diadalmaskodott a glasgow-i Celtic Parkban, a győzelmével pedig olyan sorozatban van, amellyel egyetlen csapat sem büszkélkedhet Európában.

A Fradi az előző szezonban, sorozatban hét megnyert bajnoki cím után, csak a második helyen végzett az NB I-ben, így a zöld-fehér csapat nyáron az Európa-liga első selejtezőkörében kezdte meg szereplését az európai kupaporondon.

A Fradi a Vojvodina elleni idegenbeli győzelemmel indította a szezont
A Fradi a Vojvodina elleni idegenbeli győzelemmel indította a szezont
Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

A bajnok ETO FC-től érkező Borbély Balázs komoly megmérettetés előtt állt a kinevezése után, ugyanis a Fradi az első fordulóban a szerb Vojvodina együttesét kapta. A zöld-fehérek azonban 2-1-re nyerni tudtak Újvidéken, a visszavágót pedig 3-0-ra húzták be a Groupama Arénában, kettős győzelemmel jutottak tovább.

A Fradi letarolja Európát

A második selejtezőkörben jött a holland Twente, amely ellen a Fradinak ismét idegenben kellett kezdenie. Az odavágón a zöld-fehérek a duplázó Lenny Joseph vezérletével nyertek 2-1-re, a második mérkőzésen pedig 2-2-es döntetlen született, így a magyar csapat komoly skalpot szerezve, 4-3-as összesítéssel jutott tovább a következő körbe.

Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Corbu Máriusz volt a Gornik Zabrze elleni meccs hőse
Fotó: Tumbász Hédi

A harmadik El-selejtezőfordulóban a Fradinak a lengyel Gornik Zabrze csapatán kellett túljutnia. Borbély Balázs együttese ezúttal a Groupama Arénában kezdte a párharcot, melynek első mérkőzését Corbu Máriusz góljával 1-0-ra megnyerte, a lengyelországi visszavágón pedig 1-1-es döntetlen született, így a Fradi 2-1-es összesítéssel ment tovább.

A három sikeresen megvívott párharcával a Fradi bejutott az Európa-liga-selejtező playoffkörébe, ezzel pedig bebiztosította esetleges főtáblás szereplését a Konferencia-ligában arra az esetre, ha elbukna az utolsó párharcában. A magyar csapatnak nem volt egyszerű dolga, ugyanis az El-alapszakaszért a török Trabzonsport kellett legyőznie, amely a világbajnokság után a Premier League négyszeres gólkirályával, az egyiptomi Mohamed Szalah-lal erősített.

Trabzonspor's Egyptian forward #10 Mohamed Salah reacts after Ferencvaros' opening goal during the UEFA Europa League second leg playoff football match between Ferencvaros and Trabzonspor in Budapest on August 27, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Mohamed Szalah-t leradírozták a Fradi játékosai
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A Ferencváros idegenben kezdte a párharcot, és rendkívül érett játékot bemutatva 1-0-ra nyerni tudott Kristoffer Zachariassen góljával. A visszavágón sokan tartottak attól, hogy megrázza magát a török csapat, azonban Ruszlan Malinovszkij korai kiállítása után a Fradi élt a lehetőséggel, és egy négyest hintett a Trabzonspornak, így összesítésben 5-0-val búcsúztatta a jóval esélyesebbnek tartott török csapatot.

A Fradi felkerült a legfelső polcra?

A Fradi tehát úgy jutott be az Európa-liga alapszakaszába, hogy mind a négy selejtezős párharcát veretlenül zárta. Erre a bravúrra a Ferencváros egyedüli csapatként volt képes az európai kupák selejtezőjében, ráadásul Borbély Balázs együttese a nyolc mérkőzés 720 perce során egyetlen pillanatig sem állt kiesésre, ami szintén elképesztő teljesítmény.

Ferencvaros' Norwegian midfielder #16 Kristoffer Zachariassen (R) and teammates applaud the fans following the UEFA Europa League, League phase football match between Celtic and Ferencvaros at Celtic Park in Glasgow on September 17, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)
A Fradi szenzációs győzelmet aratott a Celtic ellen
Fotó: Andy Buchanan / AFP

Az Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában aztán a Fradi ismét sokkolt egy sztárcsapatot. A magyar rekordbajnok ezúttal a skót rekordbajnok otthonába látogatott, és szenzációs játékkal 3-1-re nyerni tudott a glasgow-i Celtic Parkban.

A magyar csapat ezzel óriási sikert aratott, melynek köszönhetően 

újabb rekordot állított fel az európai kupaporondon. 

A Football Meets Data ugyanis egy táblázatban összeállította, hogy mely csapatok hány meccset nyertek az európai kupasorozatok selejtezőiben és a ligaszakaszban.

A táblázat legfelső polcán a Fradi egyedüli csapatként van ott. Borbély Balázs együttese a júliusban kezdődött selejtezőmérkőzésekkel együttvéve már hét meccset nyert meg az idei szezonban az európai kupaporondon, ennyi sikerrel egyetlen csapat sem büszkélkedhet. A Fradihoz a legközelebb a török Besiktas és az azeri Sabah csapata van, amelyek egyaránt 6-6 győzelmet arattak az elmúlt hónapokban.

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke az újévi köszöntőjében elmondta, hogy az Európa-liga megnyerése reális cél lehet a csapat előtt.

Korábban a csoportkörös céljaink miatt nevettek rajtunk, akkor most nevessenek azért, mert meg akarjuk nyerni az Európa-ligát” 

mondta még tavaly december végén a nemzetközi sikerek kapcsán a klubelnök, akinek a csapata október 15-én a cseh Viktoria Plzen együttesét fogadja majd a Groupama Arénában.

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