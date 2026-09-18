A Fradi az előző szezonban, sorozatban hét megnyert bajnoki cím után, csak a második helyen végzett az NB I-ben, így a zöld-fehér csapat nyáron az Európa-liga első selejtezőkörében kezdte meg szereplését az európai kupaporondon.

A Fradi a Vojvodina elleni idegenbeli győzelemmel indította a szezont

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

A bajnok ETO FC-től érkező Borbély Balázs komoly megmérettetés előtt állt a kinevezése után, ugyanis a Fradi az első fordulóban a szerb Vojvodina együttesét kapta. A zöld-fehérek azonban 2-1-re nyerni tudtak Újvidéken, a visszavágót pedig 3-0-ra húzták be a Groupama Arénában, kettős győzelemmel jutottak tovább.

A Fradi letarolja Európát

A második selejtezőkörben jött a holland Twente, amely ellen a Fradinak ismét idegenben kellett kezdenie. Az odavágón a zöld-fehérek a duplázó Lenny Joseph vezérletével nyertek 2-1-re, a második mérkőzésen pedig 2-2-es döntetlen született, így a magyar csapat komoly skalpot szerezve, 4-3-as összesítéssel jutott tovább a következő körbe.

Corbu Máriusz volt a Gornik Zabrze elleni meccs hőse

Fotó: Tumbász Hédi

A harmadik El-selejtezőfordulóban a Fradinak a lengyel Gornik Zabrze csapatán kellett túljutnia. Borbély Balázs együttese ezúttal a Groupama Arénában kezdte a párharcot, melynek első mérkőzését Corbu Máriusz góljával 1-0-ra megnyerte, a lengyelországi visszavágón pedig 1-1-es döntetlen született, így a Fradi 2-1-es összesítéssel ment tovább.

A három sikeresen megvívott párharcával a Fradi bejutott az Európa-liga-selejtező playoffkörébe, ezzel pedig bebiztosította esetleges főtáblás szereplését a Konferencia-ligában arra az esetre, ha elbukna az utolsó párharcában. A magyar csapatnak nem volt egyszerű dolga, ugyanis az El-alapszakaszért a török Trabzonsport kellett legyőznie, amely a világbajnokság után a Premier League négyszeres gólkirályával, az egyiptomi Mohamed Szalah-lal erősített.

Mohamed Szalah-t leradírozták a Fradi játékosai

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A Ferencváros idegenben kezdte a párharcot, és rendkívül érett játékot bemutatva 1-0-ra nyerni tudott Kristoffer Zachariassen góljával. A visszavágón sokan tartottak attól, hogy megrázza magát a török csapat, azonban Ruszlan Malinovszkij korai kiállítása után a Fradi élt a lehetőséggel, és egy négyest hintett a Trabzonspornak, így összesítésben 5-0-val búcsúztatta a jóval esélyesebbnek tartott török csapatot.