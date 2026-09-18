A Fradi az előző szezonban, sorozatban hét megnyert bajnoki cím után, csak a második helyen végzett az NB I-ben, így a zöld-fehér csapat nyáron az Európa-liga első selejtezőkörében kezdte meg szereplését az európai kupaporondon.
A bajnok ETO FC-től érkező Borbély Balázs komoly megmérettetés előtt állt a kinevezése után, ugyanis a Fradi az első fordulóban a szerb Vojvodina együttesét kapta. A zöld-fehérek azonban 2-1-re nyerni tudtak Újvidéken, a visszavágót pedig 3-0-ra húzták be a Groupama Arénában, kettős győzelemmel jutottak tovább.
A Fradi letarolja Európát
A második selejtezőkörben jött a holland Twente, amely ellen a Fradinak ismét idegenben kellett kezdenie. Az odavágón a zöld-fehérek a duplázó Lenny Joseph vezérletével nyertek 2-1-re, a második mérkőzésen pedig 2-2-es döntetlen született, így a magyar csapat komoly skalpot szerezve, 4-3-as összesítéssel jutott tovább a következő körbe.
A harmadik El-selejtezőfordulóban a Fradinak a lengyel Gornik Zabrze csapatán kellett túljutnia. Borbély Balázs együttese ezúttal a Groupama Arénában kezdte a párharcot, melynek első mérkőzését Corbu Máriusz góljával 1-0-ra megnyerte, a lengyelországi visszavágón pedig 1-1-es döntetlen született, így a Fradi 2-1-es összesítéssel ment tovább.
A három sikeresen megvívott párharcával a Fradi bejutott az Európa-liga-selejtező playoffkörébe, ezzel pedig bebiztosította esetleges főtáblás szereplését a Konferencia-ligában arra az esetre, ha elbukna az utolsó párharcában. A magyar csapatnak nem volt egyszerű dolga, ugyanis az El-alapszakaszért a török Trabzonsport kellett legyőznie, amely a világbajnokság után a Premier League négyszeres gólkirályával, az egyiptomi Mohamed Szalah-lal erősített.
A Ferencváros idegenben kezdte a párharcot, és rendkívül érett játékot bemutatva 1-0-ra nyerni tudott Kristoffer Zachariassen góljával. A visszavágón sokan tartottak attól, hogy megrázza magát a török csapat, azonban Ruszlan Malinovszkij korai kiállítása után a Fradi élt a lehetőséggel, és egy négyest hintett a Trabzonspornak, így összesítésben 5-0-val búcsúztatta a jóval esélyesebbnek tartott török csapatot.
A Fradi felkerült a legfelső polcra?
A Fradi tehát úgy jutott be az Európa-liga alapszakaszába, hogy mind a négy selejtezős párharcát veretlenül zárta. Erre a bravúrra a Ferencváros egyedüli csapatként volt képes az európai kupák selejtezőjében, ráadásul Borbély Balázs együttese a nyolc mérkőzés 720 perce során egyetlen pillanatig sem állt kiesésre, ami szintén elképesztő teljesítmény.
Az Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában aztán a Fradi ismét sokkolt egy sztárcsapatot. A magyar rekordbajnok ezúttal a skót rekordbajnok otthonába látogatott, és szenzációs játékkal 3-1-re nyerni tudott a glasgow-i Celtic Parkban.
A magyar csapat ezzel óriási sikert aratott, melynek köszönhetően
újabb rekordot állított fel az európai kupaporondon.
A Football Meets Data ugyanis egy táblázatban összeállította, hogy mely csapatok hány meccset nyertek az európai kupasorozatok selejtezőiben és a ligaszakaszban.
A táblázat legfelső polcán a Fradi egyedüli csapatként van ott. Borbély Balázs együttese a júliusban kezdődött selejtezőmérkőzésekkel együttvéve már hét meccset nyert meg az idei szezonban az európai kupaporondon, ennyi sikerrel egyetlen csapat sem büszkélkedhet. A Fradihoz a legközelebb a török Besiktas és az azeri Sabah csapata van, amelyek egyaránt 6-6 győzelmet arattak az elmúlt hónapokban.
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke az újévi köszöntőjében elmondta, hogy az Európa-liga megnyerése reális cél lehet a csapat előtt.
Korábban a csoportkörös céljaink miatt nevettek rajtunk, akkor most nevessenek azért, mert meg akarjuk nyerni az Európa-ligát”
– mondta még tavaly december végén a nemzetközi sikerek kapcsán a klubelnök, akinek a csapata október 15-én a cseh Viktoria Plzen együttesét fogadja majd a Groupama Arénában.
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